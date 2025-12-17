نالندہ میں ہجومی تشدد میں جاں بحق محمد اطہر حسین کے اہل خانہ سے جمعیت کی ملاقات، مقتول کے لیے انصاف کا مطالبہ
Published : December 17, 2025 at 3:29 PM IST
نالندہ: بہار کے نالندہ میں ماب لنچنگ کا شکار ہوئے کپڑا تاجر محمد اطہر حسین کے اہل خانہ سے جمعیۃ علماء ہند بہار کی ایک ٹیم نے ملاقات کی۔ اس دوران ریاست کی مختلف تنظیموں نے ماب لنچنگ کے خلاف احتجاج کیا اور مظاہرین نے مقتول کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔
اس کی قیادت جمعیۃ علماء ہند کے رکن ڈاکٹر سرفراز عالم اور مولانا شاکر قاسمی نے کی۔ جمعیت ٹیم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دکھ کی اس گھڑی میں ہمت اور صبر کی تلقین کی۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نوادہ ضلع انتظامیہ قصورواروں کے خلاف سخت ترین ممکنہ کارروائی کرے۔ اس واقعے کے بعد سے کئی تنظیمیں ایسے افراد کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور متاثرہ خاندان کے لیے انصاف اور معاوضے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
جمعیۃ علماء ہند کا حکومت سے مطالبہ
جمعیۃ علماء ہند کے سکریٹری ڈاکٹر انوار الہدا نے بہار حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب سے نتیش کمار اور مودی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مودی کا نعرہ ’’سب کا ساتھ سب کا وکاس‘‘ (سب کا ساتھ، سب کا وکاس) اور ان کا عقیدہ برادری کے ایک فرد کا قتل ہے۔ ٹیم نے متوفی کے اہل خانہ کے لیے سرکاری نوکری اور 50 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا۔ جمعیت نے کہا کہ اس طرح کے واقعات معاشرے میں فرقہ وارانہ جنون پھیلانے کے مقصد سے کرائے جا رہے ہیں اور حکومت کو انہیں فوری طور پر روکنا چاہیے۔
انہوں نے اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ ضلع انتظامیہ سے ملاقات کے بعد جمعیت کی ٹیم پٹنہ میں وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) سے ملاقات کرے گی اور انصاف کے لیے عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔
واضح رہے کہ اطہر حسین کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنیا گیا تھا۔وہ کئی دنوں تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد جمعہ کو انتقال کر گئے۔ گگن دیوان گاؤں سے تعلق رکھنے والے اطہر حسین اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اپنی سائیکل پر سوار ہوکر گاؤں گاؤں میں کپڑا فروخت کرتے تھے۔
ہجومی تشدد کا واقعہ کب پیش آیا
ہجومی تشدد کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ روہ تھانہ علاقے کے بھٹاپر گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ان کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ اطہر کے بھائی محمد شکیب عالم کے مطابق انہوں نے پنکچر ٹھیک کرانے کے لیے قریبی دکان کے بارے میں دریافت کیا۔ وہاں موجود لوگوں نے ان سے نام اور پیشہ پوچھا اور جیسے ہی انہوں نے اپنا نام محمد اطہر حسین بتایا تو مشتعل ہجوم نے ان پر حملہ کردیا۔
مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر ٹیم تشکیل
یہ ٹیم جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر تشکیل دی گئی تھی۔ اس ٹیم میں جمعیۃ علماء ہند بہار کے جنرل سکریٹری مولانا عباس قاسمی، سکریٹری ڈاکٹر انوار الہدیٰ، بہار کے دفتر سکریٹری محمد متین صاحب، ڈاکٹر سرفراز عالم، نالندہ کے نائب صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمد شاکر قاسمی، جنرل سکریٹری ڈاکٹر طلحہ صدیقی، ڈاکٹر کاظم ملک اور دیگر اراکین شامل تھے۔
ملزمین کی گرفتاری
دریں اثنا، نوادہ ضلع کے راجولی کے ڈی ایس پی گلشن کمار نے بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں دو نابالغوں سمیت 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں پوچھ گچھ کے بعد عدالت میں بھیجا گیا ہے، قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔