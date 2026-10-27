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جامعہ میں سولہویں دن بھی طلبہ کا احتجاج جاری، اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے مطالبے کو لے کر طلبہ کی تحریک منگل کے روز 16ویں دن بھی جاری رہی۔

jamia students refuse to call off strike on 16th day demand definite date for polls, Urdu News
جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج جاری (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2026 at 2:05 PM IST

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نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے مطالبے کو لے کر طلبہ کی تحریک منگل کے روز 16ویں دن بھی جاری رہی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے آئین کو منظوری ملنے کے 15 دنوں کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کرانے کے حکم کے باوجود، احتجاج کرنے والے طلبہ تحریک ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ انتخابات کی ایک حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس یونین کے آئین کو منظوری دینے کی وقت کی ڈیڈ لائن بھی طے کرے۔

انتخابات کی تاریخ اور آئین پر ڈیڈ لائن کا مطالبہ

جامعہ انتظامیہ نے پیر کے روز ایک حکم نامہ جاری کر کے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین کے آئین کو منظوری ملنے کے 15 دنوں کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک کے دوران طلبہ کو جاری کیے گئے معطلی اور 'وجہ بتاؤ' (شو کاز) نوٹس واپس لینے اور احتجاج کے دوران سکیورٹی عملے کے رویے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تاہم، مظاہرہ کرنے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ اس حکم نامے میں آئین کو منظوری دینے کی کوئی مقررہ مدت نہیں بتائی گئی ہے۔

پہلا مطالبہ اسٹوڈنٹس یونین کی ووٹنگ کی تاریخ کا اعلان

طلبہ کا استدلال ہے کہ جب تک انتخابات کی تاریخ اور آئین کو منظوری دینے کی مدت واضح نہیں ہوتی، تب تک تحریک ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی میں سال 2006 کے بعد سے اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھے طالب علم ریحان خان نے پیر کے روز کہا تھا کہ ان کا پہلا مطالبہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات بحال کرنے اور ووٹنگ کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ دوسری طرف، یونیورسٹی انتظامیہ نے پیر کی دیر رات ریحان خان کو احتجاج کی جگہ فوری طور پر خالی کرنے کی ہدایت دی۔ حکم کی تعمیل نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔

jamia students refuse to call off strike on 16th day demand definite date for polls, Urdu News
یونیورسٹی کے باہر سکیورٹی فورسز تعینات (Photo Credit; ETV BHARAT)

کلاسز آن لائن چل رہی ہیں

پیر کے روز کیمپس میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس دوران احتجاج کرنے والے طلبہ اور نیم فوجی دستوں (پیرا ملٹری فورسز) کے اہلکاروں کے درمیان دھکم پیل کا واقعہ بھی سامنے آیا۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرنے والے طلبہ کو پولیس نے یونیورسٹی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کشیدگی کے پیشِ نظر یونیورسٹی نے 24 اکتوبر سے تمام کورسز کی کلاسز آن لائن کر دی تھیں۔ پیر کو جاری ہونے والے نوٹس کے مطابق، آن لائن کلاسز 8 نومبر تک جاری رہیں گی۔ اس کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔

jamia students refuse to call off strike on 16th day demand definite date for polls, Urdu News
طلبہ کا احتجاج جاری ہے (Photo Credit; ETV BHARAT)

سابق طلبہ اور مختلف تنظیموں کی حمایت

پیر کے روز جامعہ نگر میں واقع سیدہ منزل میں منعقدہ پریس کانفرنس میں سابق طلبہ، ماہرینِ تعلیم، وکلاء، فنکاروں اور مختلف طلبہ تنظیموں کے نمائندوں نے مظاہرین کی حمایت کی۔ این ایس یو آئی (NSUI)، اے آئی ایس ایف (AISF)، ایس ایف آئی (SFI)، اے آئی ڈی ایس او (AIDSO)، آئیسا (AISA) اور دیشا (Disha) کے نمائندوں نے طلبہ کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے انتظامیہ سے بامقصد بات چیت کرنے کی اپیل کی۔ میٹنگ میں ماہرِ تعلیم صدیق الرحمٰن قدوائی، ماہرِ تعلیم سیدہ حمید اور جامعہ کی سابق طالبہ ثمینہ مشرا سمیت دیگر شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ طلبہ کے پاس اپنے مسائل پیش کرنے، یونیورسٹی کے معاملات میں حصہ لینے اور کیمپس کی انتظامیہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے۔

jamia students refuse to call off strike on 16th day demand definite date for polls, Urdu News
جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج جاری (Photo Credit; ETV BHARAT)

طلبہ اور انتظامیہ کے درمیان تعطل برقرار

فی الحال، اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کی تاریخ اور آئین کو منظوری دینے کی ڈیڈ لائن کو لے کر طلبہ اور انتظامیہ کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ مظاہرین کے مطالبات پر کیا قدم اٹھاتی ہے۔

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