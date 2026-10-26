جامعہ احتجاج: طلبہ کا یونین انتخابات کی یقین دہانی کے بعد بھی تحریک جاری رکھنے کا عزم
یونیورسٹی کے مبینہ حکم نامے کے مطابق جامعہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات طلبہ یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد کرائے جائیں گے۔
Published : October 26, 2026 at 10:30 AM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نے طلبہ کی جانب سے طلبہ یونین کی بحالی کے مطالبات کے لیے کیے جانے والے کئی دنوں کے احتجاج کے بعد انتخابات کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
تاہم، احتجاجی طلبہ نے انتظامیہ کے مبینہ حکم نامے کو "مبہم" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ مظاہرین نے واضح اور تحریری یقین دہانیوں کے ذریعے اپنے مطالبات پورے ہونے تک تحریک جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔
ایک طلبہ تنظیم کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، جامعہ کے رجسٹرار پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی پیر کو صبح تقریباً 4:30 بجے احتجاجی طلبہ سے مذاکرات کے لیے کیمپس پہنچے۔
انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری حکم نامہ شیئر کیا اور طلبہ سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں۔
طلبہ تنظیم نے پیر کو اپنے بیان میں کہا کہ "یہ نوٹس اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے حوالے سے ایک واضح اور غیر مبہم اعلان فراہم کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے کئی اہم خدشات غیر حل شدہ رہ گئے۔"
یونیورسٹی کے مبینہ حکم نامہ، جس پر 26 اکتوبر کی تاریخ درج ہے، میں کہا گیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات طلبہ یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد کرائے جائیں گے۔
طلبہ گروپ کی جانب سے یونیورسٹی کے حکم نامے کی ایک کاپی شیئر کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کو لکھے جانے تک یونیورسٹی کے پریس ڈیپارٹمنٹ نے اس مبینہ حکم نامے پر کوئی سرکاری ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
حکم نامے میں احتجاج کے دوران طلبہ کو جاری کیے گئے معطلی کے احکامات اور شوکاز نوٹس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں اور تحریک کے دوران سکیورٹی اسٹاف کے اقدامات کی انکوائری کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا گیا ہے۔
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تاہم، طلبہ نے آئین کی منظوری اور انتخابات کے انعقاد کے لیے کسی حتمی ٹائم لائن کی عدم موجودگی پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ حکم نامے میں پراکٹر کے استعفے کے ان کے مطالبے کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ٹھوس فیصلوں اور واضح روڈ میپ کے بغیر یقین دہانیوں کو ہمارے مطالبات کی تکمیل نہیں مانا جا سکتا۔" بیان میں مزید کہا گیا کہ طلبہ اس وقت تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے جب تک انتظامیہ ان کے خدشات کو دور کرتے ہوئے ایک واضح اور تحریری یقین دہانی فراہم نہیں کرتی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس احتجاج کا مقصد جمہوری حقوق اور کیمپس میں طلبہ کی بامعنی نمائندگی کو یقینی بنانا تھا، نہ کہ ان یقین دہانیوں کو قبول کرنا جنہیں طلبہ نے مبہم قرار دیا ہے۔
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یونیورسٹی کے حکم نامے میں احتجاجی طلبہ کے اس عزم کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کے دوران انتظامیہ کے خلاف مبینہ طور پر ہتک آمیز بیانات، اقدامات یا سوشل میڈیا پوسٹس کے لیے پریس کانفرنس کے ذریعے عوامی طور پر معافی مانگیں گے۔
اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ ان پوسٹس کو سوشل میڈیا چینلز سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور کہا گیا ہے کہ اس کی تعمیل کی نگرانی کی جائے گی۔
یونیورسٹی کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "اس حکم کے جاری ہونے کے ساتھ ہی احتجاج فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا۔"
جامعہ ملیہ اسلامیہ میں احتجاج کر رہے طلبہ کا بنیادی مطالبہ یونین کی بحالی اور انتخابات کا انعقاد رہا ہے، جس میں طلبہ کیمپس سے متعلق مسائل اٹھانے کے لیے ایک منتخب نمائندہ باڈی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں طلبہ کے خلاف تادیبی کارروائی اور یونیورسٹی کے سکیورٹی اہلکاروں کے رویے کے حوالے سے شکایات بھی شامل رہی ہیں۔
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