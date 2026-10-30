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جامعہ میں احتجاج ختم، اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات جولائی 2027 میں ہوں گے، آئین 15 مئی تک ہوگا تیار، کانگریس نے فسطائی طاقتوں کی شکست سے کیا تعبیر

جامعہ نے طلباء یونین کا آئین تیار کرنے کے لیے مئی 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ طلباء جشن منا رہے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد احتجاجی طلباء کا جشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد احتجاجی طلباء کا جشن (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2026 at 7:07 AM IST

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Updated : October 30, 2026 at 7:25 AM IST

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نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے آئین کی منظوری اور نفاذ کے لیے 15 مئی 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ جمعرات کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق، اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز کے چھ ہفتوں کے اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ اس حکم نامے کے بعد، طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔

29 اکتوبر کے ایک حکم نامے میں یونیورسٹی نے کہا ہے کہ "جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کی منظوری اور نفاذ کا عمل 15 مئی 2027 تک مکمل کر لیا جائے گا۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین کی منظوری کے بعد، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے ضوابط سے متعلق 'لنگدوہ کمیٹی' کی سفارشات اور رہنما خطوط کے مطابق انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ حکم نامے میں وضاحت کی گئی ہے کہ "انتخابات تعلیمی سیشن کے آغاز کے چھ ہفتوں کے اندر یعنی 16 جولائی 2027 سے تقریباً چھ ہفتوں کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔" انتظامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ "احتجاج میں شرکت کے سلسلے میں جاری کیے گئے تمام موجودہ 'شو کاز نوٹس'، تادیبی کارروائیاں، اخراج، معطلی اور کیمپس میں داخلے پر پابندیاں واپس لی جائیں گی۔"

یہ حکم نامہ رجسٹرار پروفیسر مہتاب عالم رضوی کی جانب سے اس وقت جاری کیا گیا جب مجاز اتھارٹی نے 29 اکتوبر کو بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبہ اور ان کے نمائندوں کی جانب سے جمع کرائے گئے ایک درخواست کا جائزہ لیا۔

حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "مذکورہ بالا صورتحال کے پیشِ نظر، احتجاج کرنے والے طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا احتجاج/بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔"

یہ پیش رفت یونیورسٹی انتظامیہ اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جمعرات کو طلبہ کے چار رکنی وفد نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہ نیا حکم نامہ انتظامیہ کی جانب سے تین روز قبل جاری کیے گئے ایک مراسلے کے بعد آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات، یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد منعقد کیے جائیں گے۔ اس سابقہ ​​حکم نامے میں احتجاج کے دوران جاری کی گئی معطلیوں اور ’شوکاز نوٹسز‘ کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا، اور مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے رویے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ طلبہ نے اس سابقہ ​​اعلامیے کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس میں آئین کی منظوری کے لیے کوئی متعین وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انتخابات کے شیڈول کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار تھی۔ طلبہ نے پراکٹر کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا، ایک ایسا نکتہ جس کا ذکر اس حکم نامے میں نہیں کیا گیا تھا۔

تازہ ترین اعلامیے میں آئین کی منظوری کے لیے ایک حتمی ٹائم لائن دی گئی ہے اور انتخابی شیڈول کو جولائی 2027 سے شروع ہونے والے تعلیمی سیشن سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 106 ویں یومِ تاسیس کی تقریبات کے موقع پر سامنے آئی، جو کیمپس کے ’گلستانِ غالب‘ میں منعقد کی گئی تھیں۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے اس موقع کو ایک ایسی تحریک کے دوران منایا جس کا مطالبہ منتخب طلبہ یونین کی بحالی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 2006 میں اس یونین کو تحلیل کر دیا تھا، اور تب سے طلبہ ایک منتخب نمائندہ باڈی کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ نیا حکم نامہ تقریباً دو دہائیوں کے بعد انتخابی عمل کو بحال کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

طلبہ میں جشن کا ماحول

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ جشن منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کررہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے طالب علم ایبن باسل نے اس نتیجے کو طلبہ کی ایک بڑی فتح قرار دیا۔ باسل نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، "یہ طلبہ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔۔ یہ جامعہ کی تاریخ اور ورثے میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔"

15 دنوں سے بھوک ہڑتال کررہے ریحان میواتی نے کہا کہ جامعہ انتظامیہ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ میواتی نے کہا کہ، "سچ کی جیت ہوئی ہے۔ یہ طلبہ کی فتح ہے۔ میں 15 دنوں سے بھوک ہڑتال پر تھا اور میری طبیعت بگڑ رہی تھی۔ تاہم، جامعہ انتظامیہ نے ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے اور سچائی کا ساتھ دیا۔ ہم سچائی کے لیے لڑ رہے تھے۔ انقلاب زندہ باد!"

یونیورسٹی کے رجسٹرار، پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی نے تصدیق کی کہ انتظامیہ طلبہ کے تینوں بنیادی مطالبات کو پورا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آئین کی تیاری کے عمل میں طلبہ کے نمائندے، فیکلٹی ممبران، پروفیسرز اور قانونی ماہرین شامل ہوں گے۔

آئی یو ایم ایل کے رکن پارلیمنٹ حارث بیران نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو تین دنوں سے طلبہ کے نمائندوں اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ بیران نے بتایا کہ وائس چانسلر نے رجسٹرار اور ڈینز کے ساتھ ملاقات کے بعد طلبہ کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔

جامعہ کے طلباء کی جیت، فسطائی طاقتیں طلباء کی قوت کے سامنے جھک گئیں: کانگریس

جمعرات کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کے نفاذ کی منظوری دیے جانے کے بعد، کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ طلباء نے ایک "فتح" حاصل کر لی ہے اور "فسطائی عناصر" کو طلباء کی طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔

'ایکس' (سابقہ ​​ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، کانگریس کے جنرل سیکرٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے کہا، "مرکزی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کی جیت!" انہوں نے مزید کہا، "آخر کار، فسطائی طاقتوں کو طلباء کی قوت کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک کٹھن جدوجہد تھی، لیکن آخر میں فتح حاصل ہوئی!" وینوگوپال نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے زیر کنٹرول انتظامیہ نے طلباء کو تقسیم کرنے اور بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن ہتھکنڈہ استعمال کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ احتجاج میں حصہ لینے والے این ایس یو آئی کے رہنماؤں کو تہاڑ جیل بھیج دیا گیا۔

انہوں نے مزید کہا، "ہم طلباء کی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک سخت سبق ہونا چاہیے جو نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جے ہند!"

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Last Updated : October 30, 2026 at 7:25 AM IST

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جامعہ ملیہ اسلامیہ میں احتجاج

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