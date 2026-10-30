جامعہ میں احتجاج ختم، اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات جولائی 2027 میں ہوں گے، آئین 15 مئی تک ہوگا تیار، کانگریس نے فسطائی طاقتوں کی شکست سے کیا تعبیر
جامعہ نے طلباء یونین کا آئین تیار کرنے کے لیے مئی 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ طلباء جشن منا رہے ہیں۔
Published : October 30, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 7:25 AM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے آئین کی منظوری اور نفاذ کے لیے 15 مئی 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ جمعرات کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق، اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز کے چھ ہفتوں کے اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ اس حکم نامے کے بعد، طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔
29 اکتوبر کے ایک حکم نامے میں یونیورسٹی نے کہا ہے کہ "جامعہ ملیہ اسلامیہ اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کی منظوری اور نفاذ کا عمل 15 مئی 2027 تک مکمل کر لیا جائے گا۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین کی منظوری کے بعد، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے ضوابط سے متعلق 'لنگدوہ کمیٹی' کی سفارشات اور رہنما خطوط کے مطابق انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ حکم نامے میں وضاحت کی گئی ہے کہ "انتخابات تعلیمی سیشن کے آغاز کے چھ ہفتوں کے اندر یعنی 16 جولائی 2027 سے تقریباً چھ ہفتوں کے اندر منعقد کیے جائیں گے۔" انتظامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ "احتجاج میں شرکت کے سلسلے میں جاری کیے گئے تمام موجودہ 'شو کاز نوٹس'، تادیبی کارروائیاں، اخراج، معطلی اور کیمپس میں داخلے پر پابندیاں واپس لی جائیں گی۔"
#WATCH | Delhi: Registrar, Jamia Millia Islamia, Prof. Md. Mahtab Alam Rizvi says, "We had received 3 demands from students...We have accepted all 3 of their demands. The approval and implementation of the Jamia Millia Islamia Students’ Union Constitution shall be completed by 15th May, 2027. We have also said that the draft Constitution will not have just Professors or legal experts but students representatives too. We will have representative from every faculty. So, that students' representation and view comes to us in a democratic manner. After the views of students and our committee comes to us, we will send those to stakeholders for comments. We will then send it for legal vetting and after that, it will be taken to Academic Council, then the Executive Council and then send it to visitor nominee for final consent...We also accepted that the elections will be conducted within 6 weeks of the start of the academic session, that is approximately within 6 weeks from 16 July 2027. As oer their third demand we have revoked the disciplinary action taken on students who were rusticated or suspended or issued a showcause notice during the protesting period...There is Diwali vacation till 8th November. When the students come after that, I will reques them and resume our offline classes..."— ANI (@ANI) October 29, 2026
یہ حکم نامہ رجسٹرار پروفیسر مہتاب عالم رضوی کی جانب سے اس وقت جاری کیا گیا جب مجاز اتھارٹی نے 29 اکتوبر کو بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبہ اور ان کے نمائندوں کی جانب سے جمع کرائے گئے ایک درخواست کا جائزہ لیا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "مذکورہ بالا صورتحال کے پیشِ نظر، احتجاج کرنے والے طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا احتجاج/بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔"
یہ پیش رفت یونیورسٹی انتظامیہ اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جمعرات کو طلبہ کے چار رکنی وفد نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہ نیا حکم نامہ انتظامیہ کی جانب سے تین روز قبل جاری کیے گئے ایک مراسلے کے بعد آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات، یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن بعد منعقد کیے جائیں گے۔ اس سابقہ حکم نامے میں احتجاج کے دوران جاری کی گئی معطلیوں اور ’شوکاز نوٹسز‘ کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا، اور مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے رویے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ طلبہ نے اس سابقہ اعلامیے کو مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس میں آئین کی منظوری کے لیے کوئی متعین وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انتخابات کے شیڈول کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار تھی۔ طلبہ نے پراکٹر کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا، ایک ایسا نکتہ جس کا ذکر اس حکم نامے میں نہیں کیا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi: Students celebrate at Jamia Millia Islamia (JMI) University as JMI setS May 15, 2027, as the deadline for completing the approval and implementation of its students’ union constitution, with elections to be held within six weeks of the commencement of the next academic session. The fresh order comes amid continued protests and a hunger strike by students demanding the restoration of the elected students’ union, which has remained defunct since 2006.— ANI (@ANI) October 29, 2026
تازہ ترین اعلامیے میں آئین کی منظوری کے لیے ایک حتمی ٹائم لائن دی گئی ہے اور انتخابی شیڈول کو جولائی 2027 سے شروع ہونے والے تعلیمی سیشن سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 106 ویں یومِ تاسیس کی تقریبات کے موقع پر سامنے آئی، جو کیمپس کے ’گلستانِ غالب‘ میں منعقد کی گئی تھیں۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے اس موقع کو ایک ایسی تحریک کے دوران منایا جس کا مطالبہ منتخب طلبہ یونین کی بحالی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 2006 میں اس یونین کو تحلیل کر دیا تھا، اور تب سے طلبہ ایک منتخب نمائندہ باڈی کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ نیا حکم نامہ تقریباً دو دہائیوں کے بعد انتخابی عمل کو بحال کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
VIDEO | Delhi: Ebin Basil, a third-year student of law at Jamia Millia Islamia ends his indefinite hunger strike on the 18th day after their demands for the restoration of the university’s students’ union was accepted. Addressing a press conference here, he said, "Today marks the 18th day of our hunger strike, and I am calling an end to it following the official registration of the Jamia Millia Islamia Students' Union. The university administration has agreed to all the demands we put forward. I would like to extend my heartfelt thanks to all the students of Jamia who stood by us, and to our comrades and sathis who joined me in this hunger strike. A special thanks goes to our very respected Haris Beeran Sir, Rajya Sabha MP, as well as the Jamia Alumni Association and all other alumni of Jamia. I am deeply grateful to everyone across the nation and worldwide who supported our movement for the restoration of this democratic process. This is a victory for the students, a victory for Jamia, and a victory for democracy." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026
طلبہ میں جشن کا ماحول
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ جشن منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کررہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے طالب علم ایبن باسل نے اس نتیجے کو طلبہ کی ایک بڑی فتح قرار دیا۔ باسل نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، "یہ طلبہ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔۔ یہ جامعہ کی تاریخ اور ورثے میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔"
15 دنوں سے بھوک ہڑتال کررہے ریحان میواتی نے کہا کہ جامعہ انتظامیہ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ میواتی نے کہا کہ، "سچ کی جیت ہوئی ہے۔ یہ طلبہ کی فتح ہے۔ میں 15 دنوں سے بھوک ہڑتال پر تھا اور میری طبیعت بگڑ رہی تھی۔ تاہم، جامعہ انتظامیہ نے ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے اور سچائی کا ساتھ دیا۔ ہم سچائی کے لیے لڑ رہے تھے۔ انقلاب زندہ باد!"
یونیورسٹی کے رجسٹرار، پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی نے تصدیق کی کہ انتظامیہ طلبہ کے تینوں بنیادی مطالبات کو پورا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آئین کی تیاری کے عمل میں طلبہ کے نمائندے، فیکلٹی ممبران، پروفیسرز اور قانونی ماہرین شامل ہوں گے۔
#WATCH | Delhi: IUML MP Haris Beeran says, "This hunger strike was going on for the last 18 days. I spoke with students' representative, I spoke with the Vice Chancellor also. I have been talking to them for the last 2-3 days over the phone. Today I came to the campus around 4 o'clock. I first had a discussion with the Vice Chancellor. Then he said what are the problems and how the problems can be resolved. I went back to the student representatives and had a detailed meeting with them. They had 3 major demands - The draft Constitution of Jamia should be approved within a time frame. After approval of that Constitution, the election to the campus, the University should be done within a time frame. All disciplinary actions taken against students should be withdrawn. I went back to the Vice Chancellor with these demands. The Vice Chancellor, Registrar, the Dean had a meeting among themselves. Then they came out and said that they have accepted all the demands..."— ANI (@ANI) October 29, 2026
آئی یو ایم ایل کے رکن پارلیمنٹ حارث بیران نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو تین دنوں سے طلبہ کے نمائندوں اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ بیران نے بتایا کہ وائس چانسلر نے رجسٹرار اور ڈینز کے ساتھ ملاقات کے بعد طلبہ کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔
The students of Jamia Millia Islamia Central University have won! In the end, the fascists had to bend before student power. Democracy was hard fought but was won eventually! The BJP-controlled Administration tried every method to divide and defame the students. They even went to the extent of sending out NSUI leaders to Tihar jail for protesting for this cause. We salute the students for their non violent struggle, and this should serve as a bitter lesson for those who try to suppress the youth’s voice. Jai Hind!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 29, 2026
جامعہ کے طلباء کی جیت، فسطائی طاقتیں طلباء کی قوت کے سامنے جھک گئیں: کانگریس
جمعرات کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے آئین کے نفاذ کی منظوری دیے جانے کے بعد، کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ طلباء نے ایک "فتح" حاصل کر لی ہے اور "فسطائی عناصر" کو طلباء کی طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، کانگریس کے جنرل سیکرٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے کہا، "مرکزی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کی جیت!" انہوں نے مزید کہا، "آخر کار، فسطائی طاقتوں کو طلباء کی قوت کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک کٹھن جدوجہد تھی، لیکن آخر میں فتح حاصل ہوئی!" وینوگوپال نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے زیر کنٹرول انتظامیہ نے طلباء کو تقسیم کرنے اور بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن ہتھکنڈہ استعمال کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ احتجاج میں حصہ لینے والے این ایس یو آئی کے رہنماؤں کو تہاڑ جیل بھیج دیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم طلباء کی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک سخت سبق ہونا چاہیے جو نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جے ہند!"
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