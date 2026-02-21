جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 30 نئے پروگرام شروع کیے، درخواست دینے کا طریقہ سیکھیں، فیس میں کوئی اضافہ نہیں
Published : February 21, 2026 at 8:24 PM IST
نئی دہلی: اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 2026-27 تعلیمی سال کے لیے انڈرگریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلومہ پروگراموں کے لیے داخلہ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس سال، یونیورسٹی نے درخواست کے عمل کو ہموار اور آسان بنایا ہے۔ امریکی ممالک کے طلباء کے لیے ایک علیحدہ خطہ وار فیس کا ڈھانچہ لاگو کیا گیا ہے، اور آن لائن درخواست کے نظام کو چار زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ لنکس ہیں۔
یونیورسٹی 30 نئے کورسز متعارف کروا رہی ہے جبکہ کسی پروگرام کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف نے جمعہ کو باضابطہ طور پر پراسپیکٹس جاری کیا اور بتایا کہ یونیورسٹی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق ایک سے زیادہ انٹری موڈ کے ذریعے چار سالہ انڈرگریجویٹ پروگراموں میں داخلے کھولے گی۔
30 نئے کورسز شروع کیے جائیں گے: نئے سیشن سے انڈرگریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ایڈوانس ڈپلومہ، پی جی ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کی سطحوں پر کل 30 نئے پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ان میں بی اے (آنرز) جاپانی اسٹڈیز (سیلف فنانس)، بی اے (آنرز) جرمن اسٹڈیز (سیلف فنانس)، بی اے (آنرز) ہیومن ریسورس مینجمنٹ (سیلف فنانس)، ایل ایل ایم (کارپوریٹ لاء - ریگولر سیلف فنانس)، بی ای سول انجینئرنگ (ایوننگ - سیلف ایم ایس، سیلف فنانس) شامل ہیں۔
داخلہ کے امتحانات 11 شہروں میں ہوں گے: داخلہ کے لیے داخلہ امتحان ملک بھر کے 11 شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ اس بار، تین نئے امتحانی مراکز شامل کیے گئے ہیں: جے پور، دہرادون، اور کشن گڑھ۔ داخلہ کے امتحانات دہلی، لکھنؤ، گوہاٹی، پٹنہ، کولکاتہ، سری نگر، کالی کٹ اور بھوپال میں بھی ہوں گے۔
غیر ملکی طلبہ کے لیے فیس میں ریلیف: یونیورسٹی نے غیر ملکی طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے جنرل اور سپرنمبرری سیٹ کیٹیگریز کے لیے فیسوں میں کمی کی ہے۔ سارک ممالک، مغربی ایشیائی ممالک، افریقی اور لاطینی امریکی ممالک کے طلباء کے لیے، UG، PG اور ڈپلومہ پروگراموں کے لیے مختلف خطہ وار فیس کے ڈھانچے جاری کیے گئے ہیں۔
درخواست کی اہم تاریخیں: ایسے کورسز کے لیے آن لائن فارمز 25 مارچ تک دستیاب ہوں گے جن کے لیے داخلہ امتحان درکار ہوتا ہے۔ ایسے پروگراموں کے لیے جہاں داخلہ جے ای ای مین، این اے ٹی اے، این ای ای ٹی، این سی ای ٹی، اور سی یو ای ٹی میرٹ پر ہوتا ہے، 20 فروری سے متعلقہ ایجنسی کی طرف سے نتائج کے اعلان کے 10 دن بعد تک فارم بھرے جا سکتے ہیں۔ متعدد انٹری موڈ کے تحت درخواستوں کی آخری تاریخ 10 اپریل ہے۔
درخواست کے عمل کو آسان بنانا: طلباء کی سہولت کے لیے، یونیورسٹی نے مختلف کورسز کے داخلے کے عمل کو چار الگ الگ زمروں میں تقسیم کیا ہے، جس سے درخواست کے عمل کو آسان اور شفاف بنایا گیا ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 2026-27 کے تعلیمی سیشن کے لیے داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یونیورسٹی نے تمام درخواست دہندگان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ داخلہ کا عمل شروع کرنے سے پہلے پراسپیکٹس کو غور سے پڑھیں اور صرف سرکاری جے ایم آئی داخلہ پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دیں۔