جماعت اسلامی ہند نے انتخابی عمل پر سوال اٹھائے، مہنگائی اور ہیٹ ویو پر اظہار تشویش
جماعت اسلامی ہند نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ عوام سے جڑے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے اور متوازن پالیسی اپنائے۔
Published : May 6, 2026 at 5:40 PM IST
نئی دہلی: انتخابی نتائج اور اس کے نتیجے میں ملک میں سیاسی اتھل پتھل کے درمیان جماعت اسلامی ہند نے انتخابی عمل، مہنگائی اور چلچلاتی گرمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دہلی میں ایک ماہانہ پریس کانفرنس کے دوران تنظیم کے نائب صدر ملک محتسم خان نے مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ، آسام اور پڈوچیری میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئی حکومتوں کی تشکیل یا واپسی سے قطع نظر، ملک کو جامع اور عوام پر مبنی حکمرانی کی اشد ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بے روزگاری، مہنگائی، تعلیمی نظام کو درپیش چیلنجز اور سماجی انصاف جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے جس کے لیے صرف رسمی نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کو فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔
جماعت اسلامی ہند نے انتخابی عمل پر سوال اٹھائے: جماعت اسلامی ہند نے بھی انتخابی عمل پر سوالات اٹھائے۔ ملک محتسم خان نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹوں میں تبدیلی، پسماندہ گروہوں کی مبینہ محرومی، اور انتظامی مشینری کے غلط استعمال جیسی شکایات نے جمہوری عمل پر سوالات اٹھائے ہیں۔ پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ ایل پی جی، ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے عام لوگوں پر بھاری مالی بوجھ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف گھریلو بجٹ متاثر ہوا ہے بلکہ ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔
جماعت اسلامی ہند نے مہنگائی اور گرمی کی لہروں پر تشویش کا اظہار کیا: انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ٹیکس میں ریلیف فراہم کرے اور پیٹرول اور ڈیزل کو طویل عرصے تک جی ایس ٹی کے دائرے میں لانے پر غور کرے۔ انہوں نے سپلائی سسٹم کو بہتر بنانے اور ذخیرہ اندوزی پر سختی سے قابو پانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تنظیم نے شدید گرمی اور ہیٹ ویوز پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت مزدوروں، غریبوں اور باہر کام کرنے والوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی اور بے قابو شہری کاری نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات جیسے ہیٹ ایکشن پلان، پینے کے پانی کی سہولیات، کام کے اوقات کا ضابطہ، اور شہری ہریالی میں اضافہ ضروری ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان تمام مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے اور ملک کی سماجی اور معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے عوام پر مبنی اور متوازن پالیسی اپنائے۔