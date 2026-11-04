جماعت اسلامی ہند نے کرشی بھون کی 'قدیمی مسجد' کو منہدم کرنے کی تجویز کی مخالفت کی
مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ کرشی بھون کمپلیکس میں واقع سو سال پرانی مسجد کو منہدم کرنا ضروری ہے۔
Published : November 4, 2026 at 8:08 PM IST
نئی دہلی: ممتاز مسلم تنظیم جماعت اسلامی ہند نے بدھ کے روز قومی دارالحکومت کے کرشی بھون کمپلیکس میں واقع قدیمی مسجد کو منہدم کرنے کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دوبارہ تعمیراتی منصوبے کے لیے مسجد کے دیرینہ مذہبی استعمال کو یکطرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتی۔
مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ کرشی بھون کمپلیکس میں واقع سو سال پرانی مسجد کو منہدم کرنا ضروری ہے کیونکہ مرکزی حکومت کے دفتر کے احاطے میں مستقل مذہبی ڈھانچہ کی تعمیر یا اسے برقرار رکھنا قابل قبول نہیں ہے اور یہ سرکاری املاک کی سیکولر نوعیت کے مطابق بھی نہیں ہے۔
تنظیم کے ایک بیان کے مطابق، جماعت کے نائب صدر ملک معتصم خان نے حکومت کے اس استدلال کی تردید کی کہ پبلک پراپرٹی جائیداد کی سیکولر نوعیت کے مطابق نہیں ہے، سوال کیا، "کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مذہبی رسومات، علامتیں، مورتیاں اور رسومات (جیسے کہ بھومی پوجن، ہون اور مذہبی مقامات) ہندوستان بھر کے سرکاری دفتروں اور پولیس اسٹیشنوں میں باقاعدگی سے منعقد ہوتے ہیں؟"
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ "قدیمی مسجد" کرشی بھون کمپلیکس کی تعمیر سے پہلے موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر قدیمی مسجد کے ارد گرد بنائے گئے تھے اور یہ نہیں کہ مسجد نے پہلے سے موجود کسی دفتری کمپلیکس پر قبضہ کر لیا ہو۔
خان نے کہا کہ 1970 میں مسجد کے لیے جاری کیے گئے وقف کے نوٹیفکیشن اور 1940 کے معاہدے میں نماز کے لیے اس کے استعمال کو تسلیم کرتے ہوئے مناسب طریقے سے غور کیا جانا چاہیے۔ جماعت کے نائب صدر نے مطالبہ کیا کہ حکومت کوئی ناقابل واپسی اقدام نہ کرے جب تک معاملہ عدالت میں ہے۔
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