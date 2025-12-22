جماعت اسلامی ہند نے بنگلہ دیش میں ہندو نوجوانوں کے لنچنگ کی مذمت کی، 'ہجومی تشدد کسی بھی حالت میں جائز نہیں'
بنگلہ دیش میں دیپو چندر داس کو گزشتہ جمعرات کو ایک ہجوم نے توہین مذہب کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا
Published : December 22, 2025 at 8:52 PM IST
نئی دہلی: ممتاز مسلم تنظیم جماعت اسلامی ہند نے پیر کے روز بنگلہ دیش میں توہین مذہب کے الزام میں ایک ہندو نوجوان کی لنچنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون کے تحت ایک جرم ہے اور ہجومی تشدد کو کسی بھی حالت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
تنظیم کے ایک بیان کے مطابق جماعت کے سربراہ سید سعادت اللہ حسینی نے بنگلہ دیش میں ایک اقلیتی شہری کے ہجومی تشدد کے حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کو افسوسناک اور انتہائی تشویشناک قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ اخلاقی طور پر غلط، قانونی طور پر مجرمانہ اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کوئی الزام، کوئی جذبات، اور کوئی بھی صورت حال ہجومی تشدد یا انسانی جان لینے کا جواز نہیں بن سکتی۔
بنگلہ دیش میں 25 سالہ دیپو چندر داس کو گزشتہ جمعرات کو ایک ہجوم نے توہین مذہب کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور میمن سنگھ میں اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی تھی۔
حسینی نے اس بات پر زور دیا کہ اقلیتوں کا تحفظ کسی بھی حکومت کی اخلاقی ساکھ اور آئینی جواز کا بنیادی معیار ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیشی حکام پر زور دیا کہ وہ اقلیتی برادریوں کے تحفظ اور وقار کو یقینی بنائیں، عبادت گاہوں کی حفاظت کریں اور یہ پیغام دیں کہ تشدد، امتیازی سلوک اور ہجومی تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
حسینی نے بنگلہ دیش میں تیزی سے بگڑتی ہوئی سیاسی، سماجی اور سلامتی کی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جاری پیش رفت ملک کو عدم استحکام اور تشدد کی طرف دھکیل رہی ہے، اور امن و امان کی کمزوری نے سماج دشمن عناصر کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، جس سے شہریوں، املاک اور اداروں پر حملے ہوتے ہیں۔
حسینی نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک پرامن اور منصفانہ حل کی پوری توقع رکھتی ہے جو جمہوری حکمرانی کو بحال کرے، قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرے، اور تمام شہریوں کے لیے تحفظ، حقوق اور انصاف تک رسائی کی ضمانت فراہم کرے۔
گزشتہ سال جولائی میں بنگلہ دیشی بغاوت کے ایک سرکردہ رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل نے بنگلہ دیش میں کشیدگی کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج، تشدد اور توڑ پھوڑ شروع ہوئی۔