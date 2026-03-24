جے شنکر کی روبیو سے بات چیت، مغربی ایشیا کے بحران پر تبادلہ خیال، عالمی توانائی کی حفاظت پر زور

امریکی محکمہ خارجہ نے کہاکہ روبیو اور جے شنکر نے باہمی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

FILE- External Affairs Minister S. Jaishankar meets US Secretary of State Marco Rubio, in Washington, DC
وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور امریکی خارجہ سیکریٹری مارکو روبیو (FILE PHOTO: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 24, 2026 at 8:50 AM IST

نئی دہلی: بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر کی شام امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات اور عالمی معیشت پر ایران جنگ کے ممکنہ نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلیفونک بات چیت میں توانائی کی حفاظت پر خاص توجہ دی گئی۔

جے شنکر-روبیو کی فون پر بات چیت اس وقت ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کی طرف سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی ڈیڈ لائن میں پانچ دن کی توسیع کر دی اور ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف منصوبہ بند امریکی فوجی حملوں کو روکنے کا اعلان کیا۔ جے شنکر نے کہا کہ ان کی روبیو کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی جس میں مغربی ایشیا کے تنازع پر توجہ مرکوز کی گئی۔

ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جے شنکر نے کہا کہ "آج شام مارکو روبیو کے ساتھ ایک تفصیلی ٹیلیفون ہوا۔ ہماری بات چیت مغربی ایشیا کے تنازع اور بین الاقوامی معیشت پر اس کے اثرات پر مرکوز تھی۔ ہم نے خاص طور پر توانائی کی سلامتی کے خدشات کے بارے میں بات کی۔ مزید رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔"

امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا کہ روبیو اور جے شنکر نے باہمی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پرنسپل نائب ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا کہ دونوں عہدیداروں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔

ایک اور پیش رفت میں جے شنکر نے خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔

وزیر خارجہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بحرین اور کویت سمیت جی سی سی کے رکن ممالک کے چھ سفیروں سے ملاقات کے بعد کہا کہ "مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں ہندوستانی برادری کی مسلسل حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا،" ۔

ذرائع نے بتایا کہ اس میٹنگ میں جاری تنازع کی روشنی میں توانائی کی سلامتی پر بھارت کے خدشات سامنے رکھے گئے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس آبنائے سے عالمی تیل اور ایل این جی (مائع قدرتی گیس) کا تقریباً 20 فیصد حصہ سپلائی ہوتا ہے۔

مغربی ایشیا بھارت کی توانائی کی خریداری کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ جے شنکر نے اپنے سری لنکن ہم منصب وجیتا ہیراتھ سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت پڑوسی پہلے اور 'ویژن مہاساگر' کے لیے پرعزم ہے۔

ایک اور پوسٹ میں جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے اپنے جرمن ہم منصب جوہان وڈے فل سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔

اس سے قبل، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے ایران کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی ہے، جو کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان جہاز رانی کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایرانی توانائی کے ڈھانچوں پر منصوبہ بند حملوں کو پانچ دنوں کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے "مکمل حل" کے لیے "نتیجہ خیز بات چیت" ہوئی۔

