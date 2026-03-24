جے شنکر کی روبیو سے بات چیت، مغربی ایشیا کے بحران پر تبادلہ خیال، عالمی توانائی کی حفاظت پر زور
امریکی محکمہ خارجہ نے کہاکہ روبیو اور جے شنکر نے باہمی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
Published : March 24, 2026 at 8:50 AM IST
نئی دہلی: بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر کی شام امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات اور عالمی معیشت پر ایران جنگ کے ممکنہ نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلیفونک بات چیت میں توانائی کی حفاظت پر خاص توجہ دی گئی۔
جے شنکر-روبیو کی فون پر بات چیت اس وقت ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کی طرف سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی ڈیڈ لائن میں پانچ دن کی توسیع کر دی اور ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف منصوبہ بند امریکی فوجی حملوں کو روکنے کا اعلان کیا۔ جے شنکر نے کہا کہ ان کی روبیو کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی جس میں مغربی ایشیا کے تنازع پر توجہ مرکوز کی گئی۔
ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جے شنکر نے کہا کہ "آج شام مارکو روبیو کے ساتھ ایک تفصیلی ٹیلیفون ہوا۔ ہماری بات چیت مغربی ایشیا کے تنازع اور بین الاقوامی معیشت پر اس کے اثرات پر مرکوز تھی۔ ہم نے خاص طور پر توانائی کی سلامتی کے خدشات کے بارے میں بات کی۔ مزید رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔"
Had a detailed telecon this evening with US @SecRubio. Our discussions focused on the West Asia conflict and its impact on the international economy. We particularly spoke about energy security concerns. Agreed to remain in touch.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 23, 2026
امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا کہ روبیو اور جے شنکر نے باہمی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پرنسپل نائب ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا کہ دونوں عہدیداروں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
ایک اور پیش رفت میں جے شنکر نے خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیر خارجہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بحرین اور کویت سمیت جی سی سی کے رکن ممالک کے چھ سفیروں سے ملاقات کے بعد کہا کہ "مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں ہندوستانی برادری کی مسلسل حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا،" ۔
Pleased to meet the Ambassadors of #GCC countries in Delhi this evening. Exchanged views on the conflict in West Asia. Thanked them for their continued support to the Indian community in the region.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 23, 2026
ذرائع نے بتایا کہ اس میٹنگ میں جاری تنازع کی روشنی میں توانائی کی سلامتی پر بھارت کے خدشات سامنے رکھے گئے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس آبنائے سے عالمی تیل اور ایل این جی (مائع قدرتی گیس) کا تقریباً 20 فیصد حصہ سپلائی ہوتا ہے۔
مغربی ایشیا بھارت کی توانائی کی خریداری کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ جے شنکر نے اپنے سری لنکن ہم منصب وجیتا ہیراتھ سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت پڑوسی پہلے اور 'ویژن مہاساگر' کے لیے پرعزم ہے۔
A good conversation with FM @HMVijithaHerath of Sri Lanka.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 23, 2026
Discussed the repercussions of the West Asia conflict. India stands committed to #NeighbourhoodFirst and #VisionMAHASAGAR.
ایک اور پوسٹ میں جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے اپنے جرمن ہم منصب جوہان وڈے فل سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔
اس سے قبل، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے ایران کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی ہے، جو کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان جہاز رانی کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایرانی توانائی کے ڈھانچوں پر منصوبہ بند حملوں کو پانچ دنوں کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے "مکمل حل" کے لیے "نتیجہ خیز بات چیت" ہوئی۔
متعلقہ خبریں:
