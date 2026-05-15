وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کی ملاقات، جانیں کیا ہوئی بات چیت
وزیر خارجہ جئے شنکر نے برکس وزارت خارجہ کے اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت کو بھی سراہا۔
Published : May 15, 2026 at 2:45 PM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے جمعہ کو مغربی ایشیا کے بحران اور توانائی کی فراہمی اور سمندری استحکام پر اس کے اثرات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ برکس کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دہلی کے تین روزہ دورے پر ہیں۔
جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر کہا کہ، "آج صبح ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ دہلی میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔" انہوں نے مزید کہا کہ "مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔" وزیر خارجہ نے برکس وزارت خارجہ کے اجلاس میں عراقچی کی شرکت کو بھی سراہا۔
Had a detailed conversation with FM Abbas Araghchi of Iran this morning in Delhi. @araghchi— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 15, 2026
Discussed the situation in West Asia and its implications. Also exchanged views on bilateral issues of mutual interest.
Appreciate his participation in #BRICSIndia2026 pic.twitter.com/cLaM0l15hI
عراقچی ہندوستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں، جو دو ماہ سے زیادہ عرصہ قبل ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے تہران کی طرف سے پہلی اعلیٰ سطحی سفارتی مصروفیات کی عکاسی کر رہا ہے۔ قبل ازیں جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کے ساتھ حسب روایت ملاقاتیں کیں۔
ہندوستان جمعرات (14 مئی) سے برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہندوستان نے باضابطہ طور پر اس سال یکم جنوری کو برازیل سے برکس کی سربراہی حاصل کی ہے۔ یہ چوتھی بار ہے جب ہندوستان نے بااثر بلاک کی صدارت سنبھالی ہے، اس سے قبل بھارت 2012، 2016 اور 2021 میں سربراہی اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے۔
