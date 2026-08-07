عتیق احمد کے بیٹے ابان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جیل میں قید بھائیوں کو ملی پیرول
ابان اور سونو جمعرات کو جھانسی میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ کار میں سوار تین دیگر لوگ زخمی ہوئے تھے۔
Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST
پریاگ راج (الہ آباد): عتیق احمد کے دو بیٹے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی جنازے کی نماز میں شرکت کر سکیں گے۔الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعہ کو علی جو جھانسی جیل میں بند ہیں، اور لکھنؤ جیل میں بند عمر کو، مرحوم عتیق احمد کے سب سے چھوٹے بیٹے ابان احمد کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پیرول کی منظوری دے دی۔ ابان کے بھائیوں کے پریاگ راج پہنچنے کے بعد، لاش کو ہفتہ کی کسری مساری قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
جسٹس اجے بھنوٹ اور جسٹس دیویش چندر سمنت نے عتیق احمد کی بہن پروین قریشی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عمر اور احمد کو ابان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پیرول دے دیا۔ جب بینچ کی طرف سے پوچھا گیا کہ آخری رسومات کب ادا کی جائیں گی، پروین قریشی نے کہا کہ میت کو ہفتے کی صبح دفنایا جائے گا۔
ابان اور اس کا دوست سونو جمعرات کو جھانسی ضلع میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، جب کہ کار میں سوار تین دیگر لوگ زخمی ہوئے تھے جنہیں کل رات جھانسی کے اسپتال سے پریاگ راج لایا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ابان کی لاش جمعہ کی صبح ہٹوا گاؤں میں اس کی خالہ پروین قریشی کے گھر لائی گئی۔ عتیق کی قبر کے قریب ابان کی قبر تیار کی گئی ہے۔ عتیق کا بھائی اشرف اور بیٹا اسد بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔
سڑک حادثے کا شکار ہونے والے ابان اور اس کے ساتھی کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ کل دیر رات پریاگ راج لے گئے اور جمعہ کی صبح یہاں پہنچے۔ جمعرات کی صبح حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد عتیق کا بیٹا اجہم اور دیگر زخمیوں کے اہل خانہ دیر شام جھانسی پہنچے۔ اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔
ابان احمد کچھ دوستوں کے ساتھ جھانسی جیل میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہے تھے جب پونچھ تھانہ علاقے میں جھانسی کانپور قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ اس حادثے میں ابان احمد (21) اور اس کے دوست سونو (25) کی موت ہو گئی۔ کار میں سوار اعظم، محمد جاوید اور عمر بھی زخمی ہو گئے۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو 15 اپریل 2023 کو پریاگ راج کے ایک اسپتال کے باہر تین افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: عتیق احمد کے سب سے چھوٹے بیٹے ابان احمد کی سڑک حادثے میں موت، جھانسی میں کار حادثہ کا شکار