جیل اب میری زندگی ہے، دوسروں کے لیے خوشی ہے جنہیں ضمانت ملی، ضمانت نہ ملنے پر عمر خالد نے مزید کیا کہا
Published : January 5, 2026 at 5:24 PM IST
نئی دہلی: دہلی فسادات کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے سے انکار کے بعد عمر خالد نے کہا کہ اب جیل ہی ان کی زندگی ہے۔ عمر کی دوست بانوجیوتسنا لہڑی نے پیر کو یہ معلومات شیئر کیں۔ تاہم، بانوجیوتسنا نے کہا کہ عمر کو خوشی ہے کہ کیس کے دیگر ملزمان کو ضمانت مل گئی ہے۔
پیر کو سپریم کورٹ نے فروری 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق سازش کیس کے ملزم عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے کہا کہ عمر اور شرجیل کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تاہم بنچ نے کیس کے دیگر ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی ضمانت منظور کی۔
بانوجیوتسنا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "عمر نے کہا، 'میں ان دیگر لوگوں کے لیے بہت خوش ہوں جنہیں ضمانت ملی ہے! مجھے راحت ملی ہے۔' میں نے جواب دیا، 'میں کل اس سے ملنے آؤں گا۔' عمر نے کہا، 'ہاں، اب یہ زندگی ہے۔'
شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مقدمے کی سماعت میں تاخیر ٹرمپ کارڈ نہیں ہے جو خود بخود قانونی تحفظات کو نظرانداز کر دیتا ہے۔
سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دیگر پانچ ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست کو مسترد کیے جانے کے فیصلے کو ملزمان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔