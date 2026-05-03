کروز حادثے کے سپرمین رمضان نے 25 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر بچائی لوگوں کی جان، مزدوروں نے بچائیں 17 زندگیاں
حادثے کے بعد وہاں موجود مزدوروں نے 17 جانیں بچائیں۔ اکیلے رمضان نے 25 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر چار لوگوں کو بچایا۔
Published : May 3, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 2:55 PM IST
جبل پور: مدھیہ پردیش کے جبل پور میں برگی ڈیم کے قریب پل کی تعمیر میں مصروف مزدوروں نے کروز جہاز کو الٹتے دیکھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیز لہروں میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً 16 سے 17 افراد کو موت کے جبڑوں سے کھینچ لیا۔ ان لوگوں نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ لہریں انہیں بھی اپنی آغوش میں لے سکتی ہیں۔ انہوں نے کروز جہاز کے الٹتے ہوئے ہولناک منظر کو دیکھا۔ لوگوں کی چیخیں سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچائے اور برگی ڈیم میں چلانگ لگا دی۔ ریسکیو ٹیم حادثے کے دو گھنٹے بعد پہنچی۔ یہ نجات دہندگان کون ہیں جو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو کنارے تک لے آئے؟ ان عینی شاہدین سے سنیں پوری کہانی۔
مزدور بنے مسیحا
جبل پور کروز جہاز کے حادثے سے چند منٹ پہلے، کچھ ہی فاصلے پر کام کرنے والے کچھ مزدوروں نے دیکھ لیا تھا کہ آندھی طوفان آ چکا ہے اور کروز جہاز ڈیم میں پھنس گیا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی کروز جہاز ڈوبنے لگا اور چند ہی منٹوں میں دریائے نرمدا نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ چاروں طرف جہاز پر سوار لوگوں کی چیخ و پکار مچ گئی اور کچھ دیر میں سناٹا چھا گیا۔ اسی دوران کچھ ہی فاصلے پر کام کر رہے مزدوروں کی ایک ٹولی ایک دوسرے کو آواز دیتی ہوئی وہاں پہنچی اور ریسکیو شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ مزدور رسیاں بھی لے کر پہنچے تھے۔
مزدوروں نے 17 جانیں بچائیں، چار لاشیں بھی نکالں
برگی ڈیم پر اس وقت ایک پل زیر تعمیر ہے اور اسی کے قریب کروز جہاز کو حادثہ پیش آیا۔ اس پل کی تعمیر میں تقریباً 35 مزدور کام کر رہے تھے۔ جب ان مزدوروں نے کروز جہاز کو ڈوبتے دیکھا تو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ ان مزدوروں نے جہاز میں سوار 16 سے 17 افراد کی جان بچائی۔ ان کے علاوہ مزید چار افراد کو بچایا لیکن وہ پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔
'پائلٹ نے کروز کو واپس لے جانے کے بجائے آگے لے گیا'
مغربی چمپارن، بہار کے رہنے والے 28 سالہ مزدور بندرا کمار یادو نے کہا کہ "تقریباً 35 مزدور پل کی تعمیر پر کام کر رہے ہیں۔ ڈیم میں کروز کو بے قابو ہوتے دیکھ کر انہوں نے پائلٹ کو رکنے کے لیے آواز لگائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رسی لانے کو کہا۔ ان کا ارادہ تھا کہ رسی کے سہارے کروز کو کنارے لایا جا سکے لیکن پائلٹ کروز کو اور آگے لے گیا اور وہ ڈوب گیا۔ اس کے بعد سبھی ساتھی کروز مسافروں کی مدد کے لیے ڈیم پر پہنچے اور پانی میں کود گئے۔ وہاں پر موجود تقریباً تمام مزدوروں کو تیرنا آتا ہے۔"
رمضان نے 25 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر چار لوگوں کی جان بچائی
مغربی بنگال کے ایک 22 سالہ رہائشی رمضان نے بتایا کہ "کروز جہاز کو ڈوبتا دیکھ کر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر رسی لے کر ڈیم میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تقریباً 25 فٹ اونچے پہاڑ سے ڈیم میں کود پڑے اور چھ لوگوں کو باہر نکالا۔ ان میں چار محفوظ رہے جب کہ دو کی موت ہو گئی تھی۔" رمضان نے بھی بتایا کہ "ہم سبھی کو تیرنا آتا ہے۔"
بہار کے رہائشی 18 سالہ راجکمار اور گورکھپور کے رہنے والے شیو ناتھ نے بتایا کہ وہ سب کروز جہاز تک پہنچتے، اس سے پہلے ہی وہ ڈوب گیا۔ کچھ مسافر تو جہاز کے ڈوبنے سے پہلے ہی ڈیم میں گر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کی مدد سے کسی طرح مسافروں کو باہر نکالا۔ واضح رہے کہ اس حادثے میں اب تک 13 افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے۔
