سونم وانگچک کی رہائی کے بعد پہلا بیان: “یہ جیت سب کے لیے فائدہ مند، اب بامعنی مذاکرات کی امید”
وانگچک نے کہاکہ “ہمیں عدالت میں کامیابی کا یقین تھا، لیکن صرف جیت کافی نہیں تھی، ہم چاہتے تھے کہ سب کے لیے فائدہ ہو۔
Published : March 17, 2026 at 6:59 PM IST
نئی دہلی : سونم وانگچک نے جیل سے رہائی کے بعد اپنے پہلے عوامی بیان میں کہا ہے کہ ان کی حراست کا خاتمہ ایک “ون-ون صورتحال” ہے اور اس سے حکومت اور لداخ کے عوام کے درمیان بامعنی مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اپنی اہلیہ اور ایچ آئی اے ایل کی شریک بانی گیتانجلی جے انگمو کے ہمراہ وانگچک نے کہا کہ لداخ میں جاری تحریک کا مقصد ہمیشہ تعمیری مذاکرات کا آغاز رہا ہے۔
وانگچک نے کہاکہ “ہمیں عدالت میں کامیابی کا یقین تھا، لیکن صرف جیت کافی نہیں تھی، ہم چاہتے تھے کہ سب کے لیے فائدہ ہو۔” انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اعتماد سازی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ “ہم نے اسی کے لیے جدوجہد کی، دہلی تک مارچ کیا، بھوک ہڑتال کی، تاکہ بات چیت شروع ہو سکے،” انہوں نے کہاکہ وانگچک نے کہا کہ وہ جلد لداخ جا کر لہہ اپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں سے مشاورت کریں گے، جو گزشتہ پانچ برسوں سے ریاستی درجہ اور چھٹویں شیڈول کے مطالبات پر جدوجہد کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ احتجاج کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ حکومت کے اس قدم سے ایک مثبت مثال قائم ہوگی۔ وانگچک کو گزشتہ سال 26 ستمبر کو نیشنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم حال ہی میں ان کی رہائی عمل میں آئی۔