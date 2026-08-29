سنامی کی طرح آئیں چٹانیں اور کیچڑ، نیپال سے بچائے گئے لوگوں نے بیان کیا سانحے کا ہولناک تجربہ
نیپال کے سیلاب میں پھنسے تمل ناڈو کے شہریوں کو نکال کر بھارت واپس لایا گیا۔ چنئی پہنچنے پر انہوں نے خوفناک مناظر شیئر کیے۔
Published : August 29, 2026 at 1:50 PM IST
چنئی: نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب میں پھنسے تمل ناڈو کے 21 باشندوں کو پہلے دہلی لایا گیا اور پھر ایک ریسکیو فلائٹ کے ذریعے چنئی منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے بچ کر آنے والے لوگوں نے بتایا کہ چنئی کی طرح آئی چٹانوں اور کیچڑ کے تیز بہاؤ کے بیچ ہمارا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔
نیپال-تبت سرحد پر گلیشیئر پگھلنے کے بعد آنے والے شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) کی وجہ سے بدھ 26 اگست کو کوشی اور تریشولی ندیوں میں طغیانی آ گئی۔ اس آفت میں سیکڑوں لوگ لاپتہ ہو گئے۔ اب تک تقریباً 600 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 2,400 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔
تمل ناڈو کے کئی شہری، جو کیلاش مانسروور یاترا سمیت مختلف دوروں پر نیپال گئے تھے، وہ بھی اس سیلاب کی زد میں آ کر پھنس گئے۔ تمل ناڈو اور مرکزی حکومت نے مشترکہ طور پر انہیں نکالنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے کے احکامات پر، ادھو ارجن اور راج موہن سمیت چار وزراء 28 اگست کو دہلی روانہ ہوئے اور مرکزی حکومت کے حکام سے بات چیت کی۔ اس کے بعد، مرکزی وزارتِ خارجہ (وزارت خارجہ) کی کارروائی کے نتیجے میں، پہلے مرحلے میں نیپال میں پھنسے 21 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ ان بچائے گئے لوگوں میں چنئی کی 5 خواتین، کڈالور کی 9 خواتین، مئیلاڈوتھورائی کی 3 خواتین، تریچی کی 3 خواتین اور کرشنا گری کا ایک مرد شامل ہیں۔
انہیں کاٹھمنڈو سے ہوائی جہاز کے ذریعے دہلی لایا گیا۔ پھر انہیں دہلی سے ہوائی جہاز کے ذریعے چنئی پہنچایا گیا۔ تمل ناڈو حکومت کی جانب سے وزیر این آنند، سرتھ کمار، ایم ایل اے وگنیش اور سرکاری حکام نے چنئی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔
سونامی جیسی 70 سے 80 فٹ اونچی چٹانوں کی لہر
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بچائے گئے لوگوں نے اس سانحے کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کیے۔ کانچی پورم کی ٹیچر ستیا نے کہا، "ہم بس میں سفر کر رہے تھے، تبھی اچانک دھول بھری آندھی آئی۔ جب ہم نے دیکھا، تو ہمیں سونامی جیسی 70 سے 80 فٹ اونچی چٹانوں اور مٹی کی ایک بہت بڑی لہر دکھائی دی۔ ہم ششدر رہ گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ڈرائیور اور پولیس نے فوری طور پر ہمیں بس سے اتر کر بھاگنے کی وارننگ دی۔"
انہوں نے بتایا کہ تب تک پوری سڑک کیچڑ اور پتھروں سے ڈھک چکی تھی، اس لیے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی، ہم گھاس اور پودوں کو پکڑ کر کھڑی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب رہے اور ہماری جان بچی۔ جھاڑیوں کے بیچ انتہائی مشکل حالات میں 3 گھنٹے سے زیادہ پیدل چلنے کے بعد، ہم سیفٹی کیمپ پہنچے۔
ستیا نے بتایا کہ ہم نے فوری طور پر اپنے گھر والوں کو اطلاع دی کہ ہم لینڈ سلائیڈنگ میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے ذریعے یہ معلومات تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تک پہنچی۔ اس کے بعد، تمل ناڈو حکومت اور وزیر اعلیٰ وجے نے فوری ایکشن لیا اور ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچانے کے لیے دہلی میں حکام سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، "تمل ناڈو حکومت کے فوری ایکشن کی وجہ سے ہم محفوظ طریقے سے تمل ناڈو لوٹ آئے ہیں۔ اس مشکل وقت میں فوری مدد اور بچاؤ کے لیے ہم تمل ناڈو حکومت اور وزیر اعلیٰ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"
تریچی کی شیورنجنی نے کہا، "یہ ایک معجزہ ہے کہ ہم اتنی بڑی آفت سے بچ گئے۔ ہم تریچی سے 17 دوستوں اور تقریباً 60 لوگوں کے گروپ میں آئے تھے۔ ان میں سے 57 لوگ 'سپر یاترا' سے گزرے۔ جب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، تو ہم میں سے 21 لوگ بیچ والی گاڑی میں تھے۔ خوش قسمتی سے، ہماری گاڑی ایک موڑ پر رکی ہوئی تھی۔ اس وقت، مٹی اور پتھروں کا ایک بہت بڑا ریلا ہماری طرف آیا، لیکن ہم بچ گئے کیونکہ وہ سامنے موجود ایک بڑی چٹان سے ٹکرا گیا تھا۔"
انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑی کا صرف دایاں دروازہ کھولنے کی جگہ تھی۔ اس سے، ہم تمام 21 لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس جگہ سے اوپر جانے کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک ملٹری (فوجی) کیمپ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمیں کھانا اور ضروری مدد فراہم کی۔ ہمارے خطرے میں ہونے کی اطلاع ملنے پر، تمل ناڈو حکومت اور بھارتی سفارت خانے (ایمبیسی) کے حکام نے فوری طور پر ہم سے رابطہ کیا، حالات کے بارے میں دریافت کیا اور بچاؤ مہم جاری رکھی۔
انہوں نے کہا، "ہماری دعا ہے کہ دوسری گاڑیوں میں سوار لوگ بھی محفوظ مل جائیں۔"
60 لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں
بچائی گئی ایک اور خاتون نے بتایا، "جب زلزلہ آیا تو ہم رسوا (Rasuwa) میں رہ رہے تھے۔ جس علاقے میں ہم مقیم تھے، وہ بھی زلزلے سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ یہ سفر ہمارے لیے ایک ہولناک تجربہ تھا۔ اس وقت جو ماحول تھا، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو دنوں سے ہمارے سیل فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ سفر کرنے والے باقی 60 لوگوں کی حالت کے بارے میں بھی فوری طور پر کچھ معلوم نہیں ہے۔ حکام اور ریسکیو ٹیمیں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ انہیں جلد ہی بچا لیا جائے گا۔"
انہوں نے مزید کہا، "تمل ناڈو حکومت نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح، نیپال حکومت اور نیپالی فوج نے بھی ہماری بہت مدد کی۔ بھارتی سفارت خانے کے حکام نے بھی فوری طور پر ہم سے رابطہ کیا اور ضروری امداد فراہم کرتے رہے۔"
تمل ناڈو حکومت کی کوششیں جاری
ریسکیو آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تمل ناڈو کے وزیرِ وسائلِ آب (واٹر ریسورس منسٹر) این آنند نے کہا، "وزیر اعلیٰ وجے کے احکامات پر، وزراء ادھو ارجن، راج موہن، ونود اور تھیناراسو دہلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہیں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہاں سے، وہ تمام معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور فوری طور پر وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھی ریسکیو آپریشن کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "تمل ناڈو کے وزراء کا گروپ نیپال میں پھنسے دیگر تمل باشندوں کو بچانے کے لیے بھی پوری تندہی سے کام کر رہا ہے۔ تمام لوگوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ واپس لایا جائے گا۔"