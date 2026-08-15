کانگریس نے وزیر اعظم کے 'دماغی نکسل' کے طنز پر جوابی حملہ کیا، پی ایم کو بتایا 'ماسٹر ابیوزر'
کانگریس نے پی ایم مودی کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ وزیراعظم کے پاس ماسٹر ابیوزر کی ڈگری ہے۔
By PTI
Published : August 15, 2026 at 1:50 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے "دماغی نکسل" (یا 'ذہنی نکسل') کے طنز پر جوابی حملہ کیا اور اسے مایوسی کی یقینی علامت قرار دیا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جئے رام رمیش نے نوٹ کیا کہ وزیر اعظم نے پہلے اپنے مخالفین پر "اربن نکسل" کا لیبل لگایا تھا اور اب انہیں "دماغی نکسل" کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مودی کو سیاست کے میدان میں ’’ماسٹر ابیوز‘‘ قرار دیا۔
First He called his opponents ‘urban naxals.’— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 15, 2026
Now He calls them ‘dimaagi naxals.’
It is a sure sign of His desperation. It is a separate matter that He ends up doing whatever these so-called ‘urban naxals’ or now ‘dimaagi naxals’ are demanding or advocating.
It is not for…
انہوں نے لکھا، "پہلے، انہوں (مودی) نے اپنے مخالفین کو 'اربن نکسل' کہا۔ اب، وہ انہیں 'دماغی نکسل' کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی مایوسی کی یقینی علامت ہے۔
رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "یہ بلاوجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس 'پورے سیاسی سائنس' میں 'ماسٹر ابیوزر' کی ڈگری ہے۔
یوم آزادی کے مسلسل 13ویں خطاب میں، مودی نے ملک سے نکسل ازم کے خاتمے کی تعریف کی لیکن خوش فہمی کے خلاف انتباہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ " مسلح نکسل ختم ہو جائیں گے، جب کہ دماغی نکسل اب بھی آس پاس موجود ہیں۔"
VIDEO | Independence Day 2026: Addressing the nation from ramparts of Red Fort, PM Modi, says, " for years, people with a maoist ideology had established themselves in the corridors of power and influenced policymaking, including as advisers on government committees. we have… pic.twitter.com/mUquszPwYY— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026
وزیر اعظم نے کہا، "ہم جنگلوں میں مسلح نکسلیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن 'دماغی نکسل' تشدد اور بدامنی پھیلانے کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔۔۔ وہ معاشرے کو غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، ’’ان دانشور نکسلیوں کی شناخت ہونی چاہیے اور الگ تھلگ کیا جانا چاہیے۔‘‘
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 15, 2026
आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ़ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है।
यह ज़िम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल… pic.twitter.com/LXTnFuL3wY
وہیں، ہفتہ کو یوم آزادی پر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ آزادی محض آزادی پسندوں کی طرف سے دیا گیا تحفہ نہیں ہے، بلکہ سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چلنے اور آئین اور ترنگے کی قدروں کو دل کے قریب رکھنے کی ذمہ داری بھی ہے۔
ملک آج اپنا 80 واں یوم آزادی منا رہا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے کہا، "تمام ساتھی شہریوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد۔ آزادی صرف ہمارے آزادی پسندوں کی طرف سے تحفہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔"
کانگریس لیڈر نے مزید کہا، "اس ذمہ داری میں سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چلنا، آئین اور ترنگے کی قدروں کی قدر کرنا، اور جمہوریت کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا شامل ہے۔"
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ شہری بالخصوص نوجوان "ان اقدار کی حفاظت کے لیے متحد ہوئے ہیں۔"
دوسری جانب، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے ہفتہ کو کہا کہ ہندوستان کی آئینی اقدار، جمہوری اداروں اور سماجی ہم آہنگی کو گزشتہ 10 سالوں میں "سنگین چیلنجوں" کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے مکمل مساوات اور انصاف کا مطالبہ کیا۔
ہندوستان کے 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر عوام کے نام اپنے پیغام میں کھرگے نے کہا کہ ملک نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، پھر بھی بہت سی خواہشات ادھوری ہیں۔
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