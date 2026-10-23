آئی ٹی بی ایشیا 2026: مدھیہ پردیش کے سیکرٹری سیاحت کا راموجی فلم سٹی پویلین کا دورہ
راموجی فلم سٹی پویلین کا دورہ کرنے والے دیگر معزز مہمانوں میں اوڈیشہ کے ڈائریکٹر سیاحت اور کیرالہ کے وزیر برائے سیاحت بھی شامل ہیں۔
Published : October 23, 2026 at 6:28 PM IST
حیدرآباد / سنگاپور: مدھیہ پردیش ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن (ایم پی ایس ٹی ڈی سی) کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سیکرٹری سیاحت، الیا راجا ٹی نے جمعہ کے روز سنگاپور میں جاری 'آئی ٹی بی ایشیا 2026' کے دوران راموجی فلم سٹی پویلین کا دورہ کیا۔ ٹریول ٹریڈ شو کے دوران الیا راجا نے راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر وجیشوری چیروکوری سے ملاقات کی۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی اور مدھیہ پردیش کے محکمہ سیاحت کے مابین باہمی شراکت داری اور ممکنہ تعاون کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن ان ٹریول اینڈ ٹورازم' کے موضوع کے تحت یہ تین روزہ نمائش 21 تا 23 اکتوبر منعقد ہو رہی ہے، جس میں 1,000 سے زائد نمائش کنندہ برانڈز اور 1,500 سے زائد منتخب خریداروں نے شرکت کی ہے۔ میسے برلن ایشیا پیسیفک کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا آئی ٹی بی ایشیا کا یہ 19 واں ایڈیشن، مرینا بے سینڈز کے سینڈز ایکسپو اینڈ کنونشن سینٹر میں 'مائس شو ایشیا' اور 'ٹریول ٹیک ایشیا' کے ہمراہ منعقد کیا جا رہا ہے۔
راموجی فلم سٹی پویلین کا دورہ کرنے والے دیگر معزز مہمانوں میں اوڈیشہ کے ڈائریکٹر سیاحت دیپانکر موہاپاترا اور کیرالہ کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت پی سی وشنونادھ بھی شامل تھے۔ آئی ٹی بی ایشیا میں راموجی فلم سٹی اپنے مربوط و جامع وینیوز، موضوعاتی ماحول، مہمان نوازی اور تفریحی سہولیات کو 'مائس' (میٹنگز، ترغیبات، کانفرنسز اور نمائشیں) شعبے کے لیے نمایاں طور پر پیش کر رہا ہے۔ کارپوریٹ اجتماعات اور ترغیبی پروگراموں سے لے کر کانفرنسوں، تقریبات اور لائیو تفریح تک، راموجی فلم سٹی ایونٹ پلانرز کو ایک ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جہاں کاروباری مصروفیات کو منفرد اور یادگار تجربات کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔
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راموجی فلم سٹی پویلین کو بین الاقوامی تجارتی برادری کی جانب سے بھی بھرپور اور حوصلہ افزا ردعمل حاصل ہوا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کمپلیکس کے طور پر تسلیم شدہ راموجی فلم سٹی کا بنیادی اسٹوڈیو رقبہ 1,666 ایکڑ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی تفریحی، مہم جوئی اور تھیم پارک کی سہولیات 2,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔