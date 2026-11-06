ریس کورس مسجد میں بجلی اور پانی کی سپلائی کا معاملہ، عدالت نے این ڈی ایم سی سے جواب طلب کر لیا
اپیل میں کہا گیا کہ سنگل جج کا حکم بنیادی طور پر غلط فہمی پر مبنی اور قانون میں مکمل طور پر غیر مستحکم تھا۔
Published : November 6, 2026 at 9:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو نئی دہلی میونسپل کونسل (این ڈی ایم سی) سے ریس کورس مسجد کے امام کی طرف سے دائر درخواست پر جواب طلب کیا۔ امام نے لوٹین دہلی میں واقع مسجد میں بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کرنے کی درخواست کی ہے۔ جس زمین پر مسجد تعمیر کی گئی ہے اس کو حال میں ہی مرکزی حکومت نے عوامی مقصد کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔
جسٹس سبرامونیم پرساد اور رینو بھٹناگر کی بنچ نے محمد ہارون کی اپیل پر این ڈی ایم سی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ محمد ہارون نے سنگل جج کے 15 اکتوبر کے حکم کو چیلنج کیا ہے، جنہوں نے ضروری خدمات کی بحالی کی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔بنچ نے این ڈی ایم سی سے دو ہفتوں کے اندر جواب طلب کرتے ہوئے سوال کیا کہ بغیر کسی نوٹس کے بجلی کنکشن کیسے منقطع کر دیا گیا۔
عدالت نے اس معاملے کو دسمبر میں سماعت کے لیے درج کیا۔ اپیل کنندہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ایم سفیان صدیقی نے دلیل دی کہ مسجد ایک باضابطہ طور پر مطلع شدہ وقف جائیداد ہے اور اس کی بجلی اور پانی کی سپلائی بغیر کسی پیشگی اطلاع یا قانونی کارروائی کے اچانک منقطع کر دی گئی۔
وکیل نے دلیل دی کہ بجلی اور پانی آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق کے لازمی پہلو ہیں اور قانون اور قانونی تحفظات کے بغیر اسے منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ کارروائی مبینہ طور پر قریبی کچی آبادیوں کو مسمار کرنے سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم کی بنیاد پر کی گئی تھی، لیکن مسجد کبھی بھی ان کارروائیوں کا موضوع نہیں تھی۔
یہ بھی استدلال کیا گیا کہ واحد جج نے یہ ماننے میں غلطی کی کہ تین دہائیوں تک مسلسل رہائش کے باوجود باقاعدہ مقرر امام کا مسجد میں کوئی حق، ملکیت یا دلچسپی نہیں ہے۔
اپیل میں کہا گیا کہ سنگل جج کا حکم بنیادی طور پر غلط فہمی پر مبنی اور قانون میں مکمل طور پر غیر مستحکم تھا۔ اس میں کہا گیا ہے، "متعلقہ بجلی اور پانی کے کنکشن کے معاملے میں، سپلائی منقطع کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی بقایا رقم، چوری کے الزامات، یا کسی قانونی خلاف ورزی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔"
29 اکتوبر کو دہلی ہائی کورٹ نے ریس کورس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم مرکزی حکومت نے یقین دلایا تھا کہ فی الحال مذہبی مقام کے خلاف کوئی منفی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے جون میں جے پور پولو گراؤنڈ اور اس سے ملحقہ دہلی ریس کلب اگست میں اپنے قبضے میں لے لیا۔