آندھرا پردیش: ایرانی بہنوں کا خاندان سے رابطہ منقطع، کھانے پینے اور رہائش کے بحران کا سامنا، حکومت سے مدد طلب
آندھرا پردیش میں زیر تعلیم دو ایرانی بہنوں کا اپنے خاندان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، انہیں مالی بحران کا سامنا ہے۔
Published : April 9, 2026 at 3:10 PM IST
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): امریکہ اور ایران کے درمیان اعلان کردہ جنگ بندی کے باوجود آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں دو ایرانی بہنیں ایران میں اپنے خاندان سے رابطہ نہ ہونے سے پریشان ہیں۔ انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ایرانی بہنیں زینب محمدی اور سولماز محمدی، اعلیٰ تعلیم اور بہتر مستقبل کے خواب لے کر ہندوستان آئی تھیں۔
دونوں بہنیں، پی ایم پالم میں رہتی ہیں، فی الحال بی فارمیسی (B Pharmacy) کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ زینب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جب کہ سولماز ایک نوجوان لڑکے کی ماں ہے۔
تعلیمی کورس مکمل ہونے کے قریب تھا
ان کا کورس مکمل ہونے کے قریب تھا، اس لیے انھوں نے اگلے دو ماہ میں ایران واپس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن مغربی ایشیا میں جاری بحران نے ان کے منصوبوں اور زندگیوں کو تہہ و بالا کر دیا ہے۔
"ہمیں نہیں معلوم کہ وہ محفوظ ہیں یا زندہ بھی،"
تقریباً دس دن پہلے تک وہ اپنے خاندان سے مسلسل رابطے میں تھیں۔ پھر اچانک کالیں بند ہو گئیں۔ اب ان کے پیاروں کی کوئی خبر نہیں، زینب کے شوہر ایرانی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور سولماز کا خاندان کاروبار میں مصروف ہے۔ اس سے دونوں بہنوں کو شدید پریشانی ہو رہی ہے۔ "ہمیں نہیں معلوم کہ وہ محفوظ ہیں یا زندہ بھی،" انہوں نے روتے ہوئے کہا۔
یہ سب انہیں مایوسی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے
ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے زندہ رہنا روز کی جدوجہد بن گیا ہے۔ بہنوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو ماہ سے اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر پا رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ سب انہیں مایوسی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ دہلی میں ایرانی سفارت خانے سے مدد لینے کی ان کی کوششوں کا اب تک کوئی خاص جواب نہیں ملا ہے۔
انسانی بنیادوں پر امداد کی درخواست
مایوس ہو کر انہوں نے ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا اور ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ایم وشویشور نائیڈو کو مطلع کیا اور فوری مالی اور انسانی بنیادوں پر امداد کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر جواب دیتے ہوئے افسر نے انہیں مدد کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا، "ہم ضلع کلکٹر کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ان کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے ان کے مالک مکان سے بھی بات کی ہے اور ان سے مدد کی درخواست کی ہے۔ ہم ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔" ابھی کے لیے، بہنیں امید اور غم کے درمیان پھٹی ہوئی ہیں، ایک ایسی کال کے لیے دعا کر رہی ہیں جو ان کے مصائب کو ختم کرے۔