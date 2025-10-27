نوح میں تبلغی اجتماع امن اور ترقی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر، تقریباً 7 لاکھ افراد نے شرکت کی
نوح میں تین روزہ اسلامی اجتماع اختتام پذیر ہوا جس میں ہریانہ اور آس پاس کی ریاستوں سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔
نوح(ہریانہ): ضلع کے گاؤں نئی ترواڈا میں تین روزہ اسلامی اجتماع اختتام پذیر ہوگیا۔ اجتماع کا اختتام ملک میں امن اور ترقی کی دعا پر ہوا۔ اس اجتماع میں ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور دہلی سمیت کئی ریاستوں سے تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو تقریباً 15 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہوگیا۔
اسلامی اجتماع اتحاد کی ایک مثال بن گیا: اس تین روزہ اجتماع کی سب سے بڑی خاص بات ہندو برادری کی طرف سے پیش کی جانے والی سبزی بریانی اور محبت کی چائے تھی، جس نے کافی توجہ حاصل کی۔ مزید برآں، ہندو برادری نے اجتماع میں ہیلتھ کیمپ بھی لگائے۔
'لوگ نماز پر توجہ دیں': اجتماع کے دوران موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے اور بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے اپنے بیانات میں واضح طور پر فرمایا کہ "ہمیں برائیوں کو مکمل طور پر ترک کر کے نیکی کی راہ پر چلنا ہو گا۔ ہمیں تبلیغی جماعتوں پر توجہ دینی ہو گی تاکہ اسلام کی تبلیغ تیزی سے ہو سکے۔ لوگ نماز اور جماعت پر توجہ دیں"۔ تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا حضرت سعد نے کہا کہ برائیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تبلیغی جماعت میں شامل ہو سکیں۔
عام لوگوں کے ساتھ کئی اہم لوگ بھی جام میں پھنسے رہے: تقریب کے اختتام کے بعد بیک وقت سڑکوں پر بہت زیادہ ہجوم آنے کی وجہ سے مولانا حضرت سعد، کانگریس ایم ایل اے آفتاب احمد، کانگریس ایم ایل اے مامن خان، بی جے پی لیڈر اور سابق ایم ایل اے چودھری ذاکر حسین، سابق ڈپٹی اسپیکر آزاد محمد، سابق ایم ایل اے اعجاز خان سمیت بڑی تعداد میں لوگ جام میں پھنسے رہے۔
ہجوم کی وجہ سے ٹریفک کا نظام خراب: اس بار نہ صرف اجتماع میں ایک بڑا ہجوم نظر آیا بلکہ کھانے، بجلی، پارکنگ وغیرہ کے انتظامات میں بھی بہتری آئی۔ دوسری جانب جلسہ گاہ کے اردگرد کوئی مین روڈ نہ ہونے اور زیادہ تر لنک روڈ ہونے کی وجہ سے لوگ گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ ہزاروں گاڑیوں کو کھیتوں سے گزرنا پڑا۔ ہجوم کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک مکمل طور پر مفلوج رہی۔
اجتماع کی جگہ "سگریٹ نوشی نہیں" تھی: ہریانہ کے نوح ضلع میں تمباکو نوشی اور بیڑی، گٹکھا، سگریٹ اور دیگرکھانا عام ہے۔ تاہم، تین روزہ اسلامی اجتماع کے مرکزی پنڈال کو "نو سموکنگ" زون قرار دیا گیا تھا۔ آگاہی کے لیے مختلف مقامات پر بینرز اور بل بورڈز آویزاں کیے گئے۔ کچھ رضاکاروں کو مرکزی پنڈال میں داخل ہونے والے زائرین کی باریک بینی سے چیکنگ کرتے بھی دیکھا گیا۔
'لاکھوں لوگ جمع ہوئے': کانگریس ایم ایل اے آفتاب احمد نے کہا کہ "لاکھوں لوگ جمع ہوئے۔" آفتاب احمد نے کہا کہ "حضرت مولانا سعد نے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے اور تبلیغی جماعت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کا پیغام دیا ہے۔" کانگریس ایم ایل اے آفتاب احمد نے کہا کہ "بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ لوگ کئی گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہے۔" آفتاب احمد نے کہا کہ اجتماع میں ہندو مسلم اتحاد کی تصویریں بھی دیکھی گئیں۔