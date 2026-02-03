شب برات کس طرح گزارنی چاہئے اور کونسے اعمال کرنے چاہئے: مولانا فرنگی محلی
اسلامک سنٹر، عیدگاہ کمیٹی اور لکھنؤ پولیس کمشنریٹ کے سینئر عہدیداروں نے میٹنگ کی۔ اور بتایا کہ کس طرح رات گزارنی ہے
Published : February 3, 2026 at 9:41 AM IST
لکھنؤ: شب برات کو اسلام میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسے مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج شب برات ہے۔ لکھنؤ میں اسلامک سینٹر اور عیدگاہ کمیٹی کے عہدیداروں نے لکھنؤ پولیس کمشنریٹ کے سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ملاقات کے دوران مولانا فرنگی محلی نے اس دن چار طرح کی سرگرمیوں سے پرہیز کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے رات گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔
رات کس طرح گزارنی چاہئے
بہت سے لوگ شب برات کے دو روزے بھی رکھتے ہیں۔ شب برات کو نور، برکت اور عبادت کی مقدس رات بھی کہا جاتا ہے۔ رسول صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسلامک سنٹر آف انڈیا کے چیئرمین اور عیدگاہ لکھنؤ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے میٹنگ میں کہا کہ شب برات روشنی، برکت اور عبادت کی مقدس رات ہے۔ اس رات خالق کائنات اپنے بندوں کی روزی، لمبی عمر، صحت اور زندگی کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے اس رات کو غفلت یا فضول کاموں میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ عبادت، توبہ اور دعا میں گزارنا چاہیے۔
مولانا نے کہا کہ اس بابرکت رات میں لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا چاہئے اور توبہ کرنا چاہئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 15 شعبان کی رات کو نفل نماز پڑھنا اور اگلے دن روزہ رکھنا مشروع ہے۔
شب برات میں ان اعمال کا اہتمام کریں:
1- قبرستان کی زیارت کریں۔
2- اہل قبر اور اپنے لیے دعائے مغفرت کریں۔
3- زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں
4۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔
5- قضائے عمری کا اہتمام کریں۔
6- خدا کے حضور گڑگڑا کر دعائیں مانگیں اور استغفار کریں۔
7- قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔
شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہئے
رات کو آتش بازی کا استعمال نہ کریں۔
موٹرسائیکل سٹنٹ نہ کریں۔
غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کریں۔
غیر سماجی سرگرمیوں سے گریز کریں۔
انہوں نے تاکید کی کہ شب برات میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ملک و برادری کی ترقی، امن اور بھائی چارے کے لیے دعا کریں۔ ضرورت مندوں، غریبوں اور بیماروں کی مدد کریں اور مرحومین پر درود بھیجیں۔ 15 شعبان کے روزہ رکھنا چاہیے۔
مولانا خالد رشید نے انتظامی حکام پر زور دیا کہ وہ شب برات کے لیے سیکیورٹی اور صفائی کے مناسب انتظامات کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں کئی اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ انہوں نے اپیل کی کہ مرحوم کے لواحقین کے لیے قبرستان جانے والے افراد انتظامیہ کی طرف سے مختص پارکنگ کی جگہوں کا استعمال کریں۔