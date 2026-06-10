کیا ٹی ایم سی کانگریس میں ضم ہونے والی ہے؟ ممتا کی سونیا سے ملاقات کے بعد ابھیشیک بنرجی کی راہل گاندھی سے ملاقات
مغربی بنگال کانگریس کے صدر سبھانکر سرکار نے کہا سیاست امکانات کا کھیل ہے اس لیے کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد ترنمول کانگریس بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پہلے اس کے زیادہ تر ایم ایل ایز نے الگ دھڑا بنایا اور اب یہی رجحان پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کی صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اب ٹی ایم سی کانگریس میں انضمام پر غور کر رہی ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
جب کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں سونیا گاندھی اور ممتا بنرجی کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں ابھی تک مطلع نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس پر تبصرہ کرنا نامناسب ہوگا۔
ادھیر رنجن چودھری نے کہا یہ سب ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں۔ راہول گاندھی پارٹی کے سب سے اہم اور سینئر لیڈروں میں سے ایک ہیں۔ ان میٹنگوں میں اصل میں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں باہر سے کیسے بتا سکتا ہوں؟ آخر میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مجھے بنگال سے متعلق کسی انضمام یا اس جیسی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ شاید اگر کوئی باضابطہ طور پر کوئی فیصلہ لیا گیا تو ہم اس بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ اس کے بارے میں پوچھا تو میں بولوں گا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کے لیڈروں سے ملنا چاہتے ہیں۔
ٹی ایم سی لیڈر کنال گھوش سے بھی کانگریس میں انضمام کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا میرے پاس اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ میں دہلی میں ہونے والی میٹنگوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ یہ انڈیا الائنس کی ایک اہم میٹنگ تھی، اور اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے درمیان مزید میٹنگیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیڈر دہلی میں ہیں، پہلے کچھ ٹھوس ہونے دیں، پھر دیکھیں گے۔
اسی مسئلہ پر ٹی ایم سی کے ایک اور لیڈر نے کہا کہ ایسی خبریں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ بے بنیاد ہے۔
مغربی بنگال کانگریس کے صدر سبھانکر سرکار نے کہا سیاست امکانات کا کھیل ہے اس لیے کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے رہنما ملک کے رہنما، راہول گاندھی آر ایس ایس کے نظریے اور بی جے پی کی آمریت کے خلاف مسلسل لڑ رہے ہیں، انھوں نے کبھی سمجھوتہ نہیں کیا، انھوں نے بہت زیادہ جبر کا سامنا کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی ہمارے مظلوموں کی آواز بنیں اور وہ وزیر اعظم بنیں۔ جو بھی اس پر یقین رکھتا ہے وہ کانگریس میں شامل نہیں ہوں گے۔
ان بات چیت کے درمیان، ابھیشیک بنرجی نے بدھ کو راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ ان کی ملاقات ممتا بنرجی کی سونیا گاندھی سے ملاقات کے ایک دن بعد ہوئی ہے۔ دونوں ملاقاتوں میں کیا ہوا اس بارے میں ابھی تک کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، حالانکہ میڈیا رپورٹس مختلف ہیں۔
ذرائع کے مطابق راہل اور ابھیشیک کے درمیان ہونے والی ملاقات کو انڈیا بلاک میٹنگ کے بعد کانگریس اور ٹی ایم سی کے درمیان جاری بات چیت کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ میٹنگ کی مکمل تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہیں، یہ پیشرفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حالیہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں اپنی شکست کے بعد ٹی ایم سی کو اندرونی بغاوت کا سامنا ہے۔
پیر کو منعقدہ انڈیا بلاک کی میٹنگ میں، اپوزیشن لیڈروں نے بی جے پی کو چیلنج کرنے کے لیے اتحادیوں کے درمیان بہتر تال میل اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ بنرجی نے اتحادی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور عوامی مسائل پر مل کر کام کریں۔ بنرجی نے کانگریس سے علیحدگی کے بعد 1998 میں ٹی ایم سی تشکیل دی تھی۔ پارٹی بعد میں مغربی بنگال کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئی، جس نے 2011 میں ریاست میں بائیں محاذ کی 34 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔