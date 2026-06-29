'کیا مودی حکومت خفیہ طور پر پاکستان سے مذاکرات کر رہی ہے؟'، وزارت خارجہ کا جواب آ گیا

'کیا مودی حکومت خفیہ طور پر پاکستان سے مذاکرات کر رہی ہے؟'، وزارت خارجہ کا جواب آ گیا
یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سری لنکا میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی تیز ہوگئی ہے۔
Published : June 29, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے ایک اہم سفارتی بیان جاری کیا ہے جس میں اسلام آباد کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری کی خبروں کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ مبینہ خفیہ رابطوں سے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیا ہے اور واضح کیا ہے کہ نئی دہلی کے لیے اس طرح کے مذاکرات کی کوئی سرکاری اہمیت یا پہچان نہیں ہے۔
یہ بیان دو طرفہ تعلقات میں مکمل تعطل کے درمیان آیا ہے، جو اپریل 2025 میں جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 26 شہریوں کی ہلاکت کے بعد تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔
اس کے جواب میں، بھارت نے مئی 2025 میں آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردوں کے کیمپوں، ٹھکانوں اور لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ سرحد پار دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہندوستان کی جوابی فوجی کارروائی کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان رسمی سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ فی الحال، دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان صرف ایک ہاٹ لائن کام کر رہی ہے۔
موجودہ صورتحال کے پیش نظر، کچھ حالیہ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان غیر رسمی بیک چینل اور ٹریک-2 ڈپلومیسی میں تیزی آئی ہے، جو تنازعات کے حل سے تنازعات کے انتظام کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔
ان میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2025 کے آخر تک کچھ ٹریک-2 کے تعلقات عامہ قائم ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں یہ رپورٹس اور دعوے سامنے آئے ہیں کہ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ایک سکیورٹی کانفرنس کے دوران دونوں ممالک کے اعلیٰ ترین ریٹائرڈ دفاعی حکام اور حکمران اشرافیہ کے قریبی افراد نے ملاقات کی۔
تاہم سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے ان میڈیا رپورٹس میں پیش کی گئی تفصیلات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ کولمبو میں ٹریک 2 ہند-پاکستان مذاکرات کے بارے میں پوچھے جانے پر سیکرٹری خارجہ مصری نے اے این آئی کو بتایا، "میں نے رپورٹس دیکھی ہیں، میں ان سے واقف ہوں، دنیا بھر میں درجنوں مقامات پر مختلف موضوعات پر اس طرح کے درجنوں واقعات ہوتے ہیں۔ ان تقریبات میں کوئی نئی یا خاص بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یہ پرائیویٹ پارٹیوں کے ذریعے منعقد کیے جانے والے پرائیویٹ ایونٹس ہیں۔ جہاں تک ہم ان کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں سوچتے۔"
غیر مجاز ملاقاتوں کے خلاف ہندوستان کے واضح اور اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے، خارجہ سکریٹری نے مزید کہا، "میں حکومت پاکستان کی طرف سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک حکومت ہند کا تعلق ہے، ان دوروں میں کوئی سرکاری شرکت، کوئی سرکاری توثیق یا شمولیت نہیں ہے۔"
انہوں نے ہندوستان سے کوئی بھی جو ان تقریبات میں شرکت کرتا ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ سفارت کار ہوں، ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں، یا سول سوسائٹی کے ممبران، جب وہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے لیے بات کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح سے حکومت ہند کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم ان واقعات پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ وہ ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔
ٹریک 2 ڈپلومیسی روایتی طور پر ریٹائرڈ سفارت کاروں، سابق فوجی افسران، ماہرین تعلیم، تھنک ٹینک کے ماہرین، صحافیوں، اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے درمیان غیر رسمی بات چیت سے مراد ہے جو تنازعات کے انتظام کے حل تلاش کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیت میں حصہ لیتے ہیں۔ تاہم سیکرٹری خارجہ کے تبصروں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نئی دہلی غیر مجاز سرگرمیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
اس سفارتی اور اقتصادی تنہائی کی عکاسی کرتے ہوئے، پاکستان نئی دہلی کے ساتھ ایک گہرے اسٹریٹجک تعطل کا شکار ہے، کیونکہ اسلام آباد نے یکطرفہ طور پر دو طرفہ تعلقات کو گھٹا دیا جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دو طرفہ تعلقات مزید بگڑ گئے۔