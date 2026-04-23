آئی آر ایس افسر کی بیٹی کا گلا دبا کر قتل کیا گیا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی، مزید راز کھلیں گے
ڈاکٹر نے بتایا کہ کئی نمونے محفوظ کیے گئے ہیں،تحقیقات سے پتہ چلتاہے کہ موت حملے کے بعد گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔
Published : April 23, 2026 at 6:31 PM IST
نئی دہلی: ایک سینئر آئی آر ایس افسر کی بیٹی کی لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، جسے بدھ کے روز جنوب مشرقی دہلی کے ایک اعلیٰ درجے کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں پر متعدد خراشوں اور زخموں، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور گلا گھونٹنے کے شواہد کا انکشاف ہوا ہے۔
آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے فرانزک ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر سدھیر گپتا نے بتایا کہ خاتون کو فورٹس ایسکارٹس ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔
گپتا نے پوسٹ مارٹم کے نتائج کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بیرونی معائنے میں مزاحمت سے مطابقت رکھنے والے متعدد زخموں کا انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ، چہرے پر متعدد زخم اور خراشیں تھیں، اور ناک کی ہڈی کا فریکچر، جو کسی بھاری چیز سے لگنے والے دھچکے کی نشاندہی کرتا ہے۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ فرانزک معائنے کے لیے کئی نمونے محفوظ کیے گئے ہیں، تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ موت حملے کے بعد گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محفوظ شدہ نمونوں کو جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا عصمت دری ہوئی ہے،"۔
قتل کیس میں کئی راز کھلیں گے
دہلی میں آئی آر ایس افسر کی بیٹی کے قتل کیس میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم نوکر راہول مینا کو ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا۔ راہل سے پولس کی پوچھ گچھ میں کئی تفصیلات سامنے آئیں۔ یہ واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا۔
پولیس کے مطابق ملزم اسپیئر چابی کا استعمال کرتے ہوئے گھر میں گھس آیا اور سیدھا چھت پر واقع اسٹڈی روم میں گیا جہاں آئی آر ایس افسر کی بیٹی سول سروس کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مبینہ طور پر موبائل فون چارجنگ کیبل سے متاثرہ کا گلا گھونٹ دیا اور پھر اس کے سر پر بھاری چیز سے مارا جس سے وہ بے ہوش ہوگئی۔ اس کے بعد وہ اس کے خون میں لت پت جسم کو گھسیٹ کر نیچے لے گیا۔
ملزم نے اپنے خون آلود کپڑے اور چپل بدل ڈالے
پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے متاثرہ کے ساتھ اس وقت زیادتی کی جب وہ بے ہوش تھی۔ اس کے بعد وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک لاکر موجود تھا۔ اس نے متاثرہ کے فنگر پرنٹ کا استعمال کرتے ہوئے لاکر کا بائیو میٹرک لاک کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے اسکریو ڈرایور کا استعمال کرتے ہوئے لاکر کو توڑا، نقدی اور زیورات چرا لیے، اپنے خون آلود کپڑے اور چپل بدل کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ متاثرہ کے والدین کے گھر واپس آنے سے تقریباً 30 منٹ پہلے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم تقریباً 40 منٹ تک گھر کے اندر رہا۔
دہلی پولیس کے مطابق ملزم جرم کے بعد فرار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور مسلسل چھاپے مارے گئے۔ آخر کار پولیس نے اسے دہلی کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا۔
ملزم نے الور میں بھی چھیڑ چھاڑ کی
سدرن رینج کے جوائنٹ سی پی وجے کمار نے بتایا کہ تفتیش کے دوران پولیس نے الور میں ملزم کے گھر کا بھی دورہ کیا، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ وہ قتل سے ایک دن پہلے اپنے علاقے میں چھیڑ چھاڑ کی واردات میں ملوث تھا۔ اس سے اس کے مجرمانہ رویے پر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کیس میں جلد مزید اہم انکشافات سامنے آسکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جنوب مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ڈاکٹر ہیمنت تیواری اور پولیس کے مختلف محکموں کے سینئر افسران واقعہ کی تحقیقات کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچے۔