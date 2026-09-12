آئی آر سی ٹی سی نے بڑی کارروائی کی، 6 کروڑ سے زیادہ یوزر آئی ڈی کو معطل کر دیا
ایجنٹ جعلی یوزر آئی ڈی بنا کر بڑی تعداد میں ٹکٹ بک کرواتےہیں اور بعد میں ضرورت مند مسافروں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔
Published : September 12, 2026 at 10:46 PM IST
نئی دہلی: انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن نے ٹکٹ بکنگ سسٹم کا غلط استعمال کرنے والے ٹاؤٹس اور بکنگ ایجنٹس کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ آئی آر سی ٹی سی نے مشکوک سرگرمی کی وجہ سے 63.3 ملین یوزر آئی ڈی کو معطل کر دیا ہے۔ مزید برآں، 30.4 ملین یوزر آئی ڈیز کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ صارفین تب تک ٹکٹ بک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی شناخت کی تصدیق نہیں کر لیتے۔
رپورٹ کے مطابق ایجنٹ جعلی یوزر آئی ڈی بنا کر بڑی تعداد میں ٹکٹ بک کرواتے ہیں اور بعد میں ضرورت مند مسافروں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔
پچھلے سال اکتوبر سے آئی آر سی ٹی سی جعلی ٹکٹ بکنگ ایجنٹس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اب تک ۔ آئی آر سی ٹی سی نے 16,041 مشکوک ای میل ڈومینز کو بلاک کیا ہے اور اس کے سائبر کرائم پورٹل پر 592 شکایات درج کی ہیں جن میں 4.21 لاکھ مشکوک پی این آر (مسافر کا نام ریکارڈ) نمبر شامل ہیں۔
آئی آر سی ٹی سی کے مطابق، ٹکٹ کی بکنگ صبح 8 بجے کھلتی ہے اور پہلے 15 منٹ میں زیادہ سے زیادہ بکنگ ہوتی ہے، جو بیک وقت سب سے زیادہ مانگ کو ظاہر کرتی ہے۔ آئی آر سی ٹی سی نے کہا کہ تمام زمروں کے مجاز ٹکٹنگ ایجنٹوں کو بکنگ ونڈو کے پہلے 10 منٹ کے دوران، یعنی صبح 8 بجے سے صبح 8:10 کے دوران ایڈوانس ریزرویشن پیریڈ ٹکٹ بک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 12 اکتوبر 2025 سے اے آر پی ونڈو کے دوران صرف آدھار سے تصدیق شدہ صارفین کو ابتدائی ٹکٹ بک کرنے کی اجازت ہے۔
آئی آر سی ٹی سی نے ایک معروف ٹیکنالوجی کمپنی کو اینٹی بوٹ اور مواد کی ترسیل کے نیٹ ورک (سی ڈی این) کی صلاحیتوں کو نافذ کرنے کا کام سونپا ہے۔ آئی آر سی ٹی سی نے کہا، "اینٹی بوٹ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں حالیہ مہینوں میں نقصان دہ بوٹ ٹریفک میں 55 فیصد سے 65 فیصد تک کمی آئی ہے۔ جامد مواد پیش کرنے کے لیے سی ڈی ایم کو لاگو کرنے سے نیو جنریشن ٹکٹنگ سسٹم پر بوجھ کم ہو گیا ہے، اس طرح مستند اور تصدیق شدہ صارفین کے تجربے میں بہتری آئی ہے۔
آئی آر سی ٹی سی نے 11 ستمبر کو اطلاع دی کہ تہوار کے موسم کی وجہ سے، 7 ستمبر کو 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ریلوے ٹکٹ بک کروائے جو کہ اس سال سائٹ پر سب سے زیادہ ایک دن کا بوجھ ہے۔ 7 ستمبر کو بک کرائے گئے 2,006,353 ٹکٹوں کا ریکارڈ گزشتہ سال کے ریکارڈ سے زیادہ ہے۔ آئی آر سی ٹی سی کے مطابق، گزشتہ سال تہوار کے موسم کے دوران، 19 اگست 2025 کو 1,840,203 ٹکٹ بک کیے گئے تھے۔