آبنائے ہرمز میں بھارتی ملاح کی ہلاکت پر بھارت برہم، ایرانی سفارت کاروں کو کیا طلب
ایرانی سفارت کاروں کی جانب سے تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ مزید پڑھیں
Published : July 14, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ایران کے درمیان حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی اڈوں پر حملے شروع کر دیے۔ جوابی کارروائی میں ایران نے آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ ٹینکروں پر میزائل حملوں میں مبینہ طور پر عملے کا ایک ہندوستانی رکن ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
اس حملے میں بھارتی ملاح کی ہلاکت پر بھارت نے سخت موقف اپنایا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایرانی مشن کے ڈپٹی چیف آف مشن (DCM) محمد جواد حسینی اور دیگر سفارت کاروں کو منگل کو طلب کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان افراد سے وضاحت طلب کی ہے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس سے کچھ دیر قبل، محمد جواد حسینی سمیت ایرانی سفارت کاروں کو وزارتِ قومی امور چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in the region pic.twitter.com/OpwOFHOhf8— ANI (@ANI) July 14, 2026
ایرانی کروز میزائلوں نے نشانہ بنایا
یہ اعلیٰ سطحی سفارتی اقدام متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے منگل کی صبح سرکاری اعلان کے بعد کیا گیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جھنڈے والے ٹینکروں، ممباسا اور باہیا کو عمانی پانیوں میں (جنوبی نقطۂ نظر) آبنائے ہرمز کی طرف سے گزرتے ہوئے ایرانی کروز میزائلوں نے نشانہ بنایا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ دو ایرانی کروز میزائلوں نے قومی ٹینکروں (ممباسا) اور (باہیا) کو عمانی پانیوں میں آبنائے ہرمز کی طرف جنوبی نقطہ نظر سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا۔
چھ ہندوستانی اور دو یوکرینی شہری زخمی
ممباسا کو نشانہ بنانے والے مہلک حملے میں ایک ہندوستانی شہری کی جان گئی، جب کہ آٹھ دیگر ملاح زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں سے چار کو طبی امداد دی جا رہی ہے، جن میں کل چھ ہندوستانی اور دو یوکرینی شہری ہیں۔ شہری ہلاکتوں کے علاوہ، میزائل حملوں سے دونوں تجارتی جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے کارگو کو کافی نقصان پہنچا، تاہم ہنگامی ٹیموں نے آگ پر قابو پالیا۔
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, who were summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in Hormuz, leave from MEA— ANI (@ANI) July 14, 2026
An Indian sailor was killed, six others were wounded in Iranian… pic.twitter.com/BUTEFblCdO
بین الاقوامی قانون کے مقررہ اصولوں سے انحراف
بحری حملے پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "سنگین خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے مقررہ اصولوں سے انحراف" قرار دیا۔ ابوظہبی نے سختی سے متنبہ کیا کہ وہ اپنی خودمختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری پروٹوکولز پر جوابی کارروائی اور عمل درآمد کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ریاست اس بڑھتے ہوئے تناؤ کا جواب دینے اور اپنے علاقوں، لوگوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ مزید برآں، وزارت نے کہا کہ اس کی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپ ڈیٹس کے لیے صرف سرکاری چینلز پر انحصار کریں۔
خلاف ورزی کرنے والے کئی جہاز نشانہ
یہ حملہ آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے درمیان ہوا ہے، جو دنیا کے سب سے اہم بحری چوکیوں میں سے ایک ہے۔ اس واقعے سے قبل، ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے اطلاع دی تھی کہ ایرانی فوج نے آبی گزرگاہ میں "خلاف ورزی کرنے والے" کئی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دریں اثنا، ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ (IRIB) نے ایک نامعلوم فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ بحریہ نے "امریکی دشمن کے دشمن جہاز" پر کروز میزائل داغے ہیں۔