بھارتی جہاز جگ لاڈکی اسی ہزار میٹرک ٹن خام تیل لے کر گجرات کے موندرا پورٹ پہنچ گیا
قبل ازیں دو ہندوستانی پرچم بردار LPG کیریئرز، ایم ٹی شیوالک اور ایم ٹی نندا دیوی، تقریباً 92,712 میٹرک ٹن LPG لے کر، گجرات پہنچے۔
Published : March 18, 2026 at 3:17 PM IST
موندرا (گجرات): مغربی ایشیا میں تنازعات کے درمیان، ہندوستانی پرچم والا خام تیل کا ٹینکر، جگ لاڈکی، توانائی کے بحران کے درمیان راحت پہنچاتے ہوئے، گجرات کے موندرا بندرگاہ پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ یہ جہاز تقریباً 80,886 میٹرک ٹن (MT) خام تیل لے کر بندرگاہ پر پہنچا۔ یہ کارگو متحدہ عرب امارات سے درآمد کیا گیا تھا اور اسے فجیرہ کی بندرگاہ پر لادا گیا تھا۔
جہاز کی کل لمبائی 274.19 میٹر اور چوڑائی 50.04 میٹر ہے۔ ٹینکر کا ڈیڈ ویٹ ٹنیج (جہاز کی کل بوجھ اٹھانے کی صلاحیت) تقریباً 164,716 ٹن اور مجموعی ٹنیج تقریباً 84,735 ٹن ہے۔
موندرا پورٹ پر اس کی آمد اس اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے کہ اڈانی پورٹس کی سہولیات بڑی خام درآمدات کو سنبھالنے میں ادا کرتی ہیں۔ اس طرح کی ترسیل بڑی ریفائنری کمپنیوں کے لیے بہت اہم ہیں، جو بلا تعطل آپریشنز کو برقرار رکھنے اور ہندوستان کی توانائی کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے ان کھیپوں پر انحصار کرتی ہیں۔
اس سے پہلے، دو ہندوستانی پرچم والے ایل پی جی کیریئرز نے ہندوستان پہنچنے سے پہلے 16 اور 17 مارچ کو آبنائے ہرمز کو بحفاظت منتقل کیا تھا۔ ایم ٹی شیوالک اور ایم ٹی نندا دیوی - تقریباً 92,712 میٹرک ٹن ایل پی جی لے کر - جمعہ (13 مارچ 2026) کی صبح آبنائے ہرمز سے گزرے۔
اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے، بھارت "آپریشن سنکلپ" کے تحت خطے کے پانیوں میں مسلسل بحری موجودگی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ پہل ضروری شپنگ لین کی حفاظت اور جگ لاڈکی جیسے جہازوں کی محفوظ برتھنگ کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف شپنگ (ڈی جی شپنگ) جہاز کے مالکان، ریکروٹمنٹ اینڈ پلیسمنٹ سروس لائسنس (آر پی ایس ایل) ایجنسیوں اور علاقے میں ہندوستانی سفارتی مشنوں کے ساتھ مل کر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میری ٹائم آپریشنز کو آسان بنانے کے لیے، حکومت بندرگاہوں، شپنگ لائنوں اور لاجسٹک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ سمندری تجارت میں کسی بھی آپریشنل رکاوٹ کو کم کیا جا سکے۔ بندرگاہوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق امدادی اقدامات میں اضافہ کریں، بشمول لنگر خانہ، برتھ کرایہ، اور اسٹوریج چارجز کی چھوٹ۔