ایران جنگ: بھارت کا غیر ملکیوں کے لیے ویزا ریلیف کا اعلان، زیادہ قیام پر کوئی جرمانہ نہیں
اگر کوئی غیر ملکی ایگزٹ پرمٹ اور ویزا میں توسیع کیلئے درخواست دینے سے قاصر ہے تو یہ مائیگریشن قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔
Published : March 14, 2026 at 10:07 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان بھارت نے ملک میں پھنسے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے ویزوں کی مدت میں توسیع اور زیادہ قیام کے جرمانے کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔
دبئی میں بھارتی قونصل خانے نے ایک نوٹس جاری کر کے کہا کہ ایسے تمام ویزوں اور ای ویزوں جن کی میعاد ختم ہو رہی ہے یا جلد ہی ختم ہونے والی ہے، ایسے غیر ملکیوں کے قیام میں بغیر کسی قیمت کے ایک ماہ کے لیے توسیع کی جاتی کی جائے گی۔
حکام نے کہا کہ 28 فروری کے بعد جاری تنازع کی وجہ سے متاثرہ غیر ملکی شہریوں کے کسی بھی اوور اسٹے کا جرمانہ معاف کر دیا جائے گا۔ حکام نے یہ بھی واضح کیا کہ سفری رکاوٹ سے متاثر ہونے والے غیر ملکی شہریوں کو ایگزٹ پرمٹ مفت جاری کیے جائیں گے، اور راستے دوبارہ کھلنے کے بعد انہیں بھارت چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔
— India in Dubai (@cgidubai) March 13, 2026
Extension of Regular Indian Visa/E-Visa and waiver of over stay penalty. to foreigners stuck in India due to the ongoing developments in West Asia pic.twitter.com/UZEAt78y0S
قونصل خانے نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی شہری ایگزٹ پرمٹ اور ویزا میں توسیع کے لیے درخواست دینے سے قاصر ہے تو یہ مائیگریشن قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ حکام نے بتایا کہ بھارت آنے والے غیر ملکی شہری کو بھی فلائٹ ڈائیورژن کی وجہ سے عارضی لینڈنگ پرمٹ (ٹی ایل پی) مفت کی بنیاد پر دیا جائے گا۔
حکومت نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب مغربی ایشیا میں امریکہ اور اسرائیل ایران پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں وہیں ایران ڈرون اور میزائلوں سے ان کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کو براہ راست نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ خلیجی خطے میں امریکی سٹریٹجک اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔
دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری میں کہا کہ قطر ایرویز کے ذریعہ چلائی جانے والی پروازوں میں تقریباً 500 بھارتی شہریوں نے قطر سے بھارت اور دیگر عالمی مقامات کا سفر کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، سفارت خانے نے جمعہ کو کہا کہ مسافروں نے قطر ایئرویز کی پروازوں میں کوچی اور دیگر مقامات پر سفر کیا۔ ایئر لائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دو بھارتی شہریوں کی لاشوں کی نقل و حمل میں بھی سہولت فراہم کی جو قدرتی وجوہات کی وجہ سے فوت ہوئے تھے۔
سفارت خانے نے کہا کہ قطر کی فضائی حدود صرف جزوی طور پر کھلے ہیں، جس کے نتیجے میں قطر ایئرویز کی پروازیں محدود ہیں۔ ممبئی کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوائزری میں کہا گیا کہ "14 مارچ کو قطر ایئرویز کے ذریعے ممبئی کے لیے ایک پرواز کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔"
مغربی ایشیا میں جنگ کے بڑھتے ہوئے دائرے کی وجہ سے فلائٹ آپریشنز محدود ہیں۔ اس جنگ میں خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں، سفارت خانوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اس تنازعے کی وجہ سے عالمی توانائی کی سپلائی میں بڑا خلل پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے آس پاس، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20 فیصد تیل گزرتا ہے۔
مزید پڑھیں:
ایران جنگ اپ ڈیٹ: ایران کے جزیرہ خارگ پربمباری، سعودی عرب میں امریکی فضائیہ کے پانچ طیاروں کو نقصان پہنچا
امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں 2500 فوجی اور مزید بحری جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان
ایران اسرائیل جنگ میں بہار سے تعلق رکھنے والے ایک جہاز انجینئر کی موت، سنگاپور لے کر جا رہے تھے تیل
مغربی ایشیا کا تنازعہ: وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سے بات کی
ایران سے نکلنے والے بھارتی طلبہ آرمینیا پہنچ گئے، مگر کئی طلبہ اب بھی انخلا کے منتظر
ایران میں فتح کے دعووں کے باوجود ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا واضح راستہ بتانے میں ناکام