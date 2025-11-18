"بھارتیوں کے لیے ویزا فری داخلے پر پابندی" وزارت خارجہ نے ایران کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کیا
ایران نے ویزہ کے بغیر داخلے پر پابندی عائد کردی۔ ہندوستانی طلباء کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ پوری خبر پڑھیں۔
Published : November 18, 2025 at 9:50 PM IST
نئی دہلی: ایران نے عام بھارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا سے استثنیٰ معطل کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ فیصلہ 22 نومبر سے نافذ العمل ہوگا۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا فیصلہ بھارتیوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جہاں بھارتیوں کو لالچ دے کر ایران لے جایا گیا اور وہ وہاں پھنس گئے۔ ان سے روزگار کے جھوٹے وعدے کیے گئے اور دیگر ممالک میں واپسی کا بھی وعدہ کیا گیا۔
وزارت نے کہا کہ حکومت کی توجہ ایسے واقعات کی طرف مبذول کرائی گئی۔ اس کے بعد وزارت نے بات چیت کی اور بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ جیسوال نے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ہندوستانیوں کو ایران سے وطن واپسی کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہاکہ "ایرانی حکومت نے 22 نومبر سے ایران کا سفر کرنے والے عام ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا کی استثنیٰ کو معطل کر دیا ہے۔" وزارت نے کہا کہ اس فیصلے کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہئے، نہ کہ کسی دوسرے نقطہ نظر سے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے یہ فیصلہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیا ہے کہ کوئی بھی مجرمانہ عناصر ہندوستانیوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ 22 نومبر سے کسی بھی ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے ایران میں داخل ہونے یا ٹرانزٹ کے لیے ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران نے فروری 2024 میں بھارتی سیاحوں کے لیے ویزا کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا تھا، اس کے تحت ہندوستانی سیاح 6 ماہ کے اندر بغیر ویزا کے ایران کا سفر کرسکتے ہیں اور 15 دن تک ایران میں قیام بھی کرسکتے ہیں۔
اپنے بیان میں، وزارت نے کہا کہ ہر بھارتی شہری کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایجنٹ یا ایجنسی جو ایران میں ویزا فری سفر کا انتظام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے بلکہ اس سے واضح طور پر گریز کیا جانا چاہیے۔
ایران میں ایم بی بی ایس کی تعلیم دیگر ممالک کے مقابلے سستی ہے، یہی وجہ ہے کہ بھارتی طلباء وہاں ڈگری حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں ایک ڈگری کی قیمت 20 سے 30 لاکھ روپے ہے جب کہ بنگلہ دیش میں اس کی قیمت دوگنی ہے۔