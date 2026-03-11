ایران اسرائیل جنگ کے درمیان ہندوستان کی بڑی تیاریاں؛ خطرناک روسی شٹل میزائل سے فوج کی طاقت میں اضافہ، کالی میزائل مہلک آئرن بیم کا کرے گا مقابلہ
فوج کے بیڑے میں مزید پانچ S-400 شامل کیے جائیں گے۔ دھنوش گن کو جلد ہی منظوری مل سکتی ہے۔ شیش ناگ تباہی مچادے گا۔
Published : March 11, 2026 at 5:19 PM IST
حیدرآباد: جنگ میں فتح کے لیے ایک مضبوط فوج بہت ضروری ہے۔ مہلک اور جدید ہتھیاروں نے ہمیشہ فوج کی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ اس وقت امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ دنیا کی توجہ ان تینوں ممالک پر مرکوز ہے۔ دریں اثناء بھارت نے بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے ایل ایچ (ALH) ہیلی کاپٹروں اور خطرناک روسی شٹل (SHTIL) میزائل کے لیے 5,083 کروڑ روپے کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
روس سے مزید پانچ ایس فور ہینڈریڈ (S-400) میزائل ڈیفنس سسٹم منگوائے جانے ہیں۔ مزید برآں، بھارت اسرائیل کی خطرناک آئرن بیم ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے۔ آئرن بیم کی طرح دیسی کالی (کلو ایمپیئر لائنر انجیکٹر) بھی تقریباً تیار ہے۔ بھارت اپنے فضائی دفاعی نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے جس میں جدید ترین میزائل سسٹم اور لیزر ہتھیار شامل ہیں۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ایک بڑے دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے اس وضاحت کنندہ میں، ہم آپ کو حالیہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم بھارت کو ملنے والے شٹل میزائل کی خصوصیات کی تفصیل دیں گے۔ ہم روس سے آنے والے نئے ایس فور ہینڈریڈ (S-400) میزائل کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی شیئر کریں گے۔ ہم ہندوستان کے پاس پہلے سے موجود جنگی ہیلی کاپٹروں کی تعداد کے بارے میں بھی معلومات شیئر کریں گے۔ ہم کئی جدید ہتھیاروں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے، جن میں شیشناگ-150، کالی KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) اور دھنش گن شامل ہیں۔
سب سے پہلے، حالیہ دفاعی سودوں اور پچھلے دو سالوں کے بارے میں جانیں
اے ایل ایچ (ALH) (ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر) ہیلی کاپٹر اور ایس ٹی آئی ایل (STIL) میزائل بیڑے میں شامل کیے جائیں گے: چھ اے ایل ایچ (ALH) (ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر) Mk-III ہیلی کاپٹر ہندوستانی فوج کے بیڑے میں شامل کیے جائیں گے۔ ان سے ہندوستان کی سمندری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ مزید برآں، ہندوستانی بحریہ کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا عمودی لانچ میزائل ایس ٹی آئی ایل (STIL) ملے گا۔ اس میزائل کو روس کا مہلک میزائل سمجھا جاتا ہے۔ وزارت دفاع نے 3 مارچ 2026 کو دہلی میں 5,083 کروڑ کے ہیلی کاپٹر اور میزائل کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پریس انفارمیشن بیورو (PIB) نے اس کی تفصیل دیتے ہوئے ایک پریس ریلیز جاری کی۔
پی آئی بی (PIB) کے مطابق اے ایل ایچ ہیلی کاپٹر میں دو انجن ہیں اور یہ کئی جدید فیچرز سے لیس ہے۔ یہ ساحلی فضائی اڈوں کے ساتھ ساتھ سمندر میں بحری جہازوں سے اہم مشن کو مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ روسی شٹل (SHTIL) میزائل کی خریداری پر 2,182 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ یہ معاہدہ روس کی روزو بورون ایکسپورٹ (JSC Rosoboron export) کے ساتھ ہے۔ یہ میزائل جنگی جہازوں کو ہیلی کاپٹروں، سپرسونک لڑاکا طیاروں، اینٹی شپ کروز میزائلوں اور ڈرون حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میزائل بیک وقت 12 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
میگا رافیل ڈیل
پی آئی بی (PIB) کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں دفاعی حصول کونسل نے 12 فروری 2026 کو تقریباً 3.60 لاکھ کروڑ روپے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اے ایس، ایچ اے پی ایس (AS-HAPS)۔ رافیل ایم Rafale-M ایک طاقتور، جدید لڑاکا طیارہ ہے جسے سمندر میں طیارہ بردار بحری جہاز سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زمین پر چلنے والے باقاعدہ لڑاکا طیاروں کے برعکس، یہ مشکل سمندری حالات میں اڑ سکتا ہے۔ اسے فرانس کی ڈیسالٹ ایوی ایشن نے تیار کیا ہے اور یہ پہلے ہی فوج کے ساتھ سروس دے رہا ہے۔
جیولن میزائل سسٹم
آئی بی (PIB) کے مطابق دسمبر 2025 میں امریکی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی (DSCA) نے فوجی فروخت کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت، ہندوستان کو ایکسکالیبر (Excalibur) پروجیکٹائل اور جیولین میزائل سسٹم ملے گا، جن کی قیمت تقریباً 93 کروڑ ہے۔ جیولین میزائل سسٹم اور اس سے منسلک آلات کی لاگت 45.7 ملین (US 1.2 ڈالر ملین) ہے، جب کہ ایکسکالیبر (Excalibur) پروجیکٹائل اور اس سے منسلک آلات کی لاگت 47.1 ملین (US 1.2 ڈالر ملین) ہے۔ ایکسکالیبر (Excalibur) پروجیکٹائل میں اعلی درستگی والی فائر پاور ہے۔ جیولن ہندوستان کی ٹینک شکن جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔
لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر (LCH) پراچند
مارچ 2025 میں، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ 156 لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر (LCH) پراچند ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے لیے دو معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پی آئی بی (PIB) کے مطابق، ان کی قیمت، ٹیکسوں کو چھوڑ کر، تقریباً 62,700 کروڑ (US 1.2 ڈالر ملین) ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کو ان میں سے 66 ہیلی کاپٹر ملیں گے جب کہ فوج کو 90 ملیں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر 65 فیصد تک دیسی آلات سے لیس ہوں گے۔ 2028 کے بعد ان کی ڈیلیوری متوقع ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اونچائی کے مشن کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار 268 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ان کی رینج تقریباً 550 کلومیٹر ہے۔
پریڈیٹر لانگ اینڈیورنس ڈرون
اکتوبر 2024 میں، ہندوستان نے امریکہ میں قائم جنرل ایٹمکس سے 31 پریڈیٹر لانگ اینڈیورنس ڈرون خریدنے کے لیے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پی آئی بی (PIB) کے مطابق، لاگت تقریباً 4 بلین (تقریباً 4 بلین ڈالر) ہے۔ اس کا مقصد ہندوستانی فوج کی جنگی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بڑھانا ہے، خاص طور پر چین کے ساتھ متنازع سرحد پر۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ڈرون کو ’ہنٹر کلر‘ ڈرون سمجھا جاتا ہے۔ یہ 35 سے 40 گھنٹے مسلسل ہوا میں رہ سکتا ہے اور 40,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔
ایس فور ہینڈریڈ (S-400) 'سدرشن' پر کیا اپ ہے ڈیٹ؟
میڈیا رپورٹس کے مطابق، 2 مارچ کو ڈیفنس پروکیورمنٹ بورڈ (DPB) نے ہندوستانی فضائیہ (IAF) کو روس سے مزید پانچ ایس فور ہینڈریڈ (S-400) فضائی دفاعی نظام خریدنے کی منظوری دی۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مغربی ایشیا میں بیلسٹک میزائلوں اور کامیکاز ڈرونز کے ساتھ جنگ چھیڑی جا رہی ہے۔ اب اسے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں ڈیفنس ایکوزیشن کونسل (ڈی اے سی) کو ایکسپینسیٹی آف نیسیسیٹی (AoN) کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل تیز ہو جائے گا۔
ایس فور ہینڈریڈ (S-400) بیک وقت 36 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے
S-400 فضائی دفاعی نظام روس کے الماز سینٹرل ڈیزائن بیورو نے تیار کیا ہے۔ یہ سطح سے ہوا کے اہداف کو مشغول کرتا ہے۔ اپریل 2007 میں سروس میں داخل ہوا۔ ہندوستان نے 2016 میں پانچ ایس فور ہینڈریڈ (S-400) سسٹم خریدنے کے لیے 5 بلین (تقریباً 5 بلین ڈالر) کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسے S-300 سیریز کی سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کے اپ گریڈ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس میں ملٹی فنکشن ریڈار، خود مختار پتہ لگانے اور ہدف بنانے کا نظام، طیارہ شکن میزائل سسٹم، لانچر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہیں۔
ایس فور ہینڈریڈ (S-400) تین قسم کے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر کی بلندی تک 400 کلومیٹر کی رینج میں ہوائی اہداف جیسے ہوائی جہاز، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں (UAVs) اور بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بیک وقت 36 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسے پانچ منٹ کے اندر اندر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس فضائی دفاعی نظام نے آپریشن سندور کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تین ایس فور ہینڈریڈ (S-400) اس وقت فوج کے پاس ہیں۔
اسرائیل آئرن بیم-آئرن ڈوم ٹیکنالوجی فراہم کرے گا
رکھشا انیرویدا ڈاٹ کام (raksha-anirveda.com) کے مطابق، اسرائیل نے 'میک ان انڈیا' پہل کے تحت ہندوستان کو آئرن بیم-آئرن ڈوم ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں، مارٹروں اور ڈرونز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے یہ پیشکش وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلیٰ سطحی دورۂ اسرائیل کے دوران کی تھی۔ آئرن ایک جدید ترین لیزر پر مبنی فضائی دفاعی نظام ہے جو روشنی کی رفتار سے دشمن کے ڈرون یا راکٹ پر حملہ کرتا ہے۔
کالی ایک ہائی پاور مائکروویو گن ہے
میڈیا رپورٹس کے مطابق، KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) کو پہلی بار 1985 میں BARC (بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر) کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آر چدمبرم نے تجویز کیا تھا۔ اس منصوبے پر کام 1989 میں شروع ہوا۔ KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک لکیری الیکٹران ایکسلریٹر ہے۔ ایک بار جب میزائل لانچ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) تیزی سے ریلیٹکویسٹک الیکٹران بیم (REB) کی طاقتور پلس خارج کرتا ہے۔ KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) 5000 1 میگا الیکٹران وولٹ (MeV) کی الیکٹران توانائی کے ساتھ ایک پلسڈ ایکسلریٹر ہے۔
کالی، KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) REB کی طاقتور پلس خارج کرکے کام کرتا ہے۔ الیکٹران برقی مقناطیسی تابکاری میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں ایکس رے (فلیش ایکس رے) یا مائیکرو ویو (ہائی پاور مائیکرو ویو) فریکوئنسیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان مائیکرو ویوز کے ساتھ، KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) کو ایک ہائی پاور مائکروویو گن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظام فی الحال ترقی کے مراحل میں ہے۔ اس کے ریچارج ٹائم کو بہتر بنانے کے لیے مزید بہتری کی جا رہی ہے۔ KALI (کلو ایمپیئر لکیری انجیکٹر) نرم مار کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز اور میزائلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ لنگنا کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کالی ہندوستان کا خفیہ ہتھیار ہے۔ یہ دشمن کے ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں کو سیکنڈوں میں تباہ کر سکتا ہے۔
مقامی 'شیشناگ 150' ایران کے شاہد ڈرون سے زیادہ خطرناک ہے
ایران کے شہید (Shahed-136) ڈرون نے حالیہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ میں کافی نقصان پہنچایا۔ یہ ڈرون کافی سستا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی لوکاس (LUCAS) ڈرون نے بھی کافی نقصان پہنچایا۔ ہندوستان نے بھی ایسا ہی ایک سستا اور مؤثر ڈرون تیار کیا ہے۔ بنگلورو میں قائم کمپنی نیو اسپیس ریسرچ ٹیکنالوجیز (این آر ٹی) نے شیش ناگ 150 سوارم اٹیک ڈرون تیار کیا ہے۔ یہ گروہوں میں حملہ کرتا ہے۔ اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے اور یہ 5 گھنٹے سے زیادہ پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ریڈارز، فضائی دفاعی نظام، گاڑیوں اور عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
Dhanush Howitzers کو جلد ہی مل سکتی ہے منظوری
میڈیا رپورٹس کے مطابق ہندوستانی فوج کی فائر پاور مستقبل میں مزید بڑھنے والی ہے۔ مزید 300 مقامی دھنوش ہووٹزر تیار کرنے کا کام جلد شروع ہو سکتا ہے۔ وزارت دفاع سے منظوری کا انتظار ہے۔ دھنوش گنوں کا یہ دوسرا آرڈر ہوگا۔ اس سے قبل ایسی 114 گنس کا آرڈر دیا گیا تھا، جن میں سے کچھ اس وقت فوج میں تعینات ہیں۔ دھنش گن اونچائی والے علاقوں میں مؤثر طریقے سے چلتی ہے۔ اس کے 80 فیصد سے زیادہ اجزاء مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ پی آئی بی (PIB) کے مطابق گن میں کئی جدید فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔ اسے دھنش گن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
ہندوستانی فوج دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے
گلوبل فائر پاور ملٹری انڈیکس 2026 کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکہ پہلے، روس دوسرے، چین تیسرے، جنوبی کوریا پانچویں، فرانس چھٹے، جاپان ساتویں، برطانیہ آٹھویں، ترکی نویں اور اٹلی دسویں نمبر پر ہے۔ بھارتی فوج کے پاس بے شمار مہلک ہتھیار ہیں جب کہ دیگر کئی پر ابھی کام چال رہا ہے۔ ہندوستانی فوج کی طاقت سال بہ سال بڑھ رہی ہے۔ حکومت دفاعی بجٹ میں بھی سال بہ سال اضافہ کر رہی ہے۔
پریس انفارمیشن بیورو کے مطابق، اس سال کے مرکزی بجٹ میں، حکومت نے وزارت دفاع کو ریکارڈ 7.85 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ یہ پچھلے سال کے 6.81 لاکھ کروڑ سے تقریباً 15 فیصد زیادہ ہے۔ حکومت فوج کو مکمل طور پر خود انحصار بنانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔