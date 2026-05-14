ایران کے وزیر خارجہ عراقچی امریکہ کے ساتھ جنگ کے درمیان بھارت پہنچے، آج پی ایم مودی اور ایس جے شنکر سے کریں گے ملاقات
Published : May 14, 2026 at 10:55 AM IST
نئی دہلی: نئی دہلی: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ (13 مئی) کے روز ہندوستان کا تین روزہ سرکاری دورہ شروع کیا، جس میں دو ماہ سے زیادہ عرصہ قبل ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل ایران تنازعہ شروع ہونے کے بعد تہران کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی سفارتی دورہ ہے۔
عراقچی جمعرات سے شروع ہونے والے برکس وزرائے خارجہ کے دو روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے بنیادی طور پر ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے بحران پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ وسیع پیمانے پر دو طرفہ مذاکرات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات میں آبنائے ہرمز کے ارد گرد کی صورتحال نمایاں طور پر ہونے کی توقع ہے۔ اس معاملے سے واقف لوگوں کے مطابق، ہندوستانی فریق ممکنہ طور پر اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے ذریعے باقی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔
عراقچی کا اسرائیل کو الٹی میٹم جاری
ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کے ہندوستان پہنچنے پر انہوں نے اسرائیل کو الٹی میٹم جاری کیا۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازعہ شروع ہونے کے بعد تہران کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی سفارتی دورہ ہے۔ عراقچی بنیادی طور پر برکس کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے دو روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان میں ہیں، جو جمعرات سے شروع ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے بحران پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ وسیع دو طرفہ بات چیت کریں گے۔
ہرمز پر ہو سکتی ہے بات
ذرائع کے مطابق آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ اس بات چیت کے دوران، ہندوستانی فریق سٹریٹجک آبی گزرگاہ کے ذریعے باقی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرنے پر اصرار کر سکتا ہے۔ اراغچی اور برکس رکن ممالک کے دیگر وزرائے خارجہ جمعرات (14 مئی) کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے کیا کہا؟
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے نئی دہلی پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا پرتپاک خیر مقدم۔" مغربی ایشیا میں بڑھتا ہوا بحران اور توانائی کی عالمی سپلائی چین پر اس کے اثرات برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بحث کے اہم موضوعات ہونے کا امکان ہے۔ ہندوستان، جو برکس کی سربراہی کرتا ہے، ستمبر میں سالانہ چوٹی کانفرنس سے پہلے اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔
پی ایم مودی رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے
برکس دنیا کی سرکردہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کا ایک گروپ ہے۔ برکس چوٹی کانفرنس کے پہلے دن اس کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے باعث چینی وزیر خارجہ وانگ یی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ چین نے منگل کو اعلان کیا کہ ہندوستان میں چینی سفیر ژی فیہانگ وزیر خارجہ وانگ کی جانب سے میٹنگ میں شرکت کریں گے۔
ہندوستان، جو برکس کی سربراہی کرتا ہے، ستمبر میں ہونے والی سالانہ چوٹی کانفرنس سے پہلے وزرائے خارجہ کی اس میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس مغربی ایشیا میں جاری تنازعات پر کوئی متفقہ بیان جاری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔