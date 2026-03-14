ہرمز سے بھارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دینے پر ایرانی سفیر نے کہا، پوری کوشش کریں گے
بھارت میں ایران کے ایلچی محمد فتحلی نے کہا کہ بھارت ہمارا دوست ہے اور ہمارے مفادات ایک دوسرے سے واسبتہ ہیں۔
Published : March 14, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں ایران کے سفیر محمد فتحلی نے جمعہ کو اشارہ دیا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ بھارتی بحری جہازوں کو جلد ہی آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ دیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے اس اہم آبی گزرگاہ سے ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی ہے۔
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ خطے میں بھارت اور ایران کے مشترکہ مفادات ہیں، فتالی نے کہا کہ "ہاں، کیونکہ بھارت ہمارا دوست ہے، آپ اسے دو یا تین گھنٹے کے اندر دیکھ لیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس خطے میں ایران اور بھارت کے مفادات مشترک ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت میں سفیر کی حیثیت سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت ہند نے الگ الگ شعبوں میں ہماری مدد کی ہے۔"
سفیر کا یہ بیان ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی کے اس بیان کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ تہران نے بعض ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے ان الزامات کو بھی مسترد کر دیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "یہ سچ نہیں ہے۔ بلکہ جنگ کے دوران اسے بند رکھا جاتا ہے۔"
وزیر نے زور دے کر کہا کہ ایران دشمن ممالک کو اس آبنائے کا استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن ممالک نے حملوں میں حصہ لیا، انہیں آبنائے ہرمز سے محفوظ طریقے سے گزرنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔
آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم شپنگ لین میں سے ایک ہے، جو تیل اور گیس کی عالمی سپلائی کا 20 فیصد برآمد کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت نے جمعرات کو کہا کہ خلیج فارس کے علاقے میں بھارتی پرچم والے جہازوں کی تعداد 28 پر برقرار ہے، اور تمام بھارتی بحری جہازوں اور ان کے عملے کی حفاظت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
ان بھارتی بحری جہازوں میں سے 24 آبنائے ہرمز کے مغرب میں واقع ہیں، جن پر 677 بھارتی شہری سوار ہیں، جب کہ چار آبنائے کے مشرق میں واقع ہیں، جن میں 101 بھارتی شہری سوار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "افسران، جہاز کے مینیجر، اور بھرتی کرنے والی ایجنسیاں حفاظت کو یقینی بنانے اور طبی امداد فراہم کرنے کے لیے بھارتی سفارت خانوں اور مقامی حکام کے ساتھ قریبی تال میل میں کام کر رہی ہیں۔"
