سرمایہ کاری ہی خوشحالی کی کنجی، صرف سرکاری خرچ سے ترقی ممکن نہیں: بنگلور میں عمر عبداللہ کی سرمایہ کاروں سے اپیل
عمر عبداللہ نے کہاکہ مشکل جغرافیائی حالات اور طویل شورش کے باوجود جموں وکشمیر نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں زبردست ترقی کی ہے۔
Published : August 1, 2026 at 7:14 PM IST
بنگلور : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی پائیدار معاشی ترقی کا انحصار صرف سرکاری اخراجات یا سبسڈی پر نہیں بلکہ سرمایہ کاری، مضبوط اداروں، عوام کے اعتماد اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ پر ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں سے جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سازگار ماحول فراہم کر سکتی ہے، لیکن حقیقی ترقی نجی شعبے اور کاروباری جذبے سے ہی ممکن ہے۔
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ بنگلورو میں منعقدہ آئی ایم ایم بی یو آئی آئی ایم بی اے اے لیڈرشپ کانکلیو 2026 سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومتیں سڑکیں، اسکول، اسپتال، بجلی اور بنیادی ڈھانچہ تعمیر کر سکتی ہیں، مگر پائیدار معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو یقین ہو کہ ان کی محنت کا انہیں مناسب صلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا، "اعتماد بھی ایک پیداواری بنیادی ڈھانچہ ہے۔ حکومت کی ذمہ داری صرف تعمیرات تک محدود نہیں بلکہ عوام کا اعتماد بحال کرنا، غیر یقینی صورتحال کم کرنا اور یہ یقین پیدا کرنا بھی ہے کہ محنت کرنے والوں کے لیے مواقع موجود ہیں۔"
عمر عبداللہ نے آزادی کے بعد جموں و کشمیر میں نافذ کی گئی زرعی اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان اصلاحات کے ذریعے کسانوں کو زمین کی ملکیت ملی، جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور خاندانوں نے تعلیم اور مستقبل میں سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کسان سات سال بعد پھل دینے والا باغ اسی یقین کے ساتھ لگاتا ہے کہ مستقبل اس کی آج کی محنت کا صلہ دے گا، اور یہی اعتماد کسی بھی معیشت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشکل جغرافیائی حالات اور طویل شورش کے باوجود جموں و کشمیر نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس کا سہرا اساتذہ، طبی عملے، کسانوں، سرکاری ملازمین، مقامی حکام، کاروباری افراد اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں کو جاتا ہے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی نظام کو چلائے رکھا اور کئی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں تک جاری تنازع نے ایک ایسی معیشت کو جنم دیا جس میں وسائل کا بڑا حصہ سیکورٹی اور استحکام پر خرچ ہوا، جس کے باعث سرمایہ کاری اور نجی کاروبار متاثر ہوئے، نوجوانوں نے ہجرت کی اور خاندانوں نے طویل مدتی منصوبوں سے گریز کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر ماضی میں زمین سب سے اہم پیداواری ذریعہ تھی تو آج کے دور میں کاروباری صلاحیت اور انٹرپرینیورشپ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تاہم یہ صلاحیت صرف منتقل نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے مالی وسائل، ٹیکنالوجی، تربیت، مارکیٹ تک رسائی اور رہنمائی کے ذریعے فروغ دینا پڑتا ہے۔
عمر عبداللہ نے بتایا کہ گزشتہ ڈیڑھ برس کے دوران حکومت نے "مشن یووا" کے تحت دیہات، قصبوں اور شہروں میں سروے کر کے موجودہ اور ممکنہ کاروباری افراد کی نشاندہی کی اور ان کی مشکلات کا جائزہ لیا تاکہ ان کے لیے بہتر پالیسی تیار کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار پیدا نہیں کر سکتی، البتہ ایسا ماحول ضرور پیدا کر سکتی ہے جس میں کاروباری سرگرمیاں پروان چڑھ سکیں۔
وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا کہ جموں و کشمیر کی فی کس آمدنی اب بھی قومی اوسط سے تقریباً 50 ہزار روپے کم ہے، اگرچہ حالیہ برسوں میں ریاست کی معاشی ترقی کی رفتار کئی شمالی ریاستوں سے بہتر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باغبانی، دستکاری اور سیاحت جموں و کشمیر کی معیشت کے بنیادی ستون ہیں، جنہیں بہتر ٹرانسپورٹ، برانڈنگ، پروسیسنگ، معیار، ڈیجیٹل تجارت اور عالمی منڈی تک رسائی کے ذریعے مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔
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انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی ریلوے لائن سے نقل و حمل کی لاگت میں کمی آئے گی، نئی منڈیاں میسر آئیں گی، جبکہ آبی بجلی کے منصوبے مستقبل میں ریاست کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر عمر عبداللہ نے کہا کہ جغرافیہ مواقع پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی خطے کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اصل کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب حکومتیں بدلنے کے باوجود ادارے منصفانہ، شفاف اور قابل اعتماد انداز میں کام کرتے رہیں۔