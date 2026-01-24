کیلاش ستیارتھی کا خصوصی انٹرویو: نوبل کے لیے ٹرمپ کی بے تابی اور معاشرے میں بچوں کی حالت زار پر بے باک خیالات
بچوں کے حقوق کے علمبردار عالمی رہنما نے موجودہ وقت میں دنیا کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی بات چیت کی۔
حیدرآباد: موجودہ وقت میں دنیا ایک پیچیدہ کثیر قطبی ترتیب (multi-polar order) کا سامنا کر رہی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں کمزوروں کو ڈرانے اور خاموش کرنے کے لیے معاشی انحصار کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں کیا غربت، انسانی مصائب، موسمیاتی تبدیلیوں اور سب سے اہم ہمارے بچوں کی حفاظت اور خوشحالی جیسے حاشیہ پر دھکیلے جا چکے مسائل کا کوئی واحد حل ہے؟
اس سوال کا جواب نوبل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی سے بہتر کون دے سکتا ہے، جو مظلوموں اور بے زبانوں کے لیے دنیا کی سب سے بلند آواز میں سے ایک ہیں۔ جمعہ کو ای ٹی وی بھارت کے نثار دھرما کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، ستیارتھی نے وضاحت کی کہ انہوں نے اس ماہ جاری ہونے والی اپنی تازہ ترین کتاب "کرونا: دی پاور آف کمپیشن" میں ہمدردی کی نئی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔
بچوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے اس عالمی رہنما نے اس وقت دنیا کو درپیش چیلنجز اور مسائل کے حل کے لیے متبادل نقطہ نظر کی ضرورت پر تفصیل سے بات کی۔
سوال: آپ کی نئی کتاب، "کرونا: دی پاور آف کمپیشن،" میں آپ کمپیشن کوشنٹ (ہمدردی کی مقدار)، یا سی کیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سی کیو کیا ہے؟
جواب: دنیا کو مشکل مسائل کا سامنا ہے۔ اتنی دولت، علم اور طاقت کے باوجود لوگ پریشان ہیں۔ ان مسائل کا پائیدار حل کیا ہو سکتا ہے؟ صورت حال ایسی ہے کہ جب بھی کوئی حل تلاش کیا جاتا ہے، اس سے مزید مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
مثال کے طور پر، لوگ جی ڈی پی میں اضافہ کرکے غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور پھر تمام پالیسیاں اور پروگرام اسی سمت میں ہوتے ہیں۔ جی ڈی پی کا مطلب ہے زیادہ کھپت، زیادہ پیداوار، جس کا مطلب ہے زیادہ صنعت کاری۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ معدنیات، پانی، ہوا اور اس طرح کے تمام وسائل صنعت کاری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ پیداوار اور کھپت میں اضافہ ہو اور جی ڈی پی میں اضافہ ہو۔
میں نے محسوس کیا کہ ہمدردی ان تمام پیچیدہ مسائل کا حل ہے۔ ہمدردی کی میری تعریف مختلف ہے۔ یہ رحم یا ترس نہیں ہے۔ یہ ہمدردی یا کسی کے درد کو محسوس کرنا بھی نہیں ہے۔ لوگ ان تمام الفاظ کو ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں نے ہمدردی کی طاقت کو نئے سرے سے متعین اور زندہ کیا ہے۔ ہمدردی ایک نرم جذبہ نہیں ہے، یا محض ایک قدر یا خوبی ہے۔
ہمدردی وہ طاقت ہے جو دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھ کر پیدا ہوتی ہے۔ یہ طاقت سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں، ہمدردی ذہن سازی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔
جب میں ہمدردی کی مقدار (CQ) کی بات کرتا ہوں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ہمدردی کی فطری طاقت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ شعور اور ہمدردی دو خدائی تحفے ہیں۔ لیکن پرورش، ہمارے تعلیمی نظام، سماجی، ثقافتی اور سیاسی ماحول سمیت بہت سے عوامل کی وجہ سے ہم ہمدردی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم ہمدردی کی طاقت کھو چکے ہیں جو تبدیلی لا سکتی ہے۔
چونکہ ہر ایک کے اندر تھوڑی سی ہمدردی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی پیمائش اور اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سی کیو (Compassion Quotient) کام میں آتا ہے۔ آئی کیو اور ای کیو انتہائی انفرادی ہیں، لیکن سی کیو نہیں ہے۔ سی کیو کا تعین چار اجزاء سے ہوتا ہے اور اسے ناپا جا سکتا ہے۔
پہلا جزو بیداری ہے۔ دوسروں کے مسائل اور مصائب پر توجہ دینا۔ دوسرا جڑنا (کنیکٹڈنس) ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے محسوس کرنا چاہیے کیونکہ انسانی تہذیب کی ساری ترقی اسی احساس سے چلتی ہے۔ لیکن یہ تعلق حقیقی ہونا چاہیے۔ ایک بار جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ہم تیسرے جز کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ احساس ہے۔
یعنی دوسروں کے مسائل کو اپنا سمجھ کر دیکھنے کا گہرا احساس۔ اور چوتھا ایکشن ہے۔ جب آپ پہلے تین اجزاء حاصل کرتے ہیں، تو وہ ایک طاقت اور ایک عمل کو جنم دیتے ہیں جو مسئلے کا حل بن جاتا ہے۔
ہمدردی ایک طاقت ہے، ہمدردی ایک عمل ہے، اور ہمدردی مسائل کا حل ہے۔ ہمدردی میں ہمارے اردگرد کی غلطیوں اور ناانصافیوں پر سوال کرنے کی زبردست طاقت ہے۔ ہمدردی ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ لہذا، سی کیو ایک بالکل نیا تصور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو پر سی کیو کا اطلاق کر سکتے ہیں، چاہے یہ لائف پارٹنر کے انتخاب کا ذاتی فیصلہ ہو یا کسی کو ملازمت دینے کا کارپوریٹ فیصلہ۔ مستقبل میں، سی کیو سب سے فیصلہ کن عنصر ہو گا۔
سوال: آپ کی تازہ ترین کتاب "کرونا: دی پاور آف کمپیشن" آپ کی خود نوشت "دیاسلائی" سے کس طرح مختلف ہے؟ اس نئی کتاب کے پیچھے کیا ترغیب تھی؟
جواب: "دیاسلائی" نے میری پوری زندگی کو بیان کیا، بشمول میری جدوجہد، میری ناکامیاں، میری کامیابیاں، اور ہر وہ چیز جو میں نے ہمدردی کی طاقت سے حاصل کی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ہزاروں دوسرے لوگ تھے جنہوں نے معاشرے میں تبدیلی لائی۔ انہوں نے انصاف، مساوات، امن اور استحکام کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی قوت محرکہ بھی ہمدردی تھی۔
میرا ماننا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ہی ہمدردی کی چنگاری سے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں نے عام لوگوں کے دکھ کو اپنا سمجھا اور خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اس مصیبت کے سامنے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی ہمت ہاری۔ اس کے بجائے، انہوں نے شعوری فیصلے کیے اور دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے۔
اسی طرح ہمدردی کی چنگاری سے تمام انقلابات اور سماجی تبدیلیوں نے جنم لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج دنیا کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمدردی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے کچھ خیالات اپنے اور دوسروں کے تجربات کی بنیاد پر قلمبند کیے ہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر ہم ہمدردی کو اس کی روایتی تعریف (مہربانی یا نیکی) میں لیں تو لوگ اسے صرف ایک اچھے انسانی معیار کے طور پر ہی سمجھیں گے۔
تاہم، ہمدردی ایک تبدیلی لانے والی، متحرک اور انقلابی قوت ہے۔ اس کے بغیر، ہم گہری جڑوں والی ناانصافیوں کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے وہ صنفی ہو یا نسلی امتیاز، یا دنیا بھر میں نفرت اور تشدد کا منظم پھیلاؤ۔ ہمیں ہمدردی کے اس نئے خیال کو "طاقت اور عمل" کے طور پر اپنانا چاہیے۔ یہ کتاب اس خیال کی وضاحت کرتی ہے۔
مزید برآں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خود ہمدردی بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایسی دنیا میں جہاں 6 میں سے ایک شخص تناؤ یا افسردگی کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے۔ اپنے تئیں ہمدردی ہمیں اپنے اندر ایک "بہترین دوست" تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے، جو معروضی طور پر ہمارے مسائل کو سمجھ سکتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کن کمپیشن(Kin Compassion) بھی اہم ہے، جو آج کل کے گلا کاٹ مقابلے اور گرتی ہوئی خاندانی اقدار کے دور میں ہمارے خاندانوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
سوال: آج ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں کہ طاقتور ممالک کس طرح چھوٹے ممالک کو ڈرا رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی دنیا میں پروان چڑھنا اور اس طرح کے رویے کا مشاہدہ بچوں کی ہمدردی کی سمجھ کو متاثر کرے گا؟
جواب: دنیا میں اچھے لیڈر ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ مذہبی اداروں میں، سیاست میں اور زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ وہ کم ہیں لیکن ضرور موجود ہیں۔ لیکن ان کی آوازیں اتنی اونچی نہیں ہیں۔ جیسا کہ کہاوت ہے، برائی بہت تیز بھاگتی ہے اور سب سے اونچا بولتی ہے۔ دوسری جانب، نیکی اور اچھا مزاج سست اور پرسکون ہوسکتا ہے۔ ہمیں ایسے (اچھے) لیڈروں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ نوجوان نسل پر اس کا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ کیا یہ شرمناک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں 473 ملین سے زیادہ بچے جنگ یا تنازعات کے علاقوں میں رہتے ہیں؟ وہ کسی جنگ کے ذمہ دار نہیں ہیں، پھر بھی وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ غزہ میں مارے جانے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کبھی بھوک سے مر جاتے ہیں۔ کھانا دستیاب ہے، لیکن ٹرک رکے ہوئے ہیں۔ وہ زخمی اور بیمار ہو جاتے ہیں لیکن دوائیاں ان تک نہیں پہنچتی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟
بچوں کو بڑوں کی غلطیوں کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں کو ہمدردانہ سفارت کاری اور بات چیت کا راستہ چننا چاہیے۔ آج 130 ملین سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر اور جدید غلامی کے طوق میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اور ان کی قیمت جانوروں سے کم ہوتی ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ تمہارے اور میرے ہیں۔
جب تک ہم ہمدردی اور اخلاقی ذمہ داری کا احساس بیدار نہیں کرتے، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ کوئی منصوبہ، کوئی قانون، یا کوئی تقریر ان بچوں اور ان کے بچپن کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہمیں "ہمدردی کے جذبے کو عالمی سطح پر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس گلوبلائزڈ مارکیٹیں، معیشتیں، ڈیٹا اور معلومات ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے بنیاد پرستی اور فرقہ پرستی کو گلوبلائز کر دیا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمدردی کو عالمگیر بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہندوستان اور ہندوستانی اپنی عظیم تاریخ کے ساتھ دنیا بھر میں ہمدردی پھیلانے میں رہنمائی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
سوال: کیا آپ ستیارتھی موومنٹ فار گلوبل کمپیشن (ایس ایم جی سی) پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یہ آپ کے پچھلے اقدامات سے کیسے مختلف ہے؟
جواب: یہ نئی تحریک، ستیارتھی موومنٹ فار گلوبل کمپیشن، میرے پچھلے کاموں اور ماضی میں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر مبنی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پائیدار اور حل پر مبنی نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ بچوں کے مسائل کو علاحدہ سے حل نہیں کیا جا سکتا۔
پچھلے ڈیڑھ سال کے دوران، ستیارتھی موومنٹ فار گلوبل کمپیشن کو بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ امن اور دیگر شعبوں میں بہت سے نوبل انعام یافتہ، عالمی رہنماؤں اور سابق سربراہان مملکت نے اسے زبردست حمایت دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری دنیا آج کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے متبادل راستے کی تلاش میں ہے۔
لوگ اس تحریک سے جڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ نوجوان بھی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان جذبہ اور ہمدردی دونوں سے بھرے ہوتے ہیں، جنہیں دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جہاں بھی ہمدردی کی اپنی تعریف کے بارے میں بات کی ہے۔۔ یعنی بے لوث اور سوچ سمجھ کر مسئلہ کا حل نکالنا۔۔یونیورسٹیوں اور کالجوں میں، نوجوانوں نے اس کی پسند کیا ہے۔
یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے۔ ہمدردی سیکولر ہے۔ مذہبی رہنما اور ادارے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمدردی کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ کافی ہے۔ لیکن ان کی کوششیں اس وقت تک کھوکھلے ہوں گی جب تک کہ وہ اس ہمدردی کو خود اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ صرف تبلیغ کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمدردی نہ کوئی واعظ ہے اور نہ ہی کوئی تعلیم۔ میں ہمدردی کا استاد یا مبلغ نہیں ہوں۔ میں نے اسے زندگی کا ایک طریقہ بنایا ہے۔ پوری عاجزی کے ساتھ، میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کے پاس ہمدردی کی طاقت ہے۔ ہمیں صرف ان تہوں کو چھیلنے کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے۔
سوال: میں نے حال ہی میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف لڑنے والی ایک اور نمایاں شخصیت سنیتا کرشنن سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے اسمگلروں کو پکڑنا مشکل بنا دیا ہے اور یہ جرم فیس لیس ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ ہندوستان میں انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کو کس شکل میں بدلتے دیکھ رہے ہیں؟
جواب: میں اپنی چھوٹی بہن سنیتا کرشنن کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ وہ انسانی غلامی اور اسمگلنگ کے خلاف لڑنے والے سب سے بہادر جنگجوؤں میں سے ایک ہیں۔ میں اس سے متفق ہوں۔ اسمگلنگ ایک منظم جرم ہے، جس میں متعدد قوتیں شامل ہیں۔ انسانی اسمگلنگ دنیا کے سب سے زیادہ منافع بخش غیر قانونی کاروباروں میں سے ایک ہے۔ اب معاملہ سرحد پار ہو گیا ہے۔ دہشت گردی واحد بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی نے اسمگلنگ کو آسان، آرام دہ اور پوشیدہ بنا دیا ہے۔ نادیدہ ہاتھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کے والدین سے چھین رہے ہیں۔
ہندوستان میں انسانی اسمگلروں کو روکنے، ان کے خلاف مقدمہ چلانے اور انہیں سزا دینے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ٹیکنالوجی بچوں اور عورتوں کے لیے نجات دہندہ بن جائے جو انسانی غلامی اور اسمگلنگ کا شکار ہیں۔ ٹکنالوجی کو دولت اکٹھا کرنے کے آلے تک محدود نہیں ہونا چاہئے۔ یہ ایک طاقتور ٹول بن سکتا ہے اگر اسے وہ لوگ استعمال کریں جو آزادی، وقار اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر بچوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے لیے۔
سوال: امریکی صدر بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ان تمام جنگوں کے لیے امن کا نوبل انعام دیا جانا چاہیے جنھیں انہوں نے روکا ہے۔ ایک نوبل انعام یافتہ کے طور پر، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے اس باوقار ایوارڈ کا وقار کم ہوتا ہے؟
جواب: یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے چند ہفتوں میں، بہت سے لوگوں نے مجھے اس وقت زیادہ جاننا اور عزت دینا شروع کر دی جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک ہندوستانی امن کا نوبل انعام یافتہ ہے۔ لوگوں نے امن کے نوبل انعام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے کہ یہ امریکہ کے صدر ہونے سے بھی بڑا ہے۔ ورنہ وہ (ڈونلڈ ٹرمپ) اس کا پیچھا کیوں کریں گے؟ یہ دوسرے نوبل انعام یافتہ افراد کے لیے اچھا ہے۔
ہر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے اور انعام حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ حتمی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تو لوگوں نے کہا کہ میں ایک مشہور شخصیت بن گیا ہوں، امن انعام حاصل کرنے والا پہلا ہندوستانی نژاد۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میری زندگی میں صرف ایک کوما ہے۔ یہ مجھے خاص یا "خاص شخص" نہیں بناتا۔ میں کام کرتا رہوں گا اور اپنے مقصد کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میری خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ کو نوبل انعام ملے، لیکن اس کے لیے ایک مختلف نقطہ نظر اور مختلف ذہنیت کی ضرورت ہے۔ میں ان کی زندگی میں کامیابی کی خواہش کرتا ہوں۔
سوال: کیا آپ 2004 کا واقعہ یاد کر سکتے ہیں جب آپ نے پتھر کی کان میں تیسری نسل کی غلام دیولی اور کئی دوسرے لوگوں کو بچایا تھا؟ آپ کو کیسا لگا جب اس نے آپ سے پوچھا، "آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟"
جواب: اس نے راجستھانی زبان میں یہ الفاظ کہے تھے، "آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟" جب اس نے یہ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم بحیثیت انسان ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ایک بچہ بھی خطرے میں ہے تو ہم اپنے آپ کو مہذب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایک لڑکی کو بھی غلام بنایا جائے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا آزاد ہے یا ہم جمہوریت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟
مجھےا اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ ہریانہ میں پتھر کی ایک غیر قانونی کان میں کئی خاندانوں کو بندھوا مزدور بنا کر رکھا گیا ہے۔ کان کا تعلق ایک انتہائی طاقتور سیاسی خاندان سے تھا، جس کا ایک رکن ممبر پارلیمنٹ تھا۔ جب ہم نے مقامی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی سرکاری اہلکار سائٹ کا دورہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات سے مکمل انکار کیا کہ وہاں کوئی بندھوا مزدور موجود ہے۔ لہذا ہم نے اپنے طور پر منصوبہ بنایا، علاقے کا دوبارہ جائزہ لیا، اور صبح سویرے خاندانوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔
ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے بچے بھی ہیں جو پتھر کی کان میں پیدا ہوئے، ان کے والدین کی شادی وہیں ہوئی تھی، اور ان کے دادا دادی کو راجستھان سے ہریانہ میں غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ تین نسلیں۔ یہ انتہائی پرخطر اور خطرناک تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے صبح سویرے جانے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ کان کی حفاظت کرنے والا بندوق بردار صبح سویرے وہاں نہیں ہو گا۔ وہ تازہ دم ہونے کے لیے قریبی گاؤں میں جاتا تھا۔ ہم وہاں گئے اور 50 سے زیادہ بچوں، عورتوں اور مردوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ ہم ایک ٹرک اور اپنی کار لے کر آئے تھے۔ میں نے چھ، سات اور آٹھ سال کے چھوٹے بچوں کو اپنی کار میں لے لیا۔ تیزی سے گاڑی چلائی کیونکہ مجھے اس علاقے سے دور جانا تھا، ورنہ بات پھیل جاتی اور ہم مارے جا سکتے تھے۔
یہ سب بچے صدمے میں تھے۔ میری کار کے پچھلے حصے میں کچھ کیلے رکھے تھے۔ پیچھے بیٹھے بچے نے کیلے کے گچھے کو چھوا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے اسے دوسرے بچوں کے حوالے کر دیا، جو بڑبڑانے لگے، "یہ کس طرح کا آلو ہے؟" انہوں نے پہلے کبھی کیلا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے ان سے کھانے کو کہا تو کچھ نے چھلکا سمیت کھانے کی کوشش کی اور فوراً تھوک دیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوا کہ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اسے کیسے کھایا جائے۔ کچھ نے کھایا، کچھ نے نہیں۔ انہوں نے کبھی میٹھی چیز نہیں چکھی تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ اس لئے بھاری تھا کیونکہ یہ ایک 8 سالہ لڑکی کا ہاتھ تھا جسے ہر روز ہتھوڑے سے پتھر توڑنے کے کام پر لگایا جاتا تھا۔
جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے بہت سے جذبات کی عکاسی ہوتی تھی: پیار، غصہ، گہرا دکھ اور امیدیں۔ اس نے پوچھا کیوں رے تو پہلے کیوں نہیں آیو؟ اس نے ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو کسی بچے کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا تو میں رونے لگی۔ یہ صرف مجھ سے پوچھا گیا سوال نہیں تھا، بلکہ قانون اور آئین پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا جو کسی بھی سنت، مقدس کتاب یا مذہب کو مانتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک چیلنج تھا- "تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ تمہیں کس نے روکا تھا؟"
سوال: آپ کے کام نے دنیا بھر کے افراد اور تنظیموں کو متاثر کیا ہے۔ آپ نوجوان کارکنوں اور دنیا میں بدلاؤ کے لیے کام کرنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے؟
جواب: بس شکر گزار بننا سیکھیں۔ آپ اپنے والدین، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، اور ان لوگوں سے شروع کر سکتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں — مزدور، الیکٹریشن، پلمبر، کاریگر، وہ جو اناج اگاتے ہیں تا کہ ہم زندہ رہ سکیں اور وہ جو ہمارے کپڑے سلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر شکرگزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ احساس اخلاقی ذمہ داری کے احساس اور بالآخر ہمدردی کے ذریعے عمل کی طرف لے جائے گا۔
اگر آپ اپنے قریبی ماحول سے شروعات کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے مقابلے زیادہ "سچے" سماجی کارکن بن جائیں گے جو سیاست یا اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایکٹیوزم کو ایک قدم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر اچھا انسان اپنے طور پر ایک سرگرم کارکن ہے۔
سوال: کیا آپ نے کبھی سیاست میں قدم رکھنے کا سوچا ہے؟
جواب: ہم میں سے کوئی بھی سیاست سے خالی نہیں ہے۔ ہم یا تو فعال سیاست میں ہیں یا غیر فعال سیاست میں۔ میں فعال سیاست میں ہوں۔ میری سیاست اگلے الیکشن، عہدے یا اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ میری سیاست اگلی نسل اور اس کے بعد کی نسلوں کے لیے ہے۔ سیاست کا مقصد عوام کی خدمت اور انہیں انصاف فراہم کرنا ہے۔ بدقسمتی سے، اس نے اپنے معنی کھو دیے ہیں. اب سیاست کا مطلب محض اقتدار کی بھوک رہ گیا ہے۔ میری سیاست یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پھر ان کے بچوں کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے دنیا کو پہلے سے کچھ بہتر بنایا ہے۔
سوال: بچپن میں اپنے اسکول کے باہر ایک موچی کے بیٹے کو دیکھنے سے لے کر نوبل انعام جیتنے تک اور اس کے آج تک کے اپنے سفر میں، کیا کیلاش ستیارتھی نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو وہ چاہتے تھے؟
جواب: ابھی نہیں۔ میں اپنے لیے کبھی کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہاں، جو میں دوسروں کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والی جدوجہد ہے، ایک ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ ہے۔ کچھ لوگ متفق ہیں، کچھ حمایت کرتے ہیں، جب کہ کچھ لوگ اختلاف اور مخالفت کرتے ہیں، لیکن لڑائی جاری ہے۔
میرے اسکول کا پہلا دن میری آنکھ کھولنے والا تھا جب میں نے اپنے ہم عمر موچی کے بیٹے کو اسکول کے باہر بیٹھے دیکھا۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ میں نے اپنے اساتذہ، والدین اور دوسروں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ غریب بچوں کو اپنے گھر والوں کی مدد کرنی پڑی۔ میں نے اس بچے کو ہر روز کھلے آسمان تلے کام کرتے دیکھا، کبھی اکیلا، کبھی باپ کے ساتھ۔
ایک دن میں نے ہمت کی اور لڑکے اور اس کے والد سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اس کے والد کھڑے ہو ے، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ انھوں نے اور اس کے والد نے بچپن سے ہی کام شروع کر دیا تھا اور اس کا بیٹا بھی یہی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا بابو جی آپ لوگ اسکول جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک چیلنجنگ سوچ تھی جو زندگی بھر میرے ساتھ رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ معاشرے میں کچھ غلط ہے۔ خدا اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کرنے کی تڑپ محسوس کی اور وہ تڑپ آج تک برقرار ہے۔
