عالمی یوم خواتین 2026: آج منایا جا رہا ہے خواتین کا عالمی دن، اس خاص دن کی تاریخ پر ایک نظر
دنیا بھر میں خواتین اپنے حقوق کیلیے جدوجہد کررہی ہیں۔ لیکن آج بھی کئی معاملات میں ان کی بہتری کی تحریک جاری ہے۔پوری خبر پڑھیں...
Published : March 8, 2026 at 11:07 AM IST
حیدرآباد/نئی دہلی: بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن خواتین کی حاصل کردہ کامیابیوں اور ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ یہ دن خواتین کے لیے خاص ہے۔ خواتین کا دن 8 مارچ 1975 سے باقاعدگی سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن تعلیم، تربیت، ملازمت، تنخواہ، اعزازیہ، سیاست، سائنس اور دیگر شعبوں میں خواتین کی برابری کے لیے آواز اٹھانے کا دن ہے۔ خواتین کی ترقی اور مساوات کی راہ میں حائل چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرنے اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے اب وقت آگیا ہے۔ آج کے دور میں خواتین کو تعلیم، روزگار اور مزدوری میں مساوی حقوق نہیں ملے۔ آج سیاست میں اکثر جگہوں پر خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کو ان کے بیٹے، شوہر اور دیگر رشتہ دار بطور نمائندے استعمال کرتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ اپنے لیے دستیاب سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
خواتین کے دن کی تاریخ
اسے 1975 میں اقوام متحدہ نے خواتین کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ تاہم، یہ پہلی بار 19 مارچ 1911 کو امریکہ اور کئی یورپی ممالک میں منایا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کا خیال 1908 کی مزدور تحریک سے نکلا، جس کے دوران بہت سی خواتین ٹیکسٹائل ورکرز نے بہتر اجرت، کام کے اوقات کم اور ووٹ کا حق مانگتے ہوئے نیویارک کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ اس تحریک کی قیادت سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ کر رہی تھی۔
خواتین کو سیاست میں مساوی حقوق کب ملیں گے؟
آزادی کی سات دہائیوں کے بعد بھی آج ہندوستانی سیاست میں خواتین کی شرکت اچھی نہیں ہے۔ زیادہ تر خواتین اقتدار کی چوٹی تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو اقتدار میں برابر کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ آج پورے ملک میں مغربی بنگال کی واحد خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ مختلف ریاستوں کی عوام اور قانون ساز اسمبلیوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں 543 سیٹوں کے لیے صرف 78 خواتین لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئیں۔ تاہم، 1952 کے بعد منعقد ہونے والے عام انتخابات میں لوک سبھا میں پہنچنے والی خواتین کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ حال ہی میں سیاست میں خواتین کے لیے ریزرویشن کا قانونی بندوبست کیا گیا ہے۔ قانونی پیچیدگیوں کے معیار پر پورا اترنے کے بعد یہ کہنا مشکل ہے۔
خواتین ماہواری کی چھٹی کا کرتی ہیں انتظار
ماہواری کی چھٹی ہندوستان میں آج تک کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ نیز، مختلف ریاستی حکومتوں کی پالیسیوں میں بھی فرق ہے۔ نجی شعبے میں بھی بہت فرق ہے۔ آج زیادہ تر شعبوں میں خواتین اور لڑکیوں کو تنخواہ کی چھٹی نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر بغیر تنخواہ کے چھٹی دینے میں مسئلہ ہے۔ بہار ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں اس سمت میں بہت بہتر کام ہوا ہے۔ 1992 سے دو دن کی ماہواری چھٹی کا انتظام ہے۔ کیرالہ کی ریاستی یونیورسٹیوں میں طالبات کے لیے ماہواری کی چھٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔
صرف 50 فیصد خواتین کو سینیٹری پیڈ تک رسائی حاصل
نیشنل فیملی ہیلتھ سروے (NHFS-5) 2019-2021 کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملک میں 15 سے 24 سال کی عمر کی 50 فیصد خواتین ماہواری کے دوران تحفظ کے لیے کپڑے استعمال کرتی ہیں۔ وہ سینیٹری پیڈ استعمال نہیں کرتے۔
جینڈر گیپ رپورٹ 2023 کے مطابق بھارت میں سالانہ صنفی فرق کی رپورٹ میں بھارت آٹھویں نمبر پر آگیا ہے۔ صنفی مساوات کے لحاظ سے یہ 146 ممالک میں 127 ویں نمبر پر ہے جو کہ گزشتہ سال 135 ویں نمبر پر تھا۔
خواتین کے لیے مرکزی حکومت کی اسکیمیں
|پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا
|خواتین کی ہیلپ لائن (181)
|پردھان منتری مدرا یوجنا
|سوکنیا سمردھی یوجنا
|خواتین پولیس رضاکار
|بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ
|مہیلا شکتی کیندر
|انڈیا کھڑے ہو جاؤ
|ون اسٹاپ سینٹر
|اسکل انڈیا مشن
خواتین کے قانونی حقوق
ہندوستان میں خواتین کو صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے کئی سالوں سے مختلف قانونی حقوق دیے گئے ہیں۔ ان کے مفادات کا تحفظ کریں۔ ہندوستان میں خواتین کو دستیاب کچھ اہم قانونی حقوق ذیل میں دیئے گئے ہیں:
|گھریلو تشدد کے خلاف حقوق
|نکاح اور طلاق کا حق
|جائیداد کے حقوق
|کام کرنے کا حق
|مساوات کا حق
|صحت کا حق
|تعلیم کا حق
عالمی صورتحال
- سال 1984 میں، آسٹریلیا نے دنیا کا پہلا خواتین کا بجٹ متعارف کرایا، جس کی پیروی کرنے کے لیے بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے راہ ہموار ہوئی۔
- صنفی مساوات کے اقدامات پر اخراجات میں 360 بلین امریکی ڈالر کی سالانہ کمی کے ساتھ فنانسنگ میں تشویشناک کمی ہے۔
- حکومتی امداد کا صرف 5 فیصد خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد سے نمٹنے پر مرکوز ہے اور 0.2 فیصد سے بھی کم۔ اس کی روک تھام کے لیے ہدایت کی جاتی ہے۔
اقوام متحدہ: عالمی صنفی مساوات کے لیے 2030 کا ہدف
اقوام متحدہ کی خواتین اور اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی امور کے محکمے کا یہ سالانہ جائزہ 17 پائیدار ترقی کے اہداف کے فریم ورک کے اندر صنفی مساوات کی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ موجودہ شرح کی بنیاد پر، ہمیں 2030 تک 340 ملین سے زیادہ خواتین اور لڑکیوں کو انتہائی غربت میں چھوڑنے کا خطرہ ہے اور تشویشناک 4 فیصد اس سال تک انتہائی غذائی عدم تحفظ کے ساتھ جدوجہد کر سکتی ہیں۔