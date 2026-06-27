دہلی اور اتراکھنڈ میں ہائی الرٹ، خالصتانی دہشت گردوں کے ممکنہ حملہ کی انٹیلی جنس وارننگ
اس اطلاع کے بعد دہلی پولیس، اتراکھنڈ پولیس اور مختلف انٹیلی جنس اداروں کو فوری طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: انٹیلی جنس ایجنسیوں نے دہلی اور اتراکھنڈ میں سکیورٹی ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خالصتانی دہشت گرد آئندہ چند دنوں کے دوران اہم مقامات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ انٹیلی جنس ذرائع کے مطابق موصولہ اطلاعات میں خاص طور پر دہلی اور اتراکھنڈ کے متعدد مندروں پر ممکنہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک مشتبہ ای میل کے ذریعہ یہ دھمکی موصول ہوئی، جس میں کئی مندروں، سرکاری دفاتر، ریلوے اسٹیشنوں، پولیس تنصیبات اور بعض سیاسی شخصیات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
اس اطلاع کے بعد دہلی پولیس، اتراکھنڈ پولیس اور مختلف انٹیلی جنس اداروں کو فوری طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ حساس مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا ازسرِ نو جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں نے گشت اور نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت نمٹا جا سکے۔ دہلی پولیس نے دھمکی آمیز ای میل کی صداقت جانچنے اور اس کے ماخذ کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
تفتیشی ٹیمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ای میل کس مقام سے بھیجی گئی اور اس کے پیچھے کون عناصر کارفرما ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی جنوری میں یومِ جمہوریہ سے پہلے انٹیلی جنس ایجنسیوں نے خالصتانی تنظیموں اور بنگلہ دیش میں موجود دہشت گرد گروہوں کی جانب سے دہلی سمیت مختلف شہروں پر ممکنہ حملوں کی وارننگ جاری کی تھی۔
اسی طرح فروری میں بھی لال قلعہ اور چاندنی چوک کے اطراف دہشت گردانہ کارروائی کے خدشات کے پیش نظر سکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ انٹیلی جنس اطلاعات کے مطابق پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ کی جانب سے بھی دہلی کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: "غزہ پر اخلاقی وضاحت": غزہ سے متعلق مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سونیا گاندھی کی شدید تنقید، بی جے پی بوکھلائی
تازہ الرٹ کے بعد سکیورٹی اداروں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا مشتبہ شخص کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔