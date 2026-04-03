ETV Bharat / bharat

جنگی جہاز تاراگیری کو بحریہ میں شامل کیا گیا، راج ناتھ سنگھ نے نئے جنگی جہاز کی طاقت کو کیا اجاگر

INS تاراگیری کو وشاکھاپٹنم میں ہندوستانی بحریہ میں کمیشن دیا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور خود انحصاری کی علامت ہے۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 3, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): جدید اسٹیلتھ فریگیٹ "آئی این ایس تاراگیری"، جو ہندوستان کی سمندری طاقت کو بلند کرے گا، جمعہ کو ہندوستانی بحریہ میں شامل کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ تاراگیری کو ہندوستانی بحریہ میں شامل کرنے سے اس کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

بحریہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے، وزیر دفاع نے کہا، "ہماری بحریہ بحر ہند میں، خواہ خلیج فارس میں ہو یا آبنائے ملاکا میں، اپنی موجودگی کو برقرار رکھتی ہے۔ جب بھی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ انخلاء کا کام ہو یا انسانی امداد فراہم کرنا، ہماری بحریہ ہمیشہ سب سے آگے ہے۔ ہماری بحریہ ہندوستان کے کمیشن کی قدر کی علامت ہے اور ہمارے ٹائیر کمیشن کو مزید مضبوط کرے گی۔ بحریہ کی طاقت، اقدار اور عزم۔"

جدید ترین جنگی بحری جہاز 'تاراگیری'

اس موقع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سنگھ نے کہا، "آج جدید ترین جنگی بحری جہاز 'تاراگیری' ہندوستانی بحریہ میں شامل ہو رہا ہے۔ تاراگیری کی شمولیت ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سمندری طاقت کی علامت ہے۔ اس موقع پر میں مزگاؤں ڈاک شپ بلڈرس لمیٹیڈ (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) اور تمام ہندوستانی بحریہ سمیت تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔"

ایک قابل بحریہ ملک کے لیے آپشن نہیں بلکہ ضرورت

انہوں نے ہندوستان کی ترقی میں سمندری طاقت کی اسٹریٹجک اہمیت پر بھی زور دیا۔ ہندوستان کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں سنگھ نے کہا، "جب بھی کشیدگی کی صورتحال آئی ہے، ہندوستانی بحریہ نے ہمارے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ ہماری بحریہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان کے مفادات کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جب ضرورت پڑی، اپنے شہریوں اور تجارتی راستوں کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں ہر ممکن اقدامات اٹھاتی ہے۔" یہ صلاحیت ہندوستان کو ایک ذمہ دار طاقت بناتی ہے۔

بحریہ ہندوستانی تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے تیار

وزیر دفاع نے کہا کہ توانائی کی سپلائی سمیت ملک کی 95 فیصد تجارت سمندر کے ذریعے کی جاتی ہے اور ابھرتے ہوئے سمندری خطرات کے درمیان تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت میں ہندوستانی بحریہ کا کردار اہم ہے۔

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ (ANI)

تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنائے بغیر حقیقی معنوں میں طاقتور نہیں بن سکتا۔ اس لیے جب نریندر مودی 2047 تک ایک 'ترقی یافتہ ہندوستان' کی بات کرتے ہیں تو سمندری طاقت کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔

TAGGED:

DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
VISAKHAPATNAM INS TARAGIRI OF INDIA
STEALTH FRIGATE
INDIAN NAVY
INS TARAGIRI OF INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.