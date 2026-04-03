جنگی جہاز تاراگیری کو بحریہ میں شامل کیا گیا، راج ناتھ سنگھ نے نئے جنگی جہاز کی طاقت کو کیا اجاگر
INS تاراگیری کو وشاکھاپٹنم میں ہندوستانی بحریہ میں کمیشن دیا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور خود انحصاری کی علامت ہے۔
Published : April 3, 2026 at 5:27 PM IST
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): جدید اسٹیلتھ فریگیٹ "آئی این ایس تاراگیری"، جو ہندوستان کی سمندری طاقت کو بلند کرے گا، جمعہ کو ہندوستانی بحریہ میں شامل کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ تاراگیری کو ہندوستانی بحریہ میں شامل کرنے سے اس کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
بحریہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے، وزیر دفاع نے کہا، "ہماری بحریہ بحر ہند میں، خواہ خلیج فارس میں ہو یا آبنائے ملاکا میں، اپنی موجودگی کو برقرار رکھتی ہے۔ جب بھی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ انخلاء کا کام ہو یا انسانی امداد فراہم کرنا، ہماری بحریہ ہمیشہ سب سے آگے ہے۔ ہماری بحریہ ہندوستان کے کمیشن کی قدر کی علامت ہے اور ہمارے ٹائیر کمیشن کو مزید مضبوط کرے گی۔ بحریہ کی طاقت، اقدار اور عزم۔"
Indian Navy Spokesperson tweets, " ... presenting the story of ins taragiri - a journey of strength, stealth and indigenous excellence, reflecting india’s rise as a formidable maritime power. from legacy to the future fleet, taragiri stands ready to safeguard the seas." pic.twitter.com/fa83Gtd1qU— ANI (@ANI) April 3, 2026
جدید ترین جنگی بحری جہاز 'تاراگیری'
اس موقع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سنگھ نے کہا، "آج جدید ترین جنگی بحری جہاز 'تاراگیری' ہندوستانی بحریہ میں شامل ہو رہا ہے۔ تاراگیری کی شمولیت ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سمندری طاقت کی علامت ہے۔ اس موقع پر میں مزگاؤں ڈاک شپ بلڈرس لمیٹیڈ (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) اور تمام ہندوستانی بحریہ سمیت تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔"
भारत अब defence manufacturing में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक clear signal है, कि हम global level पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा, संपूर्ण विश्व में फैल रही है: रक्षा मंत्री श्री@rajnathsingh— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
ایک قابل بحریہ ملک کے لیے آپشن نہیں بلکہ ضرورت
انہوں نے ہندوستان کی ترقی میں سمندری طاقت کی اسٹریٹجک اہمیت پر بھی زور دیا۔ ہندوستان کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں سنگھ نے کہا، "جب بھی کشیدگی کی صورتحال آئی ہے، ہندوستانی بحریہ نے ہمارے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ ہماری بحریہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان کے مفادات کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جب ضرورت پڑی، اپنے شہریوں اور تجارتی راستوں کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں ہر ممکن اقدامات اٹھاتی ہے۔" یہ صلاحیت ہندوستان کو ایک ذمہ دار طاقت بناتی ہے۔
आईएनएस तारागिरी को, multi-role operations के लिए तैयार किया गया है। High intensity combat से लेकर, maritime security, anti-piracy operations, coastal surveillance, और humanitarian missions तक, यह हर role में fit बैठता है। यह flexibility ही, इसे एक Unique naval platform बनाती है:…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
بحریہ ہندوستانی تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے تیار
وزیر دفاع نے کہا کہ توانائی کی سپلائی سمیت ملک کی 95 فیصد تجارت سمندر کے ذریعے کی جاتی ہے اور ابھرتے ہوئے سمندری خطرات کے درمیان تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت میں ہندوستانی بحریہ کا کردار اہم ہے۔
تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنائے بغیر حقیقی معنوں میں طاقتور نہیں بن سکتا۔ اس لیے جب نریندر مودی 2047 تک ایک 'ترقی یافتہ ہندوستان' کی بات کرتے ہیں تو سمندری طاقت کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔