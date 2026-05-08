بی جے پی کی حکومت میں بنگال میں دراندازی اور مویشیوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی، شاہ
شاہ نے بی جے پی کی حمایت کرنے پر بنگال کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا،الزام لگایا کہ ریاست کئی دہائیوں سےسیاسی تشدد سےدوچار ہے۔
Published : May 8, 2026 at 8:15 PM IST
کولکاتہ: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو سویندو ادھیکاری کے بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر اور مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں دراندازی اور مویشیوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ بنگال میں زبردست جیت صرف تنظیم کی توسیع یا نظریہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی اور جمہوری بحالی سے متعلق مینڈیٹ ہے۔
ترنمول کانگریس کی پچھلی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے شاہ نے الزام لگایا کہ ممتا بنرجی کے 15 سالہ دور حکومت میں ریاست میں انتظامیہ کی سیاست کی گئی اور سیاست کو مجرمانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں نہ تو انتظامیہ کی سیاست ہوگی اور نہ ہی سیاست کو مجرمانہ بنایا جائے گا۔
شاہ نے مغربی بنگال میں نو منتخب ایم ایل ایز کی متفقہ منظوری کا حوالہ دیتے ہوئے ادھیکاری کو بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر قرار دیا۔ شاہ نے کہا، "قانون ساز پارٹی کے رہنما کے انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آٹھ تجاویز موصول ہوئی تھیں، اور صرف ایک نام شامل کیا گیا تھا۔ دوسرے نام کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، لیکن کوئی دوسرا نام تجویز نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے میں سویندو ادھیکاری کو مغربی بنگال کا وزیر اعلیٰ قرار دیتا ہوں"۔
ادھیکاری کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرتی ہے۔ پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں زبردست جیت حاصل کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی 15 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔
شاہ نے بی جے پی کی حمایت کرنے پر بنگال کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ الزام لگایا کہ ریاست کئی دہائیوں سے خوف اور سیاسی تشدد سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا میں بنگال کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کمیونسٹ دور سے جو ماحول تھا وہ ممتا جی کے دور حکومت میں ہی تیز ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ووٹ ڈالنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔"
امت شاہ نے مزید کہا تشدد اور بربریت کے سینکڑوں واقعات کے باوجود، بنگال کے لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہمارے لیڈر نریندر مودی پر بھروسہ کیا اور ہمیں بھاری فتح دلائی۔