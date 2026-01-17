لوگ پانی پی کر مر رہے ہیں، یہ کیسا اربن ماڈل ہے؟ اندور اموات پر راہل گاندھی کا سوال
راہل گاندھی آج اندور کے بھگیرتھ پورہ پہنچے اور آلودہ پانی سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، جہاں متعدد لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔
Published : January 17, 2026 at 2:02 PM IST
اندور: کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سنیچر کو مدھیہ پردیش کے اندور میں آلودہ پانی سے قے اور اسہال کے پھیلنے کے بعد اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقعے پر انہوں نے حکومت پر اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے اور لوگوں کو ڈرانے کا الزام لگایا۔
راہل گاندھی آج صبح تقریباً 11 بجے اندور کے بھاگیرتھ پورہ علاقے کے رہائشیوں سے ملاقات کی جہاں مبینہ طور پر آلودہ پانی کی وجہ سے گذشتہ ایک ماہ میں 24 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔
#WATCH | Madhya Pradesh | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi visits the victims of water contamination in Indore's Bhagirathpura. Heavy security deployed. pic.twitter.com/tvSRWQOdc5— ANI (@ANI) January 17, 2026
اندور پہنچنے کے فوراً بعد راہل گاندھی نے مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر جتیندر (جیتو) پٹواری کے ساتھ بمبئی اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں آلودہ پانی سے متاثرہ افراد کی صحت دریافت کی۔
پارٹی ذرائع نے بتایا کہ گاندھی نے بمبئی اسپتال میں زیر علاج چار مریضوں کی عیادت کی، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر نے متاثرہ علاقہ بھاگیرتھ پورہ کا بھی دورہ کیا اور مرنے والوں کے اہل خانہ سے بات چیت کی، تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں تسلی دی۔
بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے اپنی 'ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے' پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ "میں نے بھاگیرتھ پورہ میں آلودہ پانی سے متاثر لوگوں سے ملاقات کی۔ متعدد خاندان کے کئی افراد کی موت ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ شدید بیمار ہیں... بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ (حکومت) ملک کو سمارٹ سٹیز دیں گے۔ یہ ایک سمارٹ سٹی کا نیا ماڈل ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔"
भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से जो लोग प्रभावित हुए हैं, मैं उनसे मिला हूं। कई परिवार के सदस्यों की मौत हुई है और कई बीमार हुए हैं।— Congress (@INCIndia) January 17, 2026
वादा किया गया था- देश को 'स्मार्ट सिटी' दी जाएंगी। मगर ये स्मार्ट सिटी का नया मॉडल है, जहां पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है।… pic.twitter.com/Hui2hQs6XX
'ہم قصورواروں کو سزا دلوا کر رہیں گے'
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ صاف پانی عوام کا حق ہے لیکن افسوس کہ بی جے پی حکومت عوام کو صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت کا یہ رویہ انتہائی غیر حساس ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھاگیرتھ پورہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں - ہم قصورواروں کو سزا دلانے اور متاثرین کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔
بھاگیرتھ پورہ میں پریس کانفریس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ "میں نے ابھی متاثرین کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے۔ ان خاندانوں میں اموات ہوئی ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، آلودہ پانی پینے سے پورے خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ اندور میں صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اور لوگ آلودہ پانی پی کر مر رہے ہیں۔ یہ کیسا اربن ماڈل ہے، یہ صرف اندور میں نہیں ہے؛ ایسا کئی شہروں میں ہو رہا ہے، صاف پانی حکومت کی ذمہ داری ہے اور سرکار یہ سب ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے۔ یہاں جن لوگوں نے سب سب کیا ہے، ان میں کوئی تو سرکار میں ذمہ دار ہوگا۔ کوئی نہ کوئی ذمہ داری سرکار کو لینی چاہیے۔" راہل گاندھی نے مزید کہا، "آج بھی یہاں صاف پانی نہیں ہے، میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں اپوزیشن لیڈر ہوں۔ لوگوں کی موت ہوئی ہے، لوگوں صاف پانی نہیں ملا تو مدد کرنے آیا ہوں۔''
'لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے'
انہوں نے بھاگیرتھ پورہ کو جدید دور کا سمارٹ سٹی قرار دیتے ہوئے طنز کیا۔ اسمارٹ سٹی ماڈل پر سوال اٹھاتے ہوئے کانگریس لیڈر نے حکومت پر الزام لگایا کہ یہاں جب لوگ انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔
ایک ایک لاکھ روپے کی مدد کا اعلان
بامبے اسپتال سے بھاگیرتھ پورہ پہنچنے پر راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو ایک ایک لاکھ روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا۔
