کواڈ سمٹ 2026: جے شنکر نے کہا، گلوبل سپلائی چین سب سے اہم مسئلہ
ہندوستان کے علاوہ کواڈ میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے مکمل رپورٹ پڑھیں۔
Published : May 26, 2026 at 11:48 AM IST
نئی دہلی: کواڈ سمٹ 2026 آج منگل کو ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی صدارت میں منعقد ہونے والی اس سربراہی کانفرنس کے لیے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ جمع ہوئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہند-بحرالکاہل کو عالمی ترقی اور استحکام کے لیے ایک لیڈر کے طور پر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے، اور یہ کہ کواڈ کو سمندری سلامتی کو یقینی بنانے اور خطے کے اندر اقتصادی متبادل کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے ابتدائی کلمات میں، جے شنکر نے خاص طور پر ہند-بحرالکاہل میں امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے "قابل اعتماد اور شفاف" شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ غور طلب ہے کہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ہندوستان کے دورے کا چوتھا اور آخری دن ہے، جس کے بعد وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ کواڈ الائنس بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے، اپنی دوسری مدت کے آغاز میں، امریکی صدر نے کواڈ میں خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نتیجتاً، گزشتہ سال (2025) کے لیے طے شدہ سربراہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi | Quad Foreign Ministers' deliver joint press statement— ANI (@ANI) May 26, 2026
EAM Dr S Jaishankar says, " we've just concluded a very substantive and productive meeting of the quad foreign ministers. much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current… pic.twitter.com/t0NShhqIfE
ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ اور جاپانی وزیر خارجہ توشیمتسو موتیگی نے شرکت کی۔ کواڈ میٹنگ ہند بحرالکاہل کے علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے عالمی خدشات کے درمیان منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گروپ کی توجہ واضح طور پر ہند-بحرالکاہل پر رہے گی، جو کواڈ کی دلچسپی کا بنیادی شعبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، عالمی سطح پر، سپلائی چین کی لچک، کنیکٹیویٹی چیک پوائنٹس، مینوفیکچرنگ اور وسائل کی ارتکاز، اور اہم بنیادی ڈھانچے میں خلاء جیسے مسائل کو حل کرنا ناگزیر ہے۔انھوں نے کہا، ان میں سے ہر ایک عنصر بہتر شراکت داری کے لیے ایک زبردست نئی دلیل پیش کرتا ہے۔
#WATCH | Delhi | After Quad Foreign Ministers' meeting, EAM Dr S Jaishankar says, " the quad nations are open societies that foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. these forces are strengthened when we undertake more exchanges as we intend to… pic.twitter.com/RFUKDObmlM— ANI (@ANI) May 26, 2026
مخصوص تفصیلات بتائے بغیر، وزیر خارجہ جے شنکر نے کچھ مخصوص "تشویشات" کا بھی اشارہ کیا جو فی الحال ہند-بحرالکاہل کے خطے کو درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے حصول کے لیے سٹریٹجک اعتماد میں اضافہ، بحری سلامتی کو تقویت دینا، اقتصادی انتخاب کو فروغ دینا اور باہمی تعاون کے گہرے اخلاق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سمندری جمہوریتوں، متنوع معاشروں اور مارکیٹ کی معیشتوں کے طور پر، ہم آزاد اور کھلے ہند-بحرالکاہل کے لیے اجتماعی ذمہ داری کا اشتراک کرتے ہیں۔ اس خطے کو عالمی ترقی اور استحکام کے لیے کلیدی محرک کے طور پر کام جاری رکھنا چاہیے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ نے کواڈ کو ہر ممکن حد تک مضبوط اور موثر بنانے پر زور دیا۔
انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم کواڈ کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، اور یہ کہ ہم ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال ہند-بحرالکاہل کی خواہش رکھتے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ، حالیہ عالمی واقعات کی روشنی میں، وہ شعبے جن میں کواڈ تعاون کر رہا ہے وہ اور بھی نازک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کواڈ میں دنیا کے چند اہم ترین چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت ہے، جس میں توانائی کی حفاظت، نیویگیشن کی آزادی، اور اہم معدنیات جیسے شعبے شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: