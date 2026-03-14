فلائٹ ٹکٹوں کی قیمت میں اضافہ، ایئر انڈیا گروپ کے بعد انڈیگو نے بھی سبھی پروازوں پر فیول چارج لگا دیا
گھریلو پروازوں کے لیے فیول چارج 425 روپے ہو گا جب کہ مشرق وسطیٰ کی خدمات کے لیے 900 روپے ہوگا۔
Published : March 14, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: ایئر انڈیا گروپ کی جانب سے گھریلو اور بین الاقوامی راستوں پر ایندھن کے اضافی فیول چارج کے اعلان کے تین دن بعد، بھارت کی کم لاگت والی ایئرلائنز انڈیگو نے کہا کہ اس نے گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے ٹکٹوں پر 425 روپے سے لے کر 2,300 روپے تک کے فیول چارجز لگانے کا فیصلہ کیا ہے جو 14 مارچ (ہفتہ) سے لاگو ہو گیا۔ اس اقدام سے پروازوں کے کرایوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ اعلان امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے تناظر میں جیٹ ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے درمیان سامنے آیا ہے۔
IndiGo, India's leading airline, is introducing a fuel charge on domestic and international routes, effective 00:01hrs on 14th March, 2026. This measure is taken due to the significant surge in fuel prices following the ongoing geopolitical issues in the Middle East.
ایئر لائن نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ گھریلو پروازوں اور برصغیر پاک و ہند کے اندر پروازوں کے لیے فیول چارج 425 روپے ہو گا، جب کہ مشرق وسطیٰ کی خدمات کے لیے یہ 900 روپے ہو گا۔ جنوب مشرقی ایشیا اور چین، افریقہ اور مغربی ایشیا کی پروازوں کے لیے فیول چارج 1,800 روپے اور یورپ کی پروازوں کے لیے 2,300 روپے ہوگا۔
Air India group has announced expanded fuel surcharges on domestic and international routes, following a steep rise in jet fuel prices driven by the Gulf region’s geopolitical situation. The new fuel surcharges - also applicable to Air India Express - will be…
ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) ایئر لائن کے آپریشنل اخراجات کا تقریباً 40 فیصد ہے۔ فیول چارج متعارف کرانے کا اعلان کرتے ہوئے ایئر لائن نے کہا کہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں جاری جغرافیائی سیاسی مسائل کے بعد ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔
ایئر لائن نے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں اس اضافے کے تمام اثرات کو دور کرنے کے لیے کرایوں میں کافی حد تک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انڈیگو نے صارفین پر نتیجہ خیز بوجھ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، فیول چارج کے طور پر نسبتاً کم رقم بڑھائی ہے۔
Due to the sharp increase in fuel prices amid the evolving geopolitical situation in parts of the Middle East, IndiGo will implement a fuel charge on domestic and international routes for bookings made on or after 14 March 2026.
مزید پڑھیں:اگر ڈیلر بکنگ کے بعد بھی گیس سلنڈر نہیں پہنچا رہا ہے یا اضافی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے تو ان نمبروں پر شکایت درج کرائیں
ایئر انڈیا نے ایکس کے ایک پوسٹ میں کہا کہ اس ہفتے کے شروع میں منگل (10 مارچ) کو ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے ٹکٹوں پر فیول چارج کا اعلان کیا تھا۔ "ایئر انڈیا گروپ نے خلیجی خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کے باعث جیٹ فیول کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے بعد، گھریلو اور بین الاقوامی راستوں پر ایندھن کے اضافی سرچارجز کا اعلان کیا ہے۔ نئے ایندھن کے سرچارجز - جو ایئر انڈیا ایکسپریس پر بھی لاگو ہوتے ہیں - 12 مارچ سے مرحلہ وار متعارف کرائے جائیں گے،"