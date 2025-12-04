بم کی دھمکی کے بعد مدینہ سے حیدرآباد جا رہی انڈیگو فلائٹ کی احمد آباد ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ
مدینہ سے حیدرآباد جانے والی انڈیگو کی پرواز کی احمد آباد ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔
Published : December 4, 2025 at 2:59 PM IST
احمد آباد: مدینہ سے حیدرآباد جانے والی انڈیگو کی ایک پرواز، 6E 058 نے جمعرات کو مبینہ بم کی دھمکی کے بعد احمد آباد ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ پرواز میں 180 مسافر اور عملے کے چھ ارکان سوار تھے۔
ہنگامی لینڈنگ مبینہ طور پر ایک مسافر کے مشکوک رویے کی وجہ سے کی گئی۔ تمام مسافروں کو نکال لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، فلائٹ کی جانچ کی جا رہی ہے۔
Gujarat | 6E 058, an IndiGo flight going from Medina to Hyderabad, made an emergency landing at Ahmedabad airport after an alleged bomb threat. The flight had 180 passengers and 6 crew members: Airport Sources— ANI (@ANI) December 4, 2025
زون 4 کے ڈی سی پی اتل بنسل نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم ہوائی اڈے پر پہنچی۔ تمام مسافروں کو ہوائی اڈے پر لایا گیا ہے۔ ملزم کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب پرواز کی جانچ کی جا رہی ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔
احمد آباد ایس وی پی آئی ہوائی اڈے کے ذرائع نے بتایا کہ، "مدینہ سے حیدرآباد جانے والی انڈیگو کی پرواز کو احمد آباد ہوائی اڈے پر لینڈ کیا گیا جب پائلٹ نے اے ٹی سی کو بم کی دھمکی دی تھی۔ فلائٹ انڈیگو 6E058 میں 180 سے زیادہ مسافر اور عملے کے چھ ارکان سوار تھے۔
بم کی دھمکی کے بعد، اس کا رخ موڑ دیا گیا اور دوپہر 12 بجے کے قریب احمد آباد میں محفوظ طریقے سے اسے اتارا گیا۔ فی الحال بم اسکواڈ اور سی آئی ایس ایف طیارے کی مکمل جانچ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی جائے گی۔
اس سے قبل 2 دسمبر کو انڈیگو کی ایک پرواز نے ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ یہ پرواز کویت سے حیدرآباد آرہی تھی۔ پرواز کے دوران بم کی دھمکی موصول ہوئی۔ یہ دھمکی ای میل کے ذریعے دہلی ایئرپورٹ پر بھیجی گئی تھی۔ ای میل موصول ہونے پر، ہوائی اڈے کے حکام کو الرٹ کر دیا گیا اور انڈگو کی پرواز کی ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: