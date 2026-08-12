کولکاتا سے چنئی جانے والی انڈیگو پرواز کا انجن ہوا میں بند، چنئی ایئرپورٹ پر ’فل ایمرجنسی‘: 224 افراد محفوظ
لینڈنگ سے قبل طیارے کے بائیں انجن کے غیرفعال ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد ایئرپورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات شروع کردیے۔
Published : August 12, 2026 at 4:03 PM IST
چنئی: کولکاتا سے چنئی جانے والی انڈیگو کی ایک پرواز میں منگل کی رات اس وقت تشویش کی صورتحال پیدا ہوگئی جب طیارے کا بایاں انجن کام کرنا بند ہوگیا۔ صورتحال کے پیش نظر چنئی ایئرپورٹ پر مکمل ہنگامی حالت یعنی فل ایمرجنسی نافذ کردی گئی، تاہم طیارے نے بحفاظت لینڈنگ کی اور اس میں سوار تمام 224 افراد محفوظ رہے۔
ایئرپورٹ حکام کے مطابق انڈیگو کی پرواز 6E-723 کولکاتا سے چنئی آرہی تھی۔ لینڈنگ سے قبل طیارے کے بائیں انجن کے غیر فعال ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات شروع کردیے۔ چنئی ایئرپورٹ حکام کے مطابق پرواز کے لیے رات تقریباً 11 بجکر 29 منٹ پر فل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا۔
طیارے کے رات 11:37 بجے چنئی پہنچنے کی توقع تھی، جبکہ اس کا مقررہ وقتِ آمد 11:30 بجے تھا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایئرپورٹ پر متعلقہ ریسکیو اور ایمرجنسی ٹیموں کو تیار رکھا گیا تاکہ طیارے کی لینڈنگ کے دوران کسی بھی ممکنہ صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جاسکے۔
طیارے نے بالآخر رن وے 25 پر رات 11:37 بجے بحفاظت لینڈنگ کی۔ حکام کے مطابق طیارے میں مجموعی طور پر 224 افراد سوار تھے اور لینڈنگ کے بعد کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ طیارے کی محفوظ لینڈنگ کے بعد بھی احتیاطی طور پر ایمرجنسی انتظامات برقرار رکھے گئے۔
حکام نے بتایا کہ تقریباً رات 11:47 بجے فل ایمرجنسی واپس لے لی گئی اور اس کے بعد چنئی ایئرپورٹ پر معمول کی فضائی سرگرمیاں بحال ہوگئیں۔ اس واقعے کے بعد طیارے کی تکنیکی صورتحال اور انجن میں خرابی کی اصل وجہ کے بارے میں متعلقہ حکام کی جانب سے جانچ کی توقع ہے۔
پرواز کے دوران انجن کے غیر فعال ہونے کی اطلاع کے بعد طیارے کی لینڈنگ کو محفوظ بنانے کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل ہنگامی انتظامات کیے گئے۔ تاہم طیارے کے پائلٹس نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے چنئی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ مہینوں کے دوران مختلف بھارتی ہوائی اڈوں پر تکنیکی خرابیوں کے باعث بعض پروازوں کو ہنگامی یا غیر مقررہ لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔
گزشتہ ماہ دبئی سے ممبئی جانے والی انڈیگو کی ایک بین الاقوامی پرواز کو طیارے کے نچلے کارگو ہولڈ میں دھوئیں سے متعلق الرٹ ملنے کے بعد گجرات کے راجکوٹ ایئرپورٹ پر غیر مقررہ ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی تھی۔ اس وقت پائلٹس نے فوری طور پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ترجیحی لینڈنگ کی اجازت طلب کی تھی۔
طیارے کے بحفاظت اترنے کے لیے رن وے کے قریب فائر ٹینڈرز اور طبی عملے سمیت ایمرجنسی ٹیموں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ چنئی کے تازہ واقعے میں بھی ایئرپورٹ انتظامیہ نے طیارے کی آمد سے قبل ہنگامی خدمات کو متحرک کردیا تھا۔ ’فل ایمرجنسی‘ کا اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی طیارے کو لینڈنگ کے دوران غیر معمولی خطرے یا تکنیکی خرابی کا سامنا ہو اور ایئرپورٹ کی تمام متعلقہ ہنگامی خدمات کو فوری طور پر تیار رکھنا ضروری سمجھا جائے۔
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خوش آئند بات یہ رہی کہ 6E-723 پرواز بحفاظت چنئی ایئرپورٹ پہنچ گئی اور تمام 224 افراد محفوظ رہے۔ طیارے کے بائیں انجن میں خرابی کی تفصیلی وجہ متعلقہ تکنیکی جانچ کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔