انڈیگو نے سعودی عرب کے 4 شہروں کے لیے پروازوں کی معطلی میں توسیع کردی
ایئرلائن نے کہاکہ متاثرہ مسافروں کو ٹکٹوں کی متبادل بکنگ، ریفنڈ یا متبادل انتظامات کی سہولت فراہم کرنے کےلیے پیشگی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔
Published : November 11, 2026 at 9:47 AM IST
نئی دہلی: جاری حفاظتی اور سیکیورٹی جائزوں کا حوالہ دیتے ہوئے بجٹ ایئرلائن انڈیگو نے سعودی عرب کے چار اہم شہروں کے لیے اپنی کمرشل پروازوں کی معطلی میں مزید توسیع کر دی ہے، جس کے تحت جدہ اور مدینہ منورہ کے لیے پروازیں 21 نومبر تک، جبکہ ریاض اور دمام کے لیے 30 نومبر تک معطل رہیں گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر سفری ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے ایئرلائن نے بتایا کہ مسافروں اور عملے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ماحول کے تفصیلی جائزے کے بعد یہ آپریشنل تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
ایئرلائن نے اپنی ایڈوائزری میں اعلان کیاکہ "حفاظتی اور سیکیورٹی امور کے محتاط جائزے کے بعد، انڈیگو نے جدہ اور مدینہ کے لیے 21 نومبر 2026 (بشمول اس تاریخ کے) اور ریاض و دمام کے لیے 30 نومبر 2026 تک اپنی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی ہے۔" بجٹ ایئرلائن نے واضح کیا کہ متاثرہ مسافروں کو ٹکٹوں کی متبادل بکنگ، ریفنڈ یا متبادل انتظامات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پیشگی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔
کمپنی کا کہنا تھاکہ "بکنگ کے وقت فراہم کردہ رابطہ تفصیلات کے ذریعے متاثرہ مسافروں کو بروقت مطلع کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے صارفین کو باخبر رکھنے اور اس دوران ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔" آپریشنل ضوابط کا اعادہ کرتے ہوئے ایئرلائن نے مزید کہاکہ "ہمارے مسافروں اور عملے کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید تفصیلات شیئر کریں گے۔"
یہ فیصلہ سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان 2022 کے جنگ بندی معاہدے کے خاتمے کے بعد دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں کے دوران سامنے آیا ہے، جس نے یمن کی طویل خانہ جنگی کو روک رکھا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں فریقوں کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے، جن میں حوثیوں نے سعودی ہوائی اڈوں، توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل 8 نومبر کو سعودی وزارتِ توانائی نے تصدیق کی تھی کہ ریاض میں سعودی آرامکو سے تعلق رکھنے والی ایک انتظامی عمارت پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔
یہ تصدیق حوثی عسکری ترجمان یحییٰ سریع کے اس دعوے کے بعد سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ گروپ نے مملکت بھر میں اسٹریٹجک اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے چھ فوجی کارروائیاں کی ہیں۔ وزارتِ توانائی کے ایک سرکاری ذریعے نے بیان میں بتایا کہ حملے کی کوشش کے نتیجے میں ملبہ گرنے سے عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ذریعے کے مطابق، متعلقہ حکام نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ضروری اقدامات کیے۔
دوسری جانب حوثی عسکری ترجمان یحییٰ سریع نے سعودی تیل تنصیبات اور ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیلسٹک، کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائیاں سعودی کارروائیوں کے جواب میں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی کارروائی میں کنگ خالد ایئرپورٹ، آئل اسٹوریج ٹینکس اور آرامکو کے ڈسٹلیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔
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انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ دوسری کارروائی خریص میں آرامکو تنصیبات پر کی گئی، تیسری نے دوادمی کے علاقے میں پمپنگ اسٹیشن نمبر 8 کو نشانہ بنایا، چوتھی کارروائی نجران میں نیشنل گارڈ کیمپ میں سعودی فوجی دستوں پر کی گئی جبکہ پانچویں میں الجوف صوبے کے مشرق میں فورسز کی پوزیشنز کو تین مراحل میں نشانہ بنایا گیا۔