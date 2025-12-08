انڈیگو بحران: 9.55 لاکھ ٹکٹ منسوخ، بڑے ہوائی اڈوں پر افراتفری جاری
انڈیگو نے 21 نومبر سے 9.55 لاکھ ٹکٹ بکنگ کی منسوخی پر 827 کروڑ روپے واپس کیے ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 6:38 PM IST
نئی دہلی: انڈیگو ایئر لائنز کو ایک بڑے آپریشنل بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں اور ہوائی اڈوں پر افراتفری ہے۔ منسوخی کی وجہ سے ایئر لائن کو کروڑوں روپے کے ریفنڈز کا سامنا ہے۔ پیر کو جاری کردہ نئے اعداد و شمار سے صورتحال کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، 1 سے 7 دسمبر 2025 کے درمیان انڈیگو نے 5.86 لاکھ ٹکٹ کینسلیشن (PNRs) پر کارروائی کی اور کل ₹ 569.65 کروڑ کی رقم کی واپسی فراہم کی۔ اگر ہم 21 نومبر سے 7 دسمبر کے درمیان منسوخیوں پر غور کریں تو یہ تعداد بڑھ کر 9.55 لاکھ PNRs تک پہنچ جاتی ہے، جس میں کل 827 کروڑ روپے کی واپسی ہوتی ہے۔
مسئلہ صرف پروازوں کی منسوخی تک ہی محدود نہیں ہے۔ دہلی ہوائی اڈے پر سامان کی حالت غیر معمولی ہے۔ کئی دنوں کی خلل کے بعد، تقریباً 9,000 سوٹ کیس ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اب تک انڈیگو نے تقریباً 4,500 بیگ فراہم کیے ہیں۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد باقی بیگز کو اگلے 36 گھنٹوں کے اندر واپس کرنا ہے۔
مسافروں نے ہوائی اڈے کو "سامان کا سمندر" قرار دیا۔ ٹرمینل کے فرش پر سوٹ کیسوں اور سامان کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے سامان کو شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ جے پور کی ایک ٹیچر رینو شرما نے کہا، "میں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ میری فلائٹ کینسل ہوئی، پھر میرا بیگ غائب ہو گیا۔ میں نے چار گھنٹے اس انتظار میں گزارے کہ کوئی مجھ سے بات کرے۔ وہ ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔"
کولکاتہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور مسافر، کالج کے طالب علم آدتیہ راؤ نے کہا، "عملے نے کوشش کی، لیکن سب کچھ قابو سے باہر تھا۔ سینکڑوں سوٹ کیس کی تلاش کے بعد بالآخر مجھے اپنا بیگ مل گیا۔"
ہزاروں پروازیں منسوخ
انڈیگو نے کہا کہ وہ پیر، 8 دسمبر کو 1,802 پروازیں چلائے گی، جس میں اس کی 138 مقامات میں سے 137 کا احاطہ کیا جائے گا، لیکن 500 پروازیں منسوخ ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، ملک بھر میں 2000 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں، جس سے ملکی اور بین الاقوامی سفر دونوں متاثر ہوئے۔
صرف اتوار کو، انڈیگو نے اپنی منصوبہ بند 2,300 پروازوں میں سے 1,650 چلائی، جبکہ 650 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
رقم کی واپسی اور چھوٹ کا اعلان کیا گیا۔
بڑی تعداد میں شکایات کو دور کرنے کے لیے، انڈیگو ایئر لائینس نے ٹکٹوں کی منسوخی کے لیے خودکار رقم کی واپسی پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر لائن نے 5 سے 15 دسمبر کے درمیان سفر کی منسوخی اور ری شیڈولنگ چارجز پر مکمل چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک تقریباً 610 کروڑ روپے کی رقم کی واپسی پر کارروائی کی ہے اور 3,000 بیگ فراہم کیے ہیں۔
مزید پڑھیں: شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کے سوٹ کیس اور ٹرالیاں غائب! انڈیگو کی 126 پروازیں منسوخ
لیکن بہت سے مسافروں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ ممبئی میں پھنسے ہوئے ایک کارپوریٹ ملازم نیہا بھاٹیہ نے کہا، "میری دوست کو انڈیگو کی طرف سے رقم کی واپسی کا پیغام موصول ہوا، لیکن ابھی تک اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں ہوئی ہے۔ ہم ہر چند گھنٹے بعد چیک کر رہے ہیں۔ یہ بہت ذہنی دباؤ کا باعث ہے۔