انڈیگو بحران پر ڈی جی سی اے نے کی کارروائی، چار فلائٹ آپریشن انسپکٹرز کو کیا گیا معطل

DGCA نے IndiGo کی حفاظت اور آپریشنل تعمیل کے ذمہ دار چار فلائٹ آپریشن انسپکٹرز کو معطل کر دیا ہے۔

indigo crisis dgca suspends 4 flight operations inspectors
انڈیگو کے بحران پر ڈی جی سی اے نے کارروائی کی، چار فلائٹ آپریشن انسپکٹرز کو معطل کر دیا (علامتی تصویر (IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 12, 2025 at 1:13 PM IST

ممبئی: سول ایوی ایشن ریگولیٹری اتھارٹی (DGCA) نے انڈیگو (IndiGo) کی پروازوں میں حالیہ بڑے پیمانے پر رکاوٹوں کے سلسلے میں چار فلائٹ آپریشن انسپکٹرز (FOIs) کو معطل کر دیا ہے۔ اس خلل کے نتیجے میں ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئیں اور لاکھوں مسافر مختلف ہوائی اڈوں پر پھنس گئے۔

ذرائع کے مطابق، "انڈیگو کی حالیہ پرواز کی ناکامیوں کے سلسلے میں چار ڈی جی سی اے فلائٹ آپریشن انسپکٹرز کو معطل کر دیا گیا ہے"۔ بتایا گیا ہے کہ ایئر لائن نے جمعہ کو بنگلورو ہوائی اڈے سے 54 پروازیں منسوخ کیں، جن میں 31 آمد (ارائیول) اور 23 روانگی (ڈیپارچر) شامل ہیں۔ اس سے پہلے، انڈیگو (IndiGo) نے جمعرات کو دہلی اور بنگلورو سے 200 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی تھیں۔

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن

ایف او آئی ایس (FOIs) ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) کے اندر سینئر اہلکار ہیں جو ایئر لائن کے آپریشنز کی نگرانی اور حفاظتی ضوابط کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اہلکار ایئرلائن کے عملے کی جانچ، تربیت اور تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ پائلٹ، روانگی اور کیبن کریو، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ سخت ریگولیٹری معیارات پر عمل پیرا ہیں۔ ان کے فرائض میں پرواز کی حفاظت، تربیت، پرواز کے معیارات اور حادثات سے بچاؤ کے اقدامات کی نگرانی شامل ہے۔

کمیٹی نے ایلبرس سے پوچھ گچھ کی

انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس اور سی او او اسڈرے پورکیراس کو جمعہ کو دوپہر 2 بجے دوبارہ ڈی جی سی اے کی انکوائری کمیٹی کے سامنے حاضر ہونے کو کہا گیا ہے۔ ڈی جی سی اے نے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے حکام کو ایئر لائن کے ہیڈکوارٹر میں تعینات کیا ہے اور کمیٹی نے جمعرات کو ایلبرس سے وسیع پیمانے پر پوچھ گچھ کی۔

قوانین یکم نومبر سے نافذ العمل

چار رکنی انکوائری کمیٹی میں جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل سنجے برہمنے، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل امیت گپتا، سینئر فلائٹ آپریشن انسپکٹر کپل مانگلک اور ایف او آئی لوکیش رامپال شامل ہیں۔ کمیٹی کا مقصد انڈیگو (IndiGo) میں وسیع پیمانے پر آپریشنل رکاوٹوں کی بنیادی وجوہات کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ پائلٹوں، انسانی وسائل کی منصوبہ بندی اور پرواز کے نظام الاوقات کے لیے تازہ ترین ڈیوٹی مدت اور آرام کے قواعد کے نفاذ کا بھی جائزہ لے گا۔ یہ قوانین یکم نومبر سے نافذ العمل ہوئے۔

DGCA کی سخت نگرانی اور عہدیداروں کی معطلی کے ساتھ، امید ہے کہ انڈیگو (IndiGo) اپنی فلائٹ خدمات کو بہتر بنائے گا اور مسافروں کی تکلیف کو کم کرے گا۔

