انڈیگو بحران: وزارت شہری ہوا بازی نے کرایوں میں غیرمعمولی اضافہ پر پابندی عائد کردی
وزارت شہری ہوابازی نے تمام ایئر لائنز کو ہوائی جہاز کے کرایوں کی مقررہ حد پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔
نئی دہلی: ملک بھر میں انڈیگو کی سینکڑوں پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے سبب مختلف ہوائی اڈوں پر پیدا ہونے والے شدید ہنگامے اور بدانتظامی کے بعد وزارتِ شہری ہوابازی نے فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ریگولیٹری اختیارات کا استعمال کیا ہے اور تمام ائرلائنز کو سختی سے کرایوں کی مقررہ حد کی پابندی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔
وزارت نے اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی کہ موجودہ بدترین خلل کے دوران بعض ائرلائنز نے ہوائی کرایوں میں غیر معمولی اور غیر منصفانہ اضافہ کر دیا ہے، جو مسافروں کی مجبوری کا استحصال ہے۔ وزارت کے مطابق ایسی ’’موقع پرستانہ قیمتیں‘‘ ناقابلِ قبول ہیں، خصوصاً اس حالت میں جب ہزاروں مسافر پہلے ہی پھنسے ہوئے یا شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
وزارتِ شہری ہوابازی نے اپنے سرکاری بیان میں کہا کہ "مسافروں کو غیر ضروری مالی بوجھ سے بچانے اور مارکیٹ میں قیمتوں کا نظم برقرار رکھنے کے لیے تمام ائرلائنز کو کرایوں کی مقررہ حد کی سخت پابندی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ پابندی اُس وقت تک نافذ رہے گی جب تک صورتِ حال مکمل طور پر معمول پر نہیں آجاتی۔" بیان میں مزید کہا گیا کہ اس فیصلے کا مقصد سینئر شہریوں، طلبہ، مریضوں اور اُن مسافروں کو ریلیف فراہم کرنا ہے جنہیں فوری سفر کرنا پڑ رہا ہے اور جو اس افراتفری کے دوران غیر معمولی کرایوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
وزارت نے واضح کیا کہ وہ ائرلائنز اور آن لائن ٹریول پلیٹ فارمز کے ساتھ فعال رابطے میں رہے گی اور ریئل ٹائم ڈیٹا کے ذریعے کرایوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ اگر کوئی ائرلائن مقررہ ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی پائی گئی تو اُس کے خلاف ’’فوری اصلاحی کارروائی‘‘ کی جائے گی۔ قبل ازیں وزارت نے ایک 24×7 کنٹرول روم قائم کیا تھا، آپریشنل ہدایات جاری کی تھیں، عارضی ریگولیٹری چھوٹ فراہم کی تھی اور انڈیگو کے وسیع پیمانے پر آپریشنل انہدام کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم بھی دیا تھا، تاکہ ذمہ داری طے کی جا سکے اور مستقبل میں اس طرح کی صورتحال کا اعادہ نہ ہو۔
شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر، رام موہن نائیڈو کنجراپو نے کہا کہ انڈیگو کے حالیہ بحران نے عام مسافروں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور اس سلسلے میں ذمہ داری طے کی جائے گی اور سخت اصلاحی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ انڈیگو جلد از جلد معمول کے مطابق آپریشن بحال کرے اور مسافروں کو درپیش تکلیف کم ہو سکے۔
ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر اب بھی ہزاروں مسافر اپنے سامان، پروازوں کی ری شیڈولنگ اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی بے حسی کے سبب پریشانی میں مبتلا ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ حالات بہتر ہونے تک نگرانی اور کارروائی کا سخت سلسلہ جاری رہے گا۔