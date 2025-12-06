انڈیگو بحران: متعدد پروازیں منسوخ، ہوائی اڈوں پر آج بھی افراتفری، مسافروں کی آنکھوں میں آنسو
انڈیگو ایئر لائنز کے مسافروں کو آج بھی بحران کا سامنا ہے۔ کئی ہوائی اڈوں پر پروازوں کی منسوخی کی اطلاع ہے۔
Published : December 6, 2025 at 12:39 PM IST
احمد آباد: ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر انڈیگو ایئر لائن کے مسافروں کے بیچ افراتفری مچی ہوئی ہے۔ آج سنیچر کو بھی انڈیگو کی بڑی تعداد میں پروازیں منسوخی یا تاخیر کا شکار ہوئیں، جس سے مسافروں میں افراتفری کا ماحول ہے۔ سنیچر کی صبح احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لمبی قطاریں، روتے ہوئے مسافر، اور بار بار فلائٹ منسوخی ہونے سے بڑی دقت پیدا ہوئی۔ انڈیگو کو ملک بھر میں آپریشنل تاخیر کا سامنا ہے۔
انڈگو کی پرواز کی منسوخی کے بارے میں این سی پی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ "انڈیگو کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کو پارلیمنٹ میں باضابطہ بیان جاری کرنا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ گذشتہ دو دنوں کی صورت حال دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مرکزی حکومت انڈگو کے حوالے سے پیر کو قوم اور پارلیمنٹ کو جواب دے گی۔" اگر چار پانچ ایئر لائنز ہوتیں تو یہ صورت حال نہ ہوتی۔ ایسے میں مقابلہ اچھا ہوتا اور کسٹمر کنگ ہوتا۔ ایک ایئر لائن کی اجارہ داری کسی بھی معیشت، ملک یا کاروبار کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔
یہ مسائل اس وقت پیدا ہوئے جب ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) نے اپنے فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن (FDTL) آرڈر کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ یہ ریگولیٹری معطلی ملک بھر میں کئی دنوں کی تاخیر اور منسوخی کے بعد عمل میں آئی، جس سے انڈیگو کے فلائٹ آپریشن متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے تمام شعبوں کے مسافروں کو کافی پریشانی ہوئی۔
ہوائی اڈے کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ اکیلے احمد آباد ہوائی اڈے پر سنیچر کی آدھی رات 12 سے صبح 6 بجے کے درمیان سات آنے والی اور جانے والی بارہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سروس میں خلل کی وجہ سے لمبی ویٹنگ لائنیں لگ گئیں، کاؤنٹرز پر بھیڑ لگ گئی اور مسافروں میں سفر کے دوسرے آپشن نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی پھیل گئی۔
متاثرہ مسافروں میں سے مہارشی جانی نے بتایا کہ وہ یہ سوچ کر رو پڑے کہ کیسے وہ اور ان کی ٹیم نے اس رکاوٹ کی وجہ سے یہ موقع گنوا دیا جس کے لیے وہ مہینوں سے سخت محنت کر رہے تھے۔ انہوں نے اے این آئی کو بتایا کہ "مجھے صبح 6:15 کی فلائٹ میں گوہاٹی جانا تھا۔ یہ کولکاتا سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی۔ ہمیں اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2025 کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہاں تقریباً 74,000 آئیڈیاز پیش کیے گئے تھے، اور تقریباً 1,400 آئیڈیاز منتخب کیے گئے تھے۔ ہمارا مرکز نارتھ ایسٹرن ہل یونیورسٹی اور وہاں ہمیں پرفارم کرنا تھا"۔
جانی نے کہا کہ "مہینوں کی تیاری کے باوجود فلائٹ منسوخی کی وجہ سے ان کی چھ لوگوں کی ٹیم اور ان کے ساتھ آئے دو سرپرستوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ ہم نے انڈیگو کی فلائٹ بک کر رکھی تھیں، لیکن پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکیں گے۔ وہاں جانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اگر ہم ٹرین سے جائیں تو ہمیں وہاں پہنچنے میں تین دن لگیں گے۔ ہماری 6-7 ماہ کی محنت اب رائیگاں گئی۔ ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔" ایسے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی پہلی کوشش میں منتخب کیا گیا تھا، لیکن پرواز کی منسوخی کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں۔ ہم چھ افراد کی ٹیم تھے اور ہمارے ساتھ دو سرپرست تھے۔
ایک اور مسافر اخلاق حسین نے وضاحت کی کہ بین الاقوامی سطح پر سفر کرنے کے باوجود وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا، "میں جدہ سے احمد آباد پہنچا اور مجھے لکھنؤ جانا ہے۔ میں گذشتہ دو دنوں سے یہاں پھنسا ہوا ہوں، لیکن پرواز میں تاخیر ہو رہی ہے۔" انڈیگو کی پروازوں میں تاخیر اور منسوخی نے جمعہ کو ملک بھر میں بڑی تعداد میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جودھ پور ہوائی اڈے سے بنگلورو پہنچنے والے ایک مسافر نے بتایا کہ ایئر لائن صبح سے کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "انڈیگو جواب نہیں دے رہا ہے۔ ہم صبح سے یہاں کھڑے ہیں۔ مجھے شام تک بنگلور پہنچنے کی ضرورت ہے۔ میں پریشان ہوں۔" مزید برآں، اڈیشہ کے بیجو پٹنائک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک اور مسافر نے اپنی حالت زار بتاتے ہوئے کہا کہ ہوائی اڈے پر تین گھنٹے گزارنے کے باوجود انہیں اپنی پرواز کی حالت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔
میری بھونیشور سے بنگلورو کی فلائٹ پانچ دسمبر کو طے تھی۔ میری بنگلورو سے ویتنام کی فلائٹ تھی۔ یہ مسئلہ تین دسمبر کو شروع ہوا۔ میں کل اپنی فلائٹ شیڈول کے بارے میں پوچھنے کے لیے پہنچا تھا۔ میں نے وہاں تین گھنٹے گزارے اور ان سے اپنی فلائٹ کی حالت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے۔
ان کی کل بنگلورو کے لیے فلائٹ تھی۔ ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے بنگلورو کے لیے طے شدہ پروازوں میں سے ایک پر بٹھا دیں تاکہ ویتنام کے لیے اپنی بین الاقوامی فلائٹ پکڑ سکوں لیکن انھوں نے مجھے سیٹ فراہم نہیں کی۔ ہمارے پاس سڑک کے ذریعے سفر کرنے کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ بھونیشور اور بنگلور کے درمیان سفر کرنے میں 25-26 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، "عملے کا صرف ایک رکن ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب یا حل نہیں ہے۔ کوئی وضاحت نہیں ہے۔" دریں اثنا، ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ شہری ہوابازی کی وزارت نے ایئر لائنز، خاص طور پر انڈیگو کو ہدایت دی ہے کہ وہ پروازوں کے نظام الاوقات میں بڑی رکاوٹ کو دور کرنے اور خدمات کو مزید تاخیر کے بغیر مستحکم کرنے کے اقدامات کو فوری طور پر نافذ کریں۔
