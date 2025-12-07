'آپ ناکام ہو گئے'، انڈیگو کے سی ای او کو وجہ بتاؤ نوٹس، ڈی جی سی اے نے 24 گھنٹے کے اندر مانگا جواب
نوٹس میں نظر ثانی شدہ ضابطوں کے نفاذ کیلئے مناسب انتظامات کی عدم فراہمی کو پروازوں میں خلل کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔
Published : December 7, 2025 at 7:50 AM IST
نئی دہلی: سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی سی اے) نے ہفتہ کے روز انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس اور جوابدہ منیجر اسیڈرو پورکیراس کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر پروازوں میں آ رہی رکاوٹوں پر وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ خیال رہے کہ وسیع پیمانے پر پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے سبب ملک بھر میں ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔
انڈیگو کا بھارتی ہوابازی کے شعبے میں 60 فیصد سے زیادہ کا مارکیٹ شیئر ہے۔ کمپنی کو سینکڑوں پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے ساتھ آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا ہے، جس سے ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ایلبرز اور پورکیراس کو بھیجے گئے نوٹس میں ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کہ بڑے پیمانے پر سامنے آنے والی آپریشنل ناکامیاں منصوبہ بندی، نگرانی اور وسائل کے انتظام میں نمایاں خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پورکیراس انڈیگو میں جوابدہ منیجر اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں۔
DGCA has issued a showcause notice to the IndiGo CEO, giving him 24 hours to respond.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 7, 2025
The notice cites, " large-scale operational failures indicating significant lapses in planning, oversight, and resource management..."#IndigoDelay #Indigoairlines pic.twitter.com/cu6FBoWSJC
ریگولیٹر نے ایلبرز کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا کہ "... بطور سی ای او، آپ ایئر لائن کے موثر انتظام کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں لیکن آپ قابل اعتماد آپریشنز کے نفاذ اور مسافروں کو مطلوبہ سہولیات کی دستیابی کے بروقت انتظامات کو یقینی بنانے میں اپنے فرض میں ناکام رہے ہیں۔"
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے ایلبرز اور پورکیراس سے 24 گھنٹے کے اندر جواب طلب ہے۔ نوٹسز میں بتایا گیا ہے کہ پروازوں میں خلل کی بنیادی وجہ ایئر لائن کے لیے منظور شدہ ایف ڈی ٹی ایل (فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز) اسکیم کے ہموار نفاذ کے لیے نظر ثانی شدہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب انتظامات کی عدم فراہمی ہے۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ سنیچر کے روز شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے شہری ہوا بازی کی وزارت کے سینئر حکام کے ساتھ ایلبرس کے ساتھ صورت حال کا جائزہ لینے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے "سنجیدہ میٹنگ" کی۔
عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ انکوائری کمیٹی کے نتائج پر منحصر ہے کہ حکام انڈیگو کی پرواز میں رکاوٹوں پر کیا کارروائی کریں گے۔
مزید پڑھیں:
انڈیگو بحران: متعدد پروازیں منسوخ، ہوائی اڈوں پر آج بھی افراتفری، مسافروں کی آنکھوں میں آنسو
انڈیگو کی بحرانی صورتحال کے لیے مرکزی حکومت ذمہ دار، سریندر سنگھ چنی
حکومت نے انڈیگو کو آخری وارننگ دی، سات دسمبر تک تمام ریفنڈ کلیئر کریں، 48 گھنٹے کے اندر سامان کی ڈیلیوری کریں
انڈیگو بحران: وزارت شہری ہوا بازی نے کرایوں میں غیرمعمولی اضافہ پر پابندی عائد کردی
ایک ماہ میں انڈیگو کی 1,232 پروازیں منسوخ، ڈی جی سی اے نے وضاحت طلب کر لی
انڈیگو فلائٹ بحران کے بیچ ریلوے نے 37 پریمیم ٹرینوں میں 116 کوچز کا اضافہ کر دیا