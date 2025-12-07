ETV Bharat / bharat

'آپ ناکام ہو گئے'، انڈیگو کے سی ای او کو وجہ بتاؤ نوٹس، ڈی جی سی اے نے 24 گھنٹے کے اندر مانگا جواب

نوٹس میں نظر ثانی شدہ ضابطوں کے نفاذ کیلئے مناسب انتظامات کی عدم فراہمی کو پروازوں میں خلل کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔

انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس
انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 7, 2025 at 7:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی سی اے) نے ہفتہ کے روز انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس اور جوابدہ منیجر اسیڈرو پورکیراس کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر پروازوں میں آ رہی رکاوٹوں پر وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ خیال رہے کہ وسیع پیمانے پر پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے سبب ملک بھر میں ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔

انڈیگو کا بھارتی ہوابازی کے شعبے میں 60 فیصد سے زیادہ کا مارکیٹ شیئر ہے۔ کمپنی کو سینکڑوں پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے ساتھ آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا ہے، جس سے ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ایلبرز اور پورکیراس کو بھیجے گئے نوٹس میں ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کہ بڑے پیمانے پر سامنے آنے والی آپریشنل ناکامیاں منصوبہ بندی، نگرانی اور وسائل کے انتظام میں نمایاں خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پورکیراس انڈیگو میں جوابدہ منیجر اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں۔

ریگولیٹر نے ایلبرز کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا کہ "... بطور سی ای او، آپ ایئر لائن کے موثر انتظام کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں لیکن آپ قابل اعتماد آپریشنز کے نفاذ اور مسافروں کو مطلوبہ سہولیات کی دستیابی کے بروقت انتظامات کو یقینی بنانے میں اپنے فرض میں ناکام رہے ہیں۔"

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے ایلبرز اور پورکیراس سے 24 گھنٹے کے اندر جواب طلب ہے۔ نوٹسز میں بتایا گیا ہے کہ پروازوں میں خلل کی بنیادی وجہ ایئر لائن کے لیے منظور شدہ ایف ڈی ٹی ایل (فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز) اسکیم کے ہموار نفاذ کے لیے نظر ثانی شدہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب انتظامات کی عدم فراہمی ہے۔

ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ سنیچر کے روز شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے شہری ہوا بازی کی وزارت کے سینئر حکام کے ساتھ ایلبرس کے ساتھ صورت حال کا جائزہ لینے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے "سنجیدہ میٹنگ" کی۔

TAGGED:

INDIGO FLIGHT CANCELLATIONS
DGCA
PIETER ELBERS
INDIGO CEO ISSUED SHOW CAUSE NOTICE
FLIGHT CANCELLATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.