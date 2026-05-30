بھارت میں اس سال سب سے کمزور مانسون کی پیش گوئی، 'ال نینو' مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے تیار
گزشتہ 11 سالوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئےہندوستان میں ال نینو کے زیر اثر اس سال سب سے کمزور مانسون کا امکان ہے جتایا گیا ہے۔
Published : May 30, 2026 at 7:10 AM IST
نئی دہلی: اس سال پورے ملک میں زراعت، پانی کی دستیابی اور عام شہری کے مالی معاملات پر شدید اثرات مرتب ہونے کے خدشات ہیں۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 'ال نینو' کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے، ہندوستان میں مانسون گزشتہ 11 سالوں کا کے مقابلے میں کمزور ہو سکتا ہے- جو ممکنہ طور پر اب تک کا سب سے کمزور مانسون ہوگا۔
انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ (آئی ایم ڈی) اور ریسرچ آرگنائزیشن 'کلائمیٹ ٹرینڈز' کے نئے اعداد و شمار کے مطابق، اس سال خشک سالی یا نمایاں طور پر کم بارش کا 60 فیصد امکان ہے۔ یہ منظر نامہ ملک کی غذائی تحفظ اور اس کی مجموعی معیشت دونوں کے لیے ایک بڑا بحران ہے۔
موسمیات کے اعداد و شمار سے کیا پتہ چلتا ہے
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی پیشین گوئیوں کے مطابق، 2026 کے جنوب مغربی مانسون کے موسم کے دوران بارش پورے ملک میں طویل مدتی اوسط (ایل پی اے) کے صرف 90 فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس اعداد و شمار کو خشک سالی کے لیے خطرناک حد کے قریب سمجھا جاتا ہے۔
دریں اثنا، یو ایس نیشنل اوشینک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن (NOAA) کے مطابق، مئی اور جولائی کے درمیان ال نینو کے حالات پیدا ہونے کا 82 فیصد امکان ہے- جو کہ موسم سرما کے موسم تک 96 فیصد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ صورت حال 1950 سے عالمی سطح پر رونما ہونے والے چار بڑے 'سپر ال نینو' واقعات کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتی ہے (جیسے کہ 1997-98 اور 2015-16 میں)۔
مانسون کے وقفے نے خدشات کو جنم دیا
صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، میری لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس اور آئی آئی ٹی کانپور کے وزٹنگ پروفیسر رگھو مورتگوڈے نے کہا، "مانسون کی بارش کا کل اعداد و شمار اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ تمام خطوں میں بارش کے مناسب طریقے سے (تقسیم) ہونے کی ضرورت ہے۔ موسمی نمونے ممکنہ طور پر اس سال ملک کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ بے ترتیب بارش — جس کی خصوصیات اضافی اور خسارے کے متبادل وقفوں سے ہوتی ہے — اور موسم کے وسط میں 'بریک مانسون' سے ملتے جلتے حالات کی توقع کی جاتی ہے۔"
انہوں نے مانسون کے تاخیر سے شروع ہونے اور پاکستان سے آنے والی گرم ہواؤں سے چلنے والی شدید، مرطوب ہیٹ ویوز کے امکان کے حوالے سے ایک انتباہ بھی جاری کیا جو پورے شمال مغربی ہندوستان میں پھیل سکتی ہے۔
آدھی سے زیادہ زرعی زمین پر بحران
مانسون کے ان اتار چڑھاو سے سب سے زیادہ براہ راست اور اہم دھچکا ملک کے زرعی شعبے پر پڑنے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر جی وی 'سینٹر فار سسٹین ایبل ایگریکلچر' کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رامانجنیولو اور فلیم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر انجل پرکاش نے نشاندہی کی کہ ہندوستان کی تقریباً 52 فیصد قابل کاشت زمین مکمل طور پر بارش پر منحصر ہے۔ مزید برآں، ملک کی فصلوں کی پیداوار کا 40 فیصد مانسون پر منحصر ہے۔
ماہرین کے مطابق اگر خشکی ایک ہفتے سے زیادہ برقرار رہے تو زمین فصلوں کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ناکافی بارش زمینی پانی کے ری چارج میں رکاوٹ بنے گی۔ مزید برآں، آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں کمی سے فصلوں کی پیداوار پر شدید اثر پڑے گا- خاص طور پر چاول جیسے اہم اشیا کے ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار اور دیہی معاش پر۔
ایندھن کی مہنگائی اور موسم کی شدت
'کلائمیٹ ٹرینڈز' کی بانی اور ڈائریکٹر آرتی کھوسلہ نے خبردار کیا ہے کہ کم بارش، شدید گرمی، اور ایندھن اور کھادوں کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے مشترکہ اثرات ہندوستان کے لیے ایک "بڑے، کثیر جہتی بحران" کو جنم دے سکتے ہیں۔
تاہم، امید ہے کہ سیزن کے آخری ہفتوں کے دوران بحر ہند میں "مثبت بحر ہند ڈوپول" (آئی او ڈی) تیار ہو سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر خشک سالی کے منفی اثرات کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ ایک طاقتور ال نینو کے اثرات کو مکمل طور پر بے اثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔
2027 گرم ترین سال ہو سکتا ہے
جی پی اسکائی میٹ ویدر کے صدر شرما نے وضاحت کی کہ ہمارے سمندر انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی اضافی گرمی کا تقریباً 90 فیصد جذب کر رہے ہیں۔ سمندر کا پانی طویل عرصے تک گرمی کو برقرار رکھتا ہے۔ نتیجتاً— قطع نظر اس کے کہ ال نینو واقعہ مضبوط ہے یا کمزور— اس کی موجودگی عالمی درجہ حرارت کو نمایاں طور پر بلند کرتی ہے۔
سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ، انہی وجوہات کی بناء پر، سال 2026 تاریخ کے گرم ترین سالوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، جب کہ 2027 ریکارڈ پر موجود گرم ترین سال 2024 کے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: